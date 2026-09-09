Megrázó felfedezés: agyagedényből került elő egy férfi csontváza – kiderült, hogy mi történt vele

A különös leletet augusztus 10-én fedezte fel egy régészcsoport az ókori Deultum városában. A kutatók szerint a férfi egy úgynevezett pithoszba, vagyis óriási tárolóedénybe bújt be, amikor ellenséges csapatok támadtak a településre.

Régészeti lelet: füstmérgezés vagy oxigénhiány miatt halt meg a férfi.

Megrázó lelet: agyagedénybe bújt a férfi, megfulladt

A férfi összekuporodva rejtőzött az edényben, térdeit az állához húzta, arccal lefelé. Jobb kezében egy vaskést szorongatott, egy másik, kisebb kés pedig az övére erősítve lógott. A régészek szerint azonban nem harcos volt.

A környéken erős tűz nyomait találták meg: hamu, elszenesedett falak, megolvadt üveg, érmék és elégett állati csontok is előkerültek. A csontváz alatt talált hamuréteg arra utal, hogy a tűz már akkor tombolt, amikor a férfi bemászott az edénybe.

A szakemberek szerint valószínűleg füstmérgezés vagy oxigénhiány miatt halt meg. A férfi maradványait ezután senki sem találta meg. A kiégett védelmi tornyot később egyszerűen betemették, majd új padlót építettek fölé, így a különös rejtekhely és a benne fekvő férfi több mint másfél évezredre eltűnt a történelemben.

A régészek szerint Deultumot a 4–6. században többször is támadások érték. A most megtalált férfi egy ilyen támadás során veszíthette életét.

Az agyagedény eredetileg élelmiszer, bor vagy olaj tárolására szolgált, és egyáltalán nem temetkezési célokra készült. A kutatók szerint ezért is rendkívül szokatlan, hogy emberi maradványokat találtak benne.

A férfi pontos életkoráról és halálának körülményeiről további antropológiai vizsgálatok után tudhatnak majd többet.