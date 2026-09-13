A nap, amikor az emberiség meghódította a Holdat: 67 éve csapódott be a Luna-2 űrszonda

Az 1950-es évek végén az Egyesült Államok és a Szovjetunió nemcsak katonai és politikai, hanem tudományos és technológiai téren is igyekezett bizonyítani fölényét. Az űr meghódítása különösen fontos szimbolikus területté vált - ennek része volt a szovjet Luna-2 űrszonda is, amely bár nem épségben, de elsőként csapódott be a Hold felszínébe.
A hidegháborús űrverseny
A Szovjetunió 1957-ben a Szputnyik-1 felbocsátásával megszerezte az első jelentős űrversenybeli sikert, majd hamarosan újabb célként a Hold elérését tűzte ki. A szovjet holdprogram első próbálkozásai közül több kudarcot vallott, de 1959 elején megszületett az első komolyabb siker.
A Luna-2 közvetlen elődje a Luna-1 volt, amelyet 1959. január 2-án indítottak. Eredetileg ennek is az volt a célja, hogy elérje és becsapódjon a Holdba, azonban a pályája kissé eltért a tervezettől, ezért a szonda mintegy 6000 kilométerrel elhaladt a Hold mellett. A küldetés ennek ellenére történelmi jelentőségű volt, mivel a Luna-1 lett az első ember alkotta tárgy, amely elhagyta a Föld körüli pályát és Nap körüli pályára állt.
Később ennek a missziónak a tapasztalatait a szovjet mérnökök felhasználták a következő űrszondán, a Luna-2-n, amely már elérte a Hold felszínét, de természetesen ezt nem élte túl.
A híres Luna-2 űrszonda, ami "meghódította" a Holdat
A Luna-2 1959. szeptember 12-én indult a Szovjetunió bajkonuri űrközpontjából egy Vosztok-L hordozórakéta segítségével. A start pontos időpontja világidő szerint 6:39 volt. A rakéta a szondát először Föld körüli pályára állította, majd a megfelelő gyorsítást követően a Luna-2 megkezdte közvetlen útját a Hold felé.
A szonda nem rendelkezett olyan hajtóművel, amellyel a Hold közelében lefékezhette volna magát, ezért a küldetés célja nem egy puha leszállás, hanem egy pontosan kiszámított, irányított becsapódás volt. A szonda körülbelül 390 kilogrammot nyomott, és számos tudományos műszert vitt magával, többek között részecske- és sugárzásérzékelőket, magnetométert és mikrometeorit-detektorokat.
A Hold felé tartó út során a Luna-2 és a hordozórakéta utolsó fokozata folyamatosan továbbította a mérési adatokat a Földre. A küldetés egyik látványos kísérlete során a szovjetek nátriumot bocsátottak ki a világűrbe, amelyből egy fénylő, mesterségesen létrehozott felhő alakult ki. Ezt a Földről is meg lehetett figyelni, és a felhő segítségével a szonda, illetve a rakéta pályájának optikai követését is lehetővé tették - olvasható a NASA oldalán.
Mindeközben a Luna-2 egyre közelebb került a Holdhoz, és a földi követőállomások folyamatosan ellenőrizték a pályáját. Végül a történelmi pillanat 1959. szeptember 13-án következett be. A Luna-2 körülbelül 38 óra 23 perccel az indulása után, világidő szerint 21:02-kor csapódott a Hold felszínébe (magyar idő szerint 23:02:24-kor).
A szonda nagyjából 3,3 km/s, vagyis körülbelül 12 000 km/h sebességgel csapódott a Holdba. A becsapódás a Palus Putredinis térségében, a Mare Imbrium közelében történt. Ezzel a Luna-2 lett az első ember alkotta tárgy, amely elérte egy másik égitest felszínét. Az űrszonda mellett a hordozórakéta utolsó fokozata is a Holdba csapódott.
Jelentős tudományos eredményeket hozott a küldetés
A misszió nemcsak azt bizonyította, hogy az ember képes egy Földön kívüli égitestet célzottan elérni egy több százezer kilométeres út során, hanem jelentős eredményeket is hozott a kutatóknak.
A Luna-2 műszerei adatokat gyűjtöttek a kozmikus sugárzásról, a Napból érkező töltött részecskékről és a Hold környezetéről. A mérések alapján nem találtak a Földéhez hasonló jelentős holdi mágneses teret, illetve a Föld Van Allen-öveihez hasonló sugárzási övet sem. A küldetés így nemcsak hidegháborús siker volt, hanem fontos lépést jelentett a Hold fizikai környezetének megismerésében is.
A Luna-2 nem a program végét jelentette
A Luna-program története azonban ezzel nem ért véget. A Luna név alatt 1959 és 1976 között összesen 24 hivatalosan számozott küldetés indult, de a tényleges próbálkozások száma ennél jóval magasabb volt, mivel a korai sikertelen indítások közül több nem kapott hivatalos Luna-sorszámot.
A program későbbi küldetései egyre összetettebb feladatokat hajtottak végre. A Luna-9 1966-ban az első sikeres puha leszállást hajtotta végre a Holdon, és elsőként továbbított panorámaképeket közvetlenül a felszínről.
A Luna-16 1970-ben elsőként hozott automatikusan holdkőzetmintát a Földre, a Luna-17 pedig a Lunohod-1 holdjárót juttatta el a felszínre. A program utolsó küldetése, a Luna-24 1976-ban sikeresen leszállt, fúrást végzett, majd holdi talajmintát hozott vissza a Földre.