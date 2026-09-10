Alvás közben buktatták le a magas vérnyomás rejtett okát

A magas vérnyomás hátterében megbújó hormonális betegségek egyike a primer (elsődleges) aldoszteronizmus. Ilyenkor a mellékvesék túl sok aldoszteron hormont termelnek, ami felborítja a szervezet só- és vízháztartását, illetve a vérnyomás szabályozását. Ez az elváltozás akár minden ötödik hipertóniás embert is érinthet, és jelentősen növeli a szívbetegségek, a stroke, valamint a cukorbetegség kockázatát.

A magas vérnyomás hátterében hormonális eltérések is állhatnak, amelyek felismerését új mérési módszerek segíthetik

Fotó: THOMAS BANNEYER / DPA

Alvás közben derült fény a magas vérnyomás rejtett okára

A Bristoli Egyetem és nemzetközi partnerei 60 beteg bevonásával kísérték figyelemmel a hormonszintek napi ingadozását. A résztvevők egy speciális eszközt viseltek, amely 24 órán át, húszpercenként végzett méréseket. Mivel a betegek mindeközben otthon maradhattak, a kutatók a hétköznapi tevékenységek és alvás közben is folyamatosan gyűjthettek adatokat, elkerülve a kórházi vagy kutatási környezet mesterséges hatásait.

A kísérletben a Bristoli Egyetemen kifejlesztett U-RHYTHM nevű készüléket használták. Ez egy könnyű, nagyjából mobiltelefon méretű, derékra rögzíthető eszköz, amely közvetlenül a bőrből méri a hormonszinteket.

Az U-RHYTHM nevű készülék

Fotó: David Hills

Az adatok számítógépes elemzése rámutatott, hogy az aldoszteron (és két másik rokon hormon) szintje folyamatosan ingadozott a betegeknél: hol megemelkedett, hol pedig visszaesett. Időnként még a súlyosabb esetekben is a diagnózis felállításához használt minimum határérték alá csökkent.

Emiatt egy rossz időpontban levett vérminta tévesen azt a látszatot keltheti, hogy a beteg értékei rendben vannak.

A betegség nem szüntette meg a hormontermelés természetes, nappali és éjszakai ritmusát, de ezen belül ismétlődő kiugrásokat okozott. A Science Translational Medicine folyóiratban közzétett eredmények szerint a kiugrások alvás közben is jelentkeztek. Az éjszakai eltéréseket különösen könnyű figyelmen kívül hagyni, hiszen alvás közben ritkán kerül sor rutinszerű vérvételre.

A műtét után megszűntek a hormonális kiugrások

A rendellenes hormoningadozás azoknál a betegeknél volt a legkifejezettebb, akiknél csak az egyik mellékvese érintett. Ezt az állapotot gyakran műtéttel kezelik. A beteg mirigy eltávolítását követően a szokatlan hormonális kiugrások megszűntek, ami bizonyítja, hogy ezek a ritmikus hullámzások közvetlenül a betegséghez köthetők.

A hormonszint helyreállásával pedig a vérnyomás is normalizálódik.

A hormonszintek folyamatos mérése a jövőben sokat segíthet a betegség korai, enyhébb formáinak felismerésében, és alapjaiban változtathatja meg a magas vérnyomás diagnosztikáját. A jelenlegi kutatás egyelőre a módszer működőképességét bizonyította; ahhoz, hogy a mindennapi orvosi gyakorlat részévé válhasson, még további, kiterjedtebb vizsgálatokra van szükség.