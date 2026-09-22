Horrorfilmbe illő álmokat tapasztaltak a népszerű készítmény használói

A magnézium csaknem háromszáz testi folyamatban vesz részt, és fontos szerepet játszik az idegek, az izmok, a csontok és a szív- és érrendszer működésében. Hiánya összefügghet a rosszabb alvással, ám az étrend-kiegészítők alvásjavító hatásáról szóló kutatások eredményei egyelőre korlátozottak és ellentmondásosak.

Bizarr álmokról számoltak be a magnézium szedése után.

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Erre érdemes figyelni a magnézium szedésekor

Az élénk álmokra lehetséges magyarázat, hogy a készítményt szedők mélyebben alszanak vagy ritkábban ébrednek fel. Így több időt tölthetnek az intenzív álmokkal járó REM-szakaszban, és könnyebben emlékezhetnek arra, amit álmodtak.

Az is előfordulhat, hogy

nem maga a magnézium, hanem a készítmény valamely más összetevője – például a B6-vitamin – befolyásolja az álmokat.

Egyelőre olyan adagolást sem azonosítottak, amely bizonyítottan rémálmokat váltana ki.

A túlzott magnéziumbevitel hasmenést, hányingert és hasi görcsöket okozhat. Vesebetegség vagy rendszeres gyógyszerszedés esetén különösen fontos szakemberrel egyeztetni az étrend-kiegészítő használata előtt.