Hatalmas kráter segíthet megfejteni a Mars holdjának évtizedes rejtélyét

A Mars egyik holdja, a Phobos évtizedek óta komoly fejtörést okoz a bolygókutatóknak. A tudósok máig nem tudják biztosan, hogy az apró égitest egy, a bolygó által befogott aszteroida-e, vagy egy ősi becsapódás után a Mars körüli pályára került törmelékből alakult ki. A választ a hold legnagyobb krátere és az alatta rejtőző anyag adhatja meg – számol be róla a Science Daily.
A Phobos átlagos átmérője mindössze 22,2 kilométer, alakja pedig erősen szabálytalan. Rendkívül közel kering a Marshoz: egy teljes kört mindössze 7 óra 39 perc alatt tesz meg a bolygó körül. Eredete azonban továbbra is rejtély.
Két elmélet magyarázhatja a Phobos születését
A kutatók jelenleg két fő lehetőséget tartanak számon. Az egyik szerint egy hatalmas égitest csapódott a Marsba, és az ütközés következtében nagy mennyiségű törmelék került a világűrbe. Ebből idővel korong alakulhatott ki a bolygó körül, majd ebből születhetett meg a Phobos és a Mars másik holdja, a Deimos.
A másik elképzelés szerint a két hold eredetileg aszteroida lehetett, amelyeket később befogott a Mars gravitációja.
A választ részben a Phobos belső szerkezetének feltérképezése adhatja meg. A jelenlegi becslések szerint a hold belseje porózus lehet, és akár vízjeget is tartalmazhat.
Óriási kráter található a Mars holdján
A kutatók figyelmének középpontjában a Stickney-kráter áll, amely mintegy 9 kilométeres átmérőjével hatalmasnak számít a mindössze körülbelül 22 kilométer átmérőjű Phoboshoz képest.
A kráter kora az égitest eredetéről is árulkodhat. Ha a Phobos a Marsot ért hatalmas becsapódás törmelékéből született, akkor a Stickney körülbelül 4,2 milliárd évvel ezelőtt keletkezhetett. Ha azonban a hold egy befogott aszteroida, a kráter jóval fiatalabb, mintegy 2,6 milliárd éves lehet.
A becsapódás ugyanakkor olyan nagy erejű lehetett, hogy felmerül a kérdés: hogyan élhette túl egyáltalán a Phobos?
Benjamin Haser, a müncheni Bundeswehr Egyetem bolygótudományi doktorandusza szerint ezt a hold alacsony és viszonylag egyenletes sűrűsége magyarázhatja.
Azt feltételeznénk, hogy egy ilyen becsapódás darabokra törte volna a Phobost, hacsak nincs nagyon alacsony, homogén sűrűsége, mint egy szivacsnak, amely képes elnyelni egy ilyen ütközést
– magyarázta a kutató.
Sűrűbb anyag rejtőzhet a kráter alatt
A becsapódás nemcsak hatalmas krátert vájt a felszínbe, hanem rendkívüli hőt is termelhetett. Haser szerint a magas hőmérséklet megolvaszthatta és összenyomhatta a kráter alatti kőzetet.
Emiatt a Stickney alatt a Phobos többi részénél sűrűbb anyagréteg alakulhatott ki.
Ennek különösen nagy jelentősége lehet, ugyanis a sűrűbb terület apró eltérést okozhat a hold gravitációs terében. Ha ezt sikerül pontosan megmérni, a kutatók többet tudhatnak meg arról, hogyan oszlik el az anyag a Phobos belsejében.
A tudósok ezért többek között azt vizsgálják, hogyan befolyásolhatja a kráter alatt feltételezett tömegkoncentráció a Phobos gravitációját és apró billegő, illetve ingadozó mozgását.
A Phobos lassan közeledik a Marshoz
A Phobos nemcsak múltja miatt különleges. Jelenleg is folyamatos változáson megy keresztül, ugyanis lassan spirális pályán közeledik a Marshoz. A folyamat hosszú távon a hold pusztulásához vezethet: a Phobos várhatóan vagy szétesik, vagy végül a Marsba csapódik.
Haser szerint ezért az égitest nem csupán a Naprendszer több milliárd éves múltjának lenyomata, hanem egy ma is folyamatosan változó geofizikai rendszer.
Japán űrszonda hozhat mintát a Phobosról
A rejtély megfejtésében jelentős előrelépést hozhat Japán Martian Moons Exploration, röviden MMX küldetése. A tervek szerint az űrszonda 2026 végén indul, hogy közelről tanulmányozza a Phobost és mintákat gyűjtsön a felszínéről. Ez nem lesz egyszerű feladat. A Phobos gravitációja rendkívül gyenge, miközben a közeli Mars gravitációs hatása sokkal erősebb, ezért az űrszonda mozgásának irányítása különösen összetett lesz.
Az MMX két módszerrel gyűjthet mintákat. Az egyik eszköz akár két centiméter mélységből is képes lesz anyagot kiemelni. A NASA által biztosított másik rendszer sűrített gáz segítségével juttatja majd a felszíni anyagot a mintatartályba.
A tervek szerint a begyűjtött minták 2031 közepén érkezhetnek vissza a Földre.
A laboratóriumi vizsgálatokkal a kutatók minden korábbinál pontosabban meghatározhatják a Phobos összetételét. Ez pedig közelebb viheti őket annak eldöntéséhez, hogy a különös hold egy befogott aszteroida, egy ősi marsi becsapódás maradványa, vagy ennél összetettebb folyamat eredménye.