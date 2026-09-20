Hatalmas kráter segíthet megfejteni a Mars holdjának évtizedes rejtélyét

A Mars egyik holdja, a Phobos évtizedek óta komoly fejtörést okoz a bolygókutatóknak. A tudósok máig nem tudják biztosan, hogy az apró égitest egy, a bolygó által befogott aszteroida-e, vagy egy ősi becsapódás után a Mars körüli pályára került törmelékből alakult ki. A választ a hold legnagyobb krátere és az alatta rejtőző anyag adhatja meg – számol be róla a Science Daily.

A Mars és nagyobbik holdja, a szabálytalan alakú Phobos egy illusztráción

Fotó: NEMES LASZLO/SCIENCE PHOTO LIBRA / NLA

A Phobos átlagos átmérője mindössze 22,2 kilométer, alakja pedig erősen szabálytalan. Rendkívül közel kering a Marshoz: egy teljes kört mindössze 7 óra 39 perc alatt tesz meg a bolygó körül. Eredete azonban továbbra is rejtély.

Két elmélet magyarázhatja a Phobos születését

A kutatók jelenleg két fő lehetőséget tartanak számon. Az egyik szerint egy hatalmas égitest csapódott a Marsba, és az ütközés következtében nagy mennyiségű törmelék került a világűrbe. Ebből idővel korong alakulhatott ki a bolygó körül, majd ebből születhetett meg a Phobos és a Mars másik holdja, a Deimos.

A másik elképzelés szerint a két hold eredetileg aszteroida lehetett, amelyeket később befogott a Mars gravitációja.

A választ részben a Phobos belső szerkezetének feltérképezése adhatja meg. A jelenlegi becslések szerint a hold belseje porózus lehet, és akár vízjeget is tartalmazhat.

Óriási kráter található a Mars holdján

A kutatók figyelmének középpontjában a Stickney-kráter áll, amely mintegy 9 kilométeres átmérőjével hatalmasnak számít a mindössze körülbelül 22 kilométer átmérőjű Phoboshoz képest.

A kráter kora az égitest eredetéről is árulkodhat. Ha a Phobos a Marsot ért hatalmas becsapódás törmelékéből született, akkor a Stickney körülbelül 4,2 milliárd évvel ezelőtt keletkezhetett. Ha azonban a hold egy befogott aszteroida, a kráter jóval fiatalabb, mintegy 2,6 milliárd éves lehet.

A becsapódás ugyanakkor olyan nagy erejű lehetett, hogy felmerül a kérdés: hogyan élhette túl egyáltalán a Phobos?

Benjamin Haser, a müncheni Bundeswehr Egyetem bolygótudományi doktorandusza szerint ezt a hold alacsony és viszonylag egyenletes sűrűsége magyarázhatja.

Azt feltételeznénk, hogy egy ilyen becsapódás darabokra törte volna a Phobost, hacsak nincs nagyon alacsony, homogén sűrűsége, mint egy szivacsnak, amely képes elnyelni egy ilyen ütközést

– magyarázta a kutató.