Élet a Marson? Meglepő dolog bukkant fel a NASA egyik képén

Egy újabb bizarr kép került elő a NASA archívumából, amely egyesek szerint a Mars felszínén élő intelligens élet bizonyítéka.
Élet a Marson vagy csak egy marsjáró nyomai?
A NASA Curiosity rovere, amely 2012 óta azt vizsgálja, hogy a Marson mikrobiális élet létezhetett-e, alig több mint egy évvel ezelőtt, 2025. május 19-én készítette a teóriák középpontjában lévő képet. A kép a poros marsi tájat mutatja sziklás dombokkal és távoli hegyekkel, koordinált világidő szerint hajnali 2:40 körül. A panoráma azonban egy nagy és könnyen látható mintázatot is feltárt a talajon, amely keréknyomok sorára hasonlított.
Míg egyesekben felmerült, hogy ez a Curiosity nyoma, mások kiemelték, hogy az ember alkotta marsjáró nyomai teljesen eltérnek a látható mintázattól. A találgatásokat tovább erősítette egy másik, mindössze két perccel később készült kép, amely ugyanazt a mintázatot örökítette meg a talajon egy másik szögből - ami arra utal, hogy ez nem kamerahiba vagy fényjáték volt.
Míg a képet Kari Sivertzen azért osztotta meg X-oldalán, hogy rámutasson azokra a jelekre, amelyek arra utalnak, hogy a távoli múltban vízfelület létezhetett a Marson, addig mások azonnal kiszúrták a nyomot, és azt állították, marsi életre utalhat.
Ez nem az első furcsa minta vagy képződmény, amit a csillagászat szerelmesei a vörös bolygón észleltek. A NASA és a katonai tisztviselők gyakran fogták a képeken látható furcsa és megmagyarázhatatlan tárgyakat a szokatlan kameravilágításra vagy a Földre visszaküldött sérült adatokra.
A múlt hónapban Sivertzen megosztott egy másik sokkoló fotót a Curiosity-től, amelyen egy medúzaszerű lény vagy mechanikus eszköz látható a Mars Gale-kráterében mozogva. A 2023-ból származó panorámafelvételen egy kis alakot lehet látni a kép bal alsó sarkában, azonban kevesebb mint egy perccel korábban ugyanazon a területen készült képeken a rejtélyes alaknak nyoma sem volt.
A Curiosity marsjáró 2012 óta vizsgálja a Gale-krátert. A terület egy hatalmas becsapódási kráter, amely nagyjából akkora, mint Connecticut és Rhode Island együttvéve, és amelynek középpontjából egy hatalmas hegy emelkedik ki. A tudósok úgy vélik, hogy ez a helyszín további bizonyítékokat szolgáltat arra, hogy élet létezett a Marson több millió, esetleg több milliárd évvel ezelőtt - írta a Daily Mail.
2025 szeptemberében a NASA bejelentette, hogy a Perseverance marsjáró által gyűjtött mintában megtalálta az ősi mikrobiális élet legtisztább jeleit a Marson. A történelmi jelentőségű felfedezés ellenére mind az űrügynökség, mind a Fehér Ház fenntartotta, hogy soha nem találtak intelligens, földönkívüli életre utaló jeleket.