Élet a Marson? Meglepő dolog bukkant fel a NASA egyik képén

Egy újabb bizarr kép került elő a NASA archívumából, amely egyesek szerint a Mars felszínén élő intelligens élet bizonyítéka.

Szokatlan dolog tűnt fel a Curiosity marsjáró egyik fotóján. Fotó: HO / NASA/JPL-Caltech

Élet a Marson vagy csak egy marsjáró nyomai?

A NASA Curiosity rovere, amely 2012 óta azt vizsgálja, hogy a Marson mikrobiális élet létezhetett-e, alig több mint egy évvel ezelőtt, 2025. május 19-én készítette a teóriák középpontjában lévő képet. A kép a poros marsi tájat mutatja sziklás dombokkal és távoli hegyekkel, koordinált világidő szerint hajnali 2:40 körül. A panoráma azonban egy nagy és könnyen látható mintázatot is feltárt a talajon, amely keréknyomok sorára hasonlított.

It's not the rover, at least what I think, since that would have left two tracks and the "pattern" doesn't match other rover tracks.



You see that "line" in the centre of the tracks in that photo compared to Curiosity rovers tracks in the second photo. pic.twitter.com/HzBAtPIOjE — CrazySwede (@CrazySwedeX) September 2, 2026

Míg egyesekben felmerült, hogy ez a Curiosity nyoma, mások kiemelték, hogy az ember alkotta marsjáró nyomai teljesen eltérnek a látható mintázattól. A találgatásokat tovább erősítette egy másik, mindössze két perccel később készült kép, amely ugyanazt a mintázatot örökítette meg a talajon egy másik szögből - ami arra utal, hogy ez nem kamerahiba vagy fényjáték volt.

Míg a képet Kari Sivertzen azért osztotta meg X-oldalán, hogy rámutasson azokra a jelekre, amelyek arra utalnak, hogy a távoli múltban vízfelület létezhetett a Marson, addig mások azonnal kiszúrták a nyomot, és azt állították, marsi életre utalhat.

Ez nem az első furcsa minta vagy képződmény, amit a csillagászat szerelmesei a vörös bolygón észleltek. A NASA és a katonai tisztviselők gyakran fogták a képeken látható furcsa és megmagyarázhatatlan tárgyakat a szokatlan kameravilágításra vagy a Földre visszaküldött sérült adatokra.

A múlt hónapban Sivertzen megosztott egy másik sokkoló fotót a Curiosity-től, amelyen egy medúzaszerű lény vagy mechanikus eszköz látható a Mars Gale-kráterében mozogva. A 2023-ból származó panorámafelvételen egy kis alakot lehet látni a kép bal alsó sarkában, azonban kevesebb mint egy perccel korábban ugyanazon a területen készült képeken a rejtélyes alaknak nyoma sem volt.