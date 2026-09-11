Rejtélyes mélyedéseket találtak a Marson, senki sem tudja, miként keletkeztek

A Curiosity a Valle Grande nevű völgyben bukkant a szokatlan marsi mélyedésekre, miközben felfelé kapaszkodott a Gale-kráter közepén található Sharp-hegyen. A völgyben szulfátokban gazdag kőzetrétegek vannak, amelyek a bolygó egykori környezeti viszonyainak nyomait őrizhetik.

A marsi mélyedések egyike a Curiosity közeli felvételén; a széles, sekély gödrök eredetét még vizsgálják

Fotó: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Miért különösek ezek a marsi mélyedések?

Sokszor viszonylag egyszerűen meg lehet magyarázni, hogyan alakulnak ki a kőzetekben található kisebb üregek. A puhább anyagba ágyazódott keményebb kavicsok és ásványcsomók tovább ellenállnak az eróziónak, mint a környezetük. Végül azonban ezek is kimállanak, és kis mélyedéseket hagynak maguk után.

Az újonnan felfedezett gödrök viszont nem ilyenek, hanem szokatlanul szélesek és sekélyek.

Közelükben nem találhatók olyan kavicsok vagy ásványcsomók sem, amelyek korábban kitölthették volna őket. Emiatt a szakértők részletesebben is megvizsgálták a képződményeket.

Háromdimenziós modellek segíthetnek megfejteni a rejtélyt

A Curiosity Mars Hand Lens Imager nevű képalkotó műszere közeli fényképeket készített a mélyedésekről. Eközben a Mastcam kamerái egymással átfedő sztereofelvételeken örökítették meg a környező terepet. A képekből háromdimenziós felszínmodellek állíthatók össze. Ezek segítségével megmérhető a gödrök alakja és mélysége, ami támpontot adhat keletkezésük megértéséhez.

A háttérben egy eddig ismeretlen eróziós folyamat, a kőzet valamely szokatlan tulajdonsága vagy más ok is állhat. Biztos magyarázat azonban egyelőre nincs.

Hogyan válhatott a Mars vörös sivataggá?

A Curiosity a hegyen felfelé araszolva eltérő tulajdonságú kőzetrétegeket vizsgál. Ezek szerkezete, kémiai összetétele és erózióval szembeni ellenállása információkat adhat arról, miként változtak a környezeti viszonyok a Mars korai időszakában. A kutatás egyik végcélja, hogy megértsük, hogyan vált az egykor vízben gazdag bolygó a ma jól ismert vörös pusztasággá.

A rejtélyes mélyedések mellett a rétegek gyorsan változó megjelenése is felkeltette a kutatók figyelmét. Egyes durvább felszínű, szürke rétegek másként állnak ellen az eróziónak, mint a szomszédos kőzetek. A marsjáró ezek kémiai összetételét is elemzi, az adatok értékelése azonban még folyamatban van.