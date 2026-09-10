Kilencven éve nem boldogulnak vele a matematikusok, az OpenAI 88 óra alatt óriási áttörést ért el

A folyadékok és gázok mozgását leíró Navier–Stokes-egyenletek egyik csaknem 90 éve megoldatlan matematikai problémáján ért el jelentős eredményt az OpenAI. A vállalat kedden közölte, hogy egy új, egyelőre csak belső használatú modelljét és mintegy 10 ezer AI-ügynököt vetett be a feladatra. A rendszer 88 óra alatt közel hárommillió üzenetet váltott, és 130 milliárd kimeneti tokent használt fel. A BBC számítása szerint ekkora modellhasználat az OpenAI nyilvános árai alapján mintegy 10 millió dollárba (3,1 milliárd forint) kerülne, a vállalat tényleges költségét azonban nem közölték.

Egy közel 90 éve megoldatlan matematikai problémán ért el eredményt az OpenAI. Tízezer AI-ügynök dolgozott rajta mindössze 88 órán át (illusztráció) Fotó: JEAN-MARC BARRERE / Hans Lucas

A mesterséges intelligencia és a matematikai problémák

A Navier–Stokes-egyenletek azt írják le, milyen törvényszerűségek szerint mozognak a folyadékok és a gázok. A csaknem 90 éve megoldatlan matematikai probléma azt vizsgálja, hogy ezeknek az egyenleteknek minden esetben létezik-e szabályos megoldásuk.

Az OpenAI eredménye azonban még nem jelenti a teljes, egymillió dolláros (közel 310 millió forintos) Millennium Prize-zal jutalmazott matematikai probléma megoldását.

A vállalat a szükséges bizonyítás négy állításából kettőt rendezett, az eredményt pedig egyelőre sem független matematikusok, sem a Clay Mathematics Institute nem fogadta el hivatalosan. Az OpenAI közölte, hogy ezzel az eredménnyel nem is kíván pályázni a díjra.

Vita robbant ki az OpenAI eredménye körül

Tristan Buckmaster, a New York-i Egyetem matematikaprofesszora azt állítja, hogy a szintén matematikus Levent Alpögével már korábban dolgoztak ugyanezen a problémán, és szeptember 3-án tudomást szerzett arról, hogy előrehaladásuk híre eljutott az OpenAI-hoz.