Aggasztó dolog derült ki a melatoninról, súlyos ára lehet a szedésének

A melatonin egy olyan hormon, amely az agyban található tobozmirigyben termelődik, és az alvás-ébrenlét ciklus szabályozásáért felel. Szintetikus, mesterségesen előállított változata kémiailag teljesen megegyezik a szervezetünk által termelt hormonnal. Leggyakrabban az álmatlanság és a jetlag enyhítésére alkalmazzák. A szív- és érrendszerre gyakorolt hatásairól azonban eddig kevés adat állt rendelkezésre.

A melatonin tartós használata egy vizsgálat szerint összefügghet a szívelégtelenség magasabb kockázatával

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Több mint 130 ezer embernél vizsgálták a melatonin szívre gyakorolt hatását

A kutatók összesen 130 828 krónikus álmatlansággal küzdő felnőtt egészségügyi adatait elemezték. A résztvevők átlagéletkora 55,7 év, több mint 60 százalékuk (61,4%) pedig nő volt. A melatoninhasználók csoportjába összesen 65 414 embert soroltak, ők legalább egy éven keresztül szedték a készítményt. Velük szemben a kontrollcsoport tagjai egyáltalán nem használtak melatonint. A két csoportot 40 különböző szempont – például életkor, nem, meglévő betegségek, vérnyomás, testtömegindex és egyéb gyógyszerek – alapján tették összehasonlíthatóvá.

Kizárták azokat, akiket korábban már diagnosztizáltak szívelégtelenséggel, vagy más típusú altatót (például benzodiazepint) szedtek.

Jól kimutathatóan nőtt a szívelégtelenség kockázata

Az ötéves követési időszak alatt a melatonint szedők 4,6 százalékánál alakult ki szívelégtelenség, míg a kontrollcsoportban ez az arány csupán 2,7 százalék volt.

Az elsődleges eredmények alapján a hosszú távú melatoninhasználat mintegy 90 százalékkal növelte a kockázatot.

Hogy az összefüggést még pontosabban lássák, a kutatók külön megvizsgálták azokat, akiknél legalább két receptkiváltás történt, és ezek között legalább 90 nap telt el (Nagy-Britanniában a melatonin például csak vényre kapható). Ebben a szűkebb csoportban 82 százalékkal volt magasabb a szívelégtelenség kialakulásának esélye.

A melatonint szedőknél a kórházi kezelések és a halálozások száma is magasabb volt

A melatoninhasználók csoportjában 19 százalék került kórházba szívelégtelenség miatt, míg a kontrollcsoportban ez csupán 6,6 százalék volt. Az ötéves vizsgálati időszak végére a melatonint szedők 7,8 százaléka, a kontrollcsoport tagjainak pedig 4,3 százaléka hunyt el valamilyen okból.