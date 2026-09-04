Aggasztó dolog derült ki a melatoninról, súlyos ára lehet a szedésének

A melatonin egy olyan hormon, amely az agyban található tobozmirigyben termelődik, és az alvás-ébrenlét ciklus szabályozásáért felel. Szintetikus, mesterségesen előállított változata kémiailag teljesen megegyezik a szervezetünk által termelt hormonnal. Leggyakrabban az álmatlanság és a jetlag enyhítésére alkalmazzák. A szív- és érrendszerre gyakorolt hatásairól azonban eddig kevés adat állt rendelkezésre.
Több mint 130 ezer embernél vizsgálták a melatonin szívre gyakorolt hatását
A kutatók összesen 130 828 krónikus álmatlansággal küzdő felnőtt egészségügyi adatait elemezték. A résztvevők átlagéletkora 55,7 év, több mint 60 százalékuk (61,4%) pedig nő volt. A melatoninhasználók csoportjába összesen 65 414 embert soroltak, ők legalább egy éven keresztül szedték a készítményt. Velük szemben a kontrollcsoport tagjai egyáltalán nem használtak melatonint. A két csoportot 40 különböző szempont – például életkor, nem, meglévő betegségek, vérnyomás, testtömegindex és egyéb gyógyszerek – alapján tették összehasonlíthatóvá.
Kizárták azokat, akiket korábban már diagnosztizáltak szívelégtelenséggel, vagy más típusú altatót (például benzodiazepint) szedtek.
Jól kimutathatóan nőtt a szívelégtelenség kockázata
Az ötéves követési időszak alatt a melatonint szedők 4,6 százalékánál alakult ki szívelégtelenség, míg a kontrollcsoportban ez az arány csupán 2,7 százalék volt.
Az elsődleges eredmények alapján a hosszú távú melatoninhasználat mintegy 90 százalékkal növelte a kockázatot.
Hogy az összefüggést még pontosabban lássák, a kutatók külön megvizsgálták azokat, akiknél legalább két receptkiváltás történt, és ezek között legalább 90 nap telt el (Nagy-Britanniában a melatonin például csak vényre kapható). Ebben a szűkebb csoportban 82 százalékkal volt magasabb a szívelégtelenség kialakulásának esélye.
A melatonint szedőknél a kórházi kezelések és a halálozások száma is magasabb volt
A melatoninhasználók csoportjában 19 százalék került kórházba szívelégtelenség miatt, míg a kontrollcsoportban ez csupán 6,6 százalék volt. Az ötéves vizsgálati időszak végére a melatonint szedők 7,8 százaléka, a kontrollcsoport tagjainak pedig 4,3 százaléka hunyt el valamilyen okból.
Miért érdemes fenntartásokkal kezelni az eredményeket?
Mivel ez egy megfigyeléses vizsgálat volt, a kutatók csak összefüggéseket tudtak kimutatni, egyértelmű ok-okozati kapcsolatot nem. Vagyis egyelőre nincs rá egyértelmű bizonyíték, hogy valóban a melatonin okozta volna a szívelégtelenség és a halálozás magasabb kockázatát.
A kutatásnak voltak más fontos korlátai is. Például a melatonin egyes országokban vényköteles, máshol viszont szabadon megvásárolható. Emiatt előfordulhatott, hogy olyanok is a kontrollcsoportba kerültek, akik valójában szedtek melatonint, de ezt nem rögzítették a rendszerben. Emellett a szerzők nem rendelkeztek adatokkal arról, hogy a résztvevők álmatlansága mennyire volt súlyos, illetve küzdöttek-e valamilyen pszichiátriai betegséggel. Pedig a súlyos álmatlanság, a depresszió vagy a szorongás önmagában is növelheti a szív- és érrendszeri problémák kockázatát, és egyúttal a melatoninhasználatot is gyakoribbá teheti. Az adatok értelmezését a különböző kórházi diagnosztikai kódok is megnehezítették, mivel ezekből nem mindig lehetett egyértelműen azonosítani egy új szívelégtelenség-diagnózist.
- Mindezek miatt további vizsgálatokra lesz szükség ahhoz, hogy biztosan kiderüljön: a hosszú távú melatoninhasználat valóban károsítja-e a szív- és érrendszer egészségét.