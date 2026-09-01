A nagyobb nem mindig jobb: elárulták a tudósok, hogy néz ki a tökéletes mell

Amikor a testünkkel kapcsolatos önbizalomról van szó, a nagyobb mellek megléte olyasvalami, amiről sok nő álmodozik. Azonban a tudósok legújabb tanulmányából kiderült, hogy a nagyobb nem mindig jelent jobbat.

Kiderült, a nagyobb nem mindig jelent jobbat a melleknél. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Kiderült, a nagyobb nem mindig jelent jobbat a melleknél

A tanulmány során a brazíliai Passó Fundó-i Egyetem munkatársai 239 egyetemi hallgatót kértek meg arra, hogy nézzenek meg egy sor képet, és válasszák ki a számukra leginkább tetsző mellformákat. A képek a mell felső és alsó része közötti különböző arányokat ábrázolták, bemutatva a 40/60-as, az 50/50-es és a 60/40-es arányt.

A 60/40-es arányt, amely teltebb felső részt és ezáltal nagyobb összméretet jelez, a diákoknak mindössze 10 százaléka választotta. Ezzel szemben 61,1 százalékuk az 50/50-es arányt jelölte meg, ami azt mutatja, hogy jobban kedvelik a szövetek egyenlő eloszlását a mell felső és alsó fele között.

A tanulmány a mellbimbó és az areola elhelyezkedésével kapcsolatban is feltárt bizonyos preferenciákat. A résztvevők csaknem 60 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a központi elhelyezkedést részesíti előnyben, szemben azzal, ha azok közelebb esnek a mellkas külső oldalához. A diákok többsége azt is elmondta, hogy véleményük szerint a kisebb areola és mellbimbó kombinációja néz ki a legjobban.

Összességében a férfi és női hallgatók válaszai nagyrészt megegyeztek, ami egységes nézőpontot mutat a mellek esztétikáját illetően.

Ebben a keresztmetszeti kutatásban sikerült azonosítani a mellekkel kapcsolatos különböző esztétikai preferenciákat. A harmonikus arányok túlnyomó elismerése volt megfigyelhető

- írták a tudósok, akik statisztikailag szignifikáns különbséget a nemek véleménye között nem találtak.

A csapat szerint az eredményeik hasznosak lehetnek a plasztikai sebészek számára, és érdemes megfontolni azokat a technikákat, amelyek javítják a mellek szimmetriáját - írta a Daily Mail.