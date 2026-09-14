Ez ijesztő! Mazsolává zsugorodik a Naprendszer legkisebb bolygója

A Német Repülési és Űrkutatási Központ szakemberei szerint a Merkúr felszínének egyenetlenségei eddig elrejthették a zsugorodás számos geológiai nyomát. Eredményeiket a Geophysical Research Letters tudományos folyóiratban közölték.

Meglepő felfedezést tettek a Merkúr ráncainak vizsgálatakor.

Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

A Merkúr felszíne elrejthette a bolygó zsugorodásának nyomait

A közel 4900 kilométer átmérőjű bolygó mintegy 4,5 milliárd éve, kialakulása óta folyamatosan hűl. A méretéhez képest rendkívül nagy vasmag, valamint a köpeny és a kéreg lehűlés közben összehúzódik. Emiatt a felszín is összeroppan és meggyűrődik, hasonlóan ahhoz, ahogy a szőlőszemből ráncos mazsola lesz.

Gaku Nishiyama és kutatócsoportja a Merkúr törésvonalait és az összehúzódás más geológiai jeleit ábrázoló térképeket vetette össze a felszín érdességét bemutató újabb adatokkal.

A kutatók azt tapasztalták, hogy

a legegyenetlenebb területeken kevesebb zsugorodási ránc látható. Szerintük ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ezek a térségek kevésbé húzódtak össze: a becsapódási kráterekből kiszóródott törmelék egyszerűen betemethette a felszín korábbi gyűrődéseit.

Az új becslés elsősorban a NASA Messenger űrszondájának 2010-es években gyűjtött adatain alapul. A valódi zsugorodás azonban a most számított 23 kilométernél is nagyobb lehet.

A kérdés tisztázásában az európai–japán BepiColombo űrmisszió segíthet. A két összekapcsolt űrszonda várhatóan novemberben áll pályára a Merkúr körül, majd különválva kezdi meg a bolygó részletes vizsgálatát. Lézeres mérőműszerei pontosabb képet adhatnak arról, mennyit zsugorodott a Merkúr belső lehűlése következtében.

A kutatók szerint az eredmény nemcsak a Merkúr fejlődésének megértéséhez járulhat hozzá, hanem más, folyamatosan összehúzódó égitestek vizsgálatában is segítséget nyújthat.