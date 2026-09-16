Pusztító következményektől tartanak a tudósok – figyelmeztetést adtak ki a mesterséges intelligenciáról

- Milyen veszélyei vannak a mesterséges intelligenciának?
- Hogyan befolyásolja a mesterséges intelligencia a tanulást és az önálló gondolkodást?
- Milyen kockázatai vannak a mesterséges intelligencia használatának a tudományos kutatásban?
Huszonöt Fields-érmes matematikus nyílt levélben figyelmeztetett a mesterséges intelligencia tudományos alkalmazásának veszélyeire. Attól tartanak, hogy a gyorsan előállított megoldások mellett háttérbe szorulhat a megértés és az új ötletek kidolgozása – írja a Meduza.
A szeptember 11-én közzétett levél szerzői között Terence Tao, Maryna Vjazovszka és Pierre Deligne is szerepel. A kezdeményezést szeptember 13-ig több mint 5400-an írták alá.
Miért tartanak a matematikusok a mesterséges intelligencia használatától?
A kutatók elismerik, hogy a nagy nyelvi modellek egyre összetettebb matematikai feladatokat oldanak meg. Szerintük azonban az MI-fejlesztő cégek teljesítményversenye más célokat követ, mint a matematikai közösség munkája.
Egy nehéz probléma megoldásának értékét az új gondolatok és módszerek is adják. Ezeket a matematikusok megvizsgálják, megvitatják és egyszerűsítik, majd idővel a tankönyvekbe is bekerülhetnek. Így válhat egy kezdetben kevesek számára követhető eredmény a következő nemzedékek tudásának részévé.
A levél szerint a válaszok tömeges előállítása veszélyeztetheti ezt a folyamatot, ha elmarad a mögöttük álló ötletek feldolgozása.
Hogyan befolyásolhatja a mesterséges intelligencia a tanulást?
A szerzők hangsúlyozzák: a feladatmegoldás során a hallgatók gondolkodni tanulnak, új kérdéseket fogalmaznak meg, és összefüggéseket ismernek fel. A kollégákkal folytatott eszmecsere és a korábbi kutatások megértése szintén fontos része ennek.
Az AI közvetlenül előállíthatja a munka végeredményét. Ezzel azonban kimaradhat az a tanulási folyamat, amely később önálló felismerésekhez vezetne.
A kutatók azt is kifogásolják, hogy az MI-vel készült megoldások közlésekor gyakran elmarad az alkalmazott módszerek megfelelő bemutatása. A korábbi szerzők munkáira való hivatkozások hiánya pedig szerzői jogi és plágiumkérdéseket vet fel.
Hogyan segítheti a mesterséges intelligencia a tudományos kutatást?
A levél szerint a technológia elmélyítheti és felgyorsíthatja a matematikai kutatást. Az új eredmények megértéséhez és továbbfejlesztéséhez ugyanakkor továbbra is szükség van az ezt a munkát elvégző emberekre.
A szerzők úgy vélik, a tudományos közösségnek alkalmazkodnia kell. Az pedig, hogy a változások végül hasznosak vagy pusztítóak lesznek-e, jelentős részben az MI fejlődését irányítók döntésein múlik.
Kilencven éve nem boldogulnak vele a matematikusok, az OpenAI 88 óra alatt óriási áttörést ért el
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