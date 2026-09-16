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mesterséges intelligencia

Pusztító következményektől tartanak a tudósok – figyelmeztetést adtak ki a mesterséges intelligenciáról

36 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Egyre több figyelmet kap az AI, és a látványos eredmények mellett a veszélyeiről is sok szó esik. Ezúttal a matematika legrangosabb díjával kitüntetett kutatók figyelmeztettek arra, hogy a mesterséges intelligencia sikereinek az árát a tudomány fizetheti meg.
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mesterséges intelligenciamatematikusopenaiAI
  • Milyen veszélyei vannak a mesterséges intelligenciának?
  • Hogyan befolyásolja a mesterséges intelligencia a tanulást és az önálló gondolkodást?
  • Milyen kockázatai vannak a mesterséges intelligencia használatának a tudományos kutatásban?

Huszonöt Fields-érmes matematikus nyílt levélben figyelmeztetett a mesterséges intelligencia tudományos alkalmazásának veszélyeire. Attól tartanak, hogy a gyorsan előállított megoldások mellett háttérbe szorulhat a megértés és az új ötletek kidolgozása – írja a Meduza.

Elismert matematikusok szerint a mesterséges intelligencia gyors megoldásai háttérbe szoríthatják a megértést. Nyílt levélben figyelmeztetnek az ai veszélyre.
Elismert matematikusok szerint a mesterséges intelligencia gyors megoldásai háttérbe szoríthatják a megértést. Nyílt levélben figyelmeztetnek az AI veszélyre (illusztráció) 
Fotó: Pixabay

A szeptember 11-én közzétett levél szerzői között Terence Tao, Maryna Vjazovszka és Pierre Deligne is szerepel. A kezdeményezést szeptember 13-ig több mint 5400-an írták alá.

Miért tartanak a matematikusok a mesterséges intelligencia használatától?

A kutatók elismerik, hogy a nagy nyelvi modellek egyre összetettebb matematikai feladatokat oldanak meg. Szerintük azonban az MI-fejlesztő cégek teljesítményversenye más célokat követ, mint a matematikai közösség munkája.

Egy nehéz probléma megoldásának értékét az új gondolatok és módszerek is adják. Ezeket a matematikusok megvizsgálják, megvitatják és egyszerűsítik, majd idővel a tankönyvekbe is bekerülhetnek. Így válhat egy kezdetben kevesek számára követhető eredmény a következő nemzedékek tudásának részévé.

 A levél szerint a válaszok tömeges előállítása veszélyeztetheti ezt a folyamatot, ha elmarad a mögöttük álló ötletek feldolgozása.

Hogyan befolyásolhatja a mesterséges intelligencia a tanulást?

A szerzők hangsúlyozzák: a feladatmegoldás során a hallgatók gondolkodni tanulnak, új kérdéseket fogalmaznak meg, és összefüggéseket ismernek fel. A kollégákkal folytatott eszmecsere és a korábbi kutatások megértése szintén fontos része ennek. 

Az AI közvetlenül előállíthatja a munka végeredményét. Ezzel azonban kimaradhat az a tanulási folyamat, amely később önálló felismerésekhez vezetne.

A kutatók azt is kifogásolják, hogy az MI-vel készült megoldások közlésekor gyakran elmarad az alkalmazott módszerek megfelelő bemutatása. A korábbi szerzők munkáira való hivatkozások hiánya pedig szerzői jogi és plágiumkérdéseket vet fel.

Hogyan segítheti a mesterséges intelligencia a tudományos kutatást?

A levél szerint a technológia elmélyítheti és felgyorsíthatja a matematikai kutatást. Az új eredmények megértéséhez és továbbfejlesztéséhez ugyanakkor továbbra is szükség van az ezt a munkát elvégző emberekre.

A szerzők úgy vélik, a tudományos közösségnek alkalmazkodnia kell. Az pedig, hogy a változások végül hasznosak vagy pusztítóak lesznek-e, jelentős részben az MI fejlődését irányítók döntésein múlik.

Kilencven éve nem boldogulnak vele a matematikusok, az OpenAI 88 óra alatt óriási áttörést ért el

Egyre komplexebb feladatokat képes megoldani a mesterséges intelligencia. A legújabb hírek szerint mindössze 88 óra alatt ért el jelentős eredményt az OpenAI egy csaknem 90 éve megoldatlan matematikai problémánál. A vállalat mintegy 10 ezer AI-ügynököt állított rá a folyadékok mozgását leíró Navier–Stokes-egyenletek egyik legnehezebb kérdésére.

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