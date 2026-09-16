Pusztító következményektől tartanak a tudósok – figyelmeztetést adtak ki a mesterséges intelligenciáról

Milyen veszélyei vannak a mesterséges intelligenciának?

Hogyan befolyásolja a mesterséges intelligencia a tanulást és az önálló gondolkodást?

Milyen kockázatai vannak a mesterséges intelligencia használatának a tudományos kutatásban?

Huszonöt Fields-érmes matematikus nyílt levélben figyelmeztetett a mesterséges intelligencia tudományos alkalmazásának veszélyeire. Attól tartanak, hogy a gyorsan előállított megoldások mellett háttérbe szorulhat a megértés és az új ötletek kidolgozása – írja a Meduza.

Elismert matematikusok szerint a mesterséges intelligencia gyors megoldásai háttérbe szoríthatják a megértést. Nyílt levélben figyelmeztetnek az AI veszélyre (illusztráció)

Fotó: Pixabay

A szeptember 11-én közzétett levél szerzői között Terence Tao, Maryna Vjazovszka és Pierre Deligne is szerepel. A kezdeményezést szeptember 13-ig több mint 5400-an írták alá.

Miért tartanak a matematikusok a mesterséges intelligencia használatától?

A kutatók elismerik, hogy a nagy nyelvi modellek egyre összetettebb matematikai feladatokat oldanak meg. Szerintük azonban az MI-fejlesztő cégek teljesítményversenye más célokat követ, mint a matematikai közösség munkája.

Egy nehéz probléma megoldásának értékét az új gondolatok és módszerek is adják. Ezeket a matematikusok megvizsgálják, megvitatják és egyszerűsítik, majd idővel a tankönyvekbe is bekerülhetnek. Így válhat egy kezdetben kevesek számára követhető eredmény a következő nemzedékek tudásának részévé.

A levél szerint a válaszok tömeges előállítása veszélyeztetheti ezt a folyamatot, ha elmarad a mögöttük álló ötletek feldolgozása.