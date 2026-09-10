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migrén

Újra elkezdték kutatni az tudósok a migrén kezelését, ezt ajánlják most az orvosok

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Új amerikai ajánlás jelent meg a migrén kezelésére: már havi négy közepes, vagy súlyos fejfájás esetén is szóba jöhet a megelőző gyógyszeres kezelés.
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migrénkezelésfejfájás

Az amerikai neurológusok új ajánlásai szerint már nemcsak a nagyon gyakori migrénes rohamokkal élőknek lehet indokolt megelőző kezelést kapniuk. A szakértők szerint azoknak is érdemes lehet ilyen terápiát felajánlani, akik havonta legalább négy közepes vagy súlyos fejfájástól szenvednek, vagy akiknél a migrén jelentősen rontja az életminőséget.

migrén
Új korszak kezdődhet a migrén kezelésében.
Fotó: 123RF

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A 2012-es irányelveket frissítő ajánlás szerint több új gyógyszer is első vonalbeli lehetőségként jöhet szóba. Ezek között vannak a CGRP-t célzó készítmények, például az atogepant, az erenumab, a fremanezumab, a galcanezumab és az eptinezumab.

Krónikus migrén esetén a botoxkezelést is ajánlják. A szakértők szerint azért fontos a megelőzés, mert a gyakori fejfájás növelheti annak esélyét, hogy a migrén krónikussá váljon.

Az új amerikai ajánlások nem kötelező érvényűek, de fontos támpontot jelenthetnek az orvosoknak abban, hogy több érintett jusson hatékony megelőző kezeléshez.

 

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