Több mint 1800 év után derült ki, kit ábrázolhatott a különleges mozaik

A The Independent beszámolója szerint a színes mozaikot az Égei-tenger partján fekvő ókori Adramytteion területén, egy római kori villa feltárása során találták meg. Az épület a Kr. u. II. század végére vagy a III. századra datálható.

Két különös név buktatta le a római kori mozaik titkát. (Illusztráció) Fotó: 123RF

Két különös név buktatta le a római kori mozaik titkát

A nagyjából 5 méter hosszú és 3,6 méter széles mozaik a villa fő fogadótermének közepén helyezkedett el, így az épületbe érkező vendégek rögtön megpillanthatták.

A kutatók szerint az alkotás 15 különálló panelből áll, amelyek három sorban helyezkednek el. Madarak, halak és macskafélék mellett mitológiai alakok is feltűnnek rajta, köztük Medúza és Pegazus. A készítők vörös, narancssárga, fekete, fehér, kék, zöld, sárga és bordó színű mozaikkockákat használtak.

Két állat neve különösen érdekes

A régészek figyelmét azonban leginkább két állatábrázolás kelthette fel. Az egyik egy világos színű macska, amely egy kékeszöld párnán ül. Alatta görög betűkkel a „ΖΜΑΡΑΓΔΙΝ” felirat olvasható, amelynek jelentése Emerald, vagyis Smaragd.

A másik különleges panelen egy futó vagy ugró kutya látható. Alatta az „ΩΚΕΑΝΟΣ”, vagyis Ocean, azaz Óceán név szerepel.

A The Independent szerint ez a két állatábrázolás azért is feltűnő, mert a mozaik valamennyi állata közül csak ennél a két figuránál szerepel név. A macska a fogadóterembe belépők bal oldalán, a kutya pedig a jobb oldalon helyezkedett el.

A régészek szerint elképzelhető, hogy

a mozaik a villa gazdag tulajdonosának kedvenceit örökítette meg.

Ocean neve akár Adramytteion ősi kikötővárosi múltjára is utalhatott, míg az Emerald név a kutatók szerint kapcsolatban állhatott a római Egyiptommal, ahol az ókorban smaragdot bányásztak.

Az ilyen, drága anyagokból, például márványból és színes üvegből készült díszes mozaikok a tehetősebb rómaiak körében a gazdagság és a társadalmi rang bemutatására is szolgáltak. A kutatók szerint az Adramytteionban talált mozaik állatábrázolásainak egy része különösen gyakori motívumnak számított Észak-Afrikában.