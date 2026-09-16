Meglepő helyen rejtőzhet a cukorbetegség egyik kockázati tényezője

A biszfenol A, röviden BPA a világ egyik legnagyobb mennyiségben előállított ipari vegyi anyaga. Az 1960-as évektől használják műanyag csomagolások és az étel- és italosdobozok belső bevonatának gyártásához. Az anyag az élelmiszerekkel és italokkal bekerülhet az emberi szervezetbe. Elterjedtségét mutatja, hogy egyes becslések szerint az amerikai lakosság több mint 90 százalékának vizeletében kimutatható.
A műanyag palackok vegyi anyaga növelheti a cukorbetegség kockázatát
A California Polytechnic State University és a Rutgers University kutatói negyven egészséges fiatal felnőtt részvételével végeztek kettős vak, placebo-kontrollos vizsgálatot. A résztvevők fele öt napon át placebót, a másik fele pedig az amerikai hatóság által biztonságosnak tartott napi BPA-adagot kapta.
Öt nap elteltével a BPA-t fogyasztó csoport perifériás inzulinérzékenysége 9 százalékkal csökkent, míg a placebót kapóknál enyhe javulást mértek. A kutatók szerint a vegyi anyag elsősorban a vázizmok inzulin által szabályozott cukoranyagcseréjét zavarhatta meg.
Ez az első publikált, embereken végzett kísérlet, amely közvetlen bizonyítékot talált arra, hogy a szájon át bevitt BPA rövid távon ronthatja az inzulinérzékenységet. Ez idővel hozzájárulhat az inzulinrezisztencia és a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásához.
A kutatás azonban mindössze negyven, fiatal résztvevővel és rövid időtartammal zajlott, ezért nagyobb és hosszabb vizsgálatokra van szükség. Egyelőre azt sem tudni, hogyan hat a BPA az elhízással, prediabétesszel vagy cukorbetegséggel élőkre.
A szerzők szerint az eredmények indokolttá teszik az amerikai határérték felülvizsgálatát, amelyet még 1988-ban állapítottak meg. Az Európai Unió eközben már betiltotta a BPA használatát az élelmiszerekkel érintkező csomagolások többségében.