Meglepő helyen rejtőzhet a cukorbetegség egyik kockázati tényezője

A biszfenol A, röviden BPA a világ egyik legnagyobb mennyiségben előállított ipari vegyi anyaga. Az 1960-as évektől használják műanyag csomagolások és az étel- és italosdobozok belső bevonatának gyártásához. Az anyag az élelmiszerekkel és italokkal bekerülhet az emberi szervezetbe. Elterjedtségét mutatja, hogy egyes becslések szerint az amerikai lakosság több mint 90 százalékának vizeletében kimutatható.

Biztonságosnak hitt anyag oldódhat ki a műanyag csomagolásokból. Fotó: 123RF

A műanyag palackok vegyi anyaga növelheti a cukorbetegség kockázatát

A California Polytechnic State University és a Rutgers University kutatói negyven egészséges fiatal felnőtt részvételével végeztek kettős vak, placebo-kontrollos vizsgálatot. A résztvevők fele öt napon át placebót, a másik fele pedig az amerikai hatóság által biztonságosnak tartott napi BPA-adagot kapta.

Öt nap elteltével a BPA-t fogyasztó csoport perifériás inzulinérzékenysége 9 százalékkal csökkent, míg a placebót kapóknál enyhe javulást mértek. A kutatók szerint a vegyi anyag elsősorban a vázizmok inzulin által szabályozott cukoranyagcseréjét zavarhatta meg.

Ez az első publikált, embereken végzett kísérlet, amely közvetlen bizonyítékot talált arra, hogy a szájon át bevitt BPA rövid távon ronthatja az inzulinérzékenységet. Ez idővel hozzájárulhat az inzulinrezisztencia és a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásához.

A kutatás azonban mindössze negyven, fiatal résztvevővel és rövid időtartammal zajlott, ezért nagyobb és hosszabb vizsgálatokra van szükség. Egyelőre azt sem tudni, hogyan hat a BPA az elhízással, prediabétesszel vagy cukorbetegséggel élőkre.

A szerzők szerint az eredmények indokolttá teszik az amerikai határérték felülvizsgálatát, amelyet még 1988-ban állapítottak meg. Az Európai Unió eközben már betiltotta a BPA használatát az élelmiszerekkel érintkező csomagolások többségében.