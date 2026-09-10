A Metro szerint a „sikoltó nőként” ismert múmiát 1935-ben találták meg Thébában, Szemnut királyi építész és Hatsepszut fáraónő közeli munkatársának családtagjai mellett. A nő szája nyitva maradt, arca eltorzult, feje pedig kissé oldalra billent, ezért úgy tűnik, mintha a halála pillanatában sikoltott volna.

Évezredek óta sikolt az egyiptomi múmia. Fotó: MARIO GOLDMAN / AFP

Hátborzongató titkot rejteget a 3000 éves sikoltó múmia

Sokáig azt feltételezték, hogy a különös arckifejezés oka a hibás mumifikálás lehetett. A 2024-es vizsgálatok azonban mást sugallnak. A kutatók szerint a nő testét kifejezetten gondosan balzsamozták be, méghozzá értékes, importált anyagokkal, például tömjénnel és borókával.

A szakemberek úgy vélik, hogy az arckifejezést egy úgynevezett hullamerevgörcs, vagyis cadaveric spasm okozhatta.

Ez egy ritka és kevéssé értett jelenség, amely bizonyos izmokat közvetlenül a halál körül rögzíthet. Elképzelhető, hogy a nő rendkívüli fájdalmat vagy pánikot élt át a halála előtt, és a mumifikálás során ezt a testhelyzetet sikerült megőrizni.

A halál pontos oka továbbra is rejtély. A kutatók több lehetőséget is felvetettek, köztük szívrohamot, stroke-ot, aneurizmarepedést vagy akár egy mérges kígyó marását is. Harapásnyomot azonban nem találtak.

A vizsgálatok alapján egyre valószínűbb, hogy a hátborzongató arc nem a rosszul elvégzett mumifikálás eredménye, hanem egy több ezer évvel ezelőtti tragikus pillanat lenyomata.