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betegség

Húsevő betegség roncsolja szét a kisgyerekek arcát – két hét alatt pusztít a kegyetlen kór

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Ibrahim Dalhatu mindössze hároméves volt, amikor megtámadta a noma, egy gyors lefolyású fertőzés, amely kezelés nélkül rövid idő alatt elpusztíthatja az arc szöveteit és csontjait. A nigériai kisfiú azóta hat helyreállító műtéten esett át, és ma már ismét képes rendesen enni és beszélni.
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betegségműtétegészségügyi világszervezet

Ibrahim első arcrekonstrukciós beavatkozását 2021-ben végezték el a Nigéria északnyugati részén működő sokotói Noma Gyermekkórházban. A most nyolcéves fiú összesen hat műtéten esett át, köztük egy olyan beavatkozáson is, amelynek során az orrüreg és a száj közötti rendellenes nyílást zárták le.

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Hat műtét után újra tud enni és beszélni a nyolcéves kisfiú (Képünk illusztráció)
Fotó: Unsplash 

Háromévesen támadta meg a noma, hat műtét mentette meg Ibrahimot

Édesapja azt mondta, eleinte attól tartott, hogy a család képtelen lesz kifizetni a kezelést. Hatalmas megkönnyebbülést jelentett számukra, amikor kiderült, hogy az Orvosok Határok Nélkül szervezet, az MSF ingyen végzi el a több szakaszból álló műtéteket.

A noma főként a mélyszegénységben élő, alultáplált, általában két és hat év közötti gyerekeket érinti. A betegség rendszerint ínygyulladással kezdődik, majd rendkívül gyorsan átterjedhet a száj és az arc lágyszöveteire, később pedig a csontokra is. Korai felismerés esetén antibiotikumokkal, sebkezeléssel és megfelelő táplálással gyógyítható, előrehaladott állapotban azonban már rekonstrukciós műtétekre van szükség. 

A kezeletlen betegség halálozási aránya rendkívül magas lehet.

Az Egészségügyi Világszervezet a nomát az elhanyagolt trópusi betegségek közé sorolja, és az abszolút szegénység egyik jelzőjének nevezi. Egy friss kutatás szerint 1999 és 2024 között több mint 50 ezer esetet azonosítottak Nigéria 12 északi államában.

A sokotói intézményben 2023 és 2025 között több mint ötszáz gyereket kezeltek. Az orvosok szerint egyre több beteg érkezik hozzájuk, sokan azonban túl későn jutnak segítséghez. Nigériában mindössze két, kifejezetten a nomával foglalkozó kórház működik, ezért számos gyermek hosszú ideig vár műtétre.

Ibrahim szerencsésnek mondható: ma már normálisan eszik és beszél. Sok más beteg azonban továbbra is fájdalommal, maradandó torzulásokkal és a környezet megbélyegzésével kénytelen együtt élni.

 

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