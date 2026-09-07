A kutatók először medúzának hitték – aztán meglátták a hátborzongató könyökeit

A nagy uszonyú tintahal augusztus 7-én úszott a kutatók kamerája elé, miközben a szakemberek a távirányítású Doc Ricketts járművel vizsgálták a Davidson-fenékhegy környékét. Az állat nyolc karját és két fogókarját lefelé lógatva, két hatalmas uszonyát lassan mozgatva lebegett az iszapos tengerfenék felett. A lézeres mérések alapján a teste csúcsától a karjai végéig nagyjából 1,25 méter hosszú volt.
A nagy uszonyú tintahal az egyik legnehezebben megfigyelhető fejlábú
Olívia Soares Pereira, az intézet mélytengeri ökológusa először medúzának vélte az élőlényt, mivel csak a vékony tapogatók végét látta. A képernyőn feltűnő, könyökszerű hajlatokból azonban hamar kiderült, hogy valójában egy különleges testfelépítésű mélytengeri tintahalat látnak.
Mivel a nagy uszonyú tintahalak rendkívül ritkán bukkannak fel, a legnehezebben tanulmányozható fejlábúak közé tartoznak. Eddig kevesebb mint hetven példányt sikerült dokumentálni belőlük.
Egyiküket 6212 méteres mélységben észlelték, amivel a valaha legmélyebben megfigyelt tintahalak közé léptek elő.
A Magnapinna nemzetség képviselőiről olyan keveset tudunk, hogy a kutatók még az alapvető biológiai jellemzőiket sem ismerik pontosan.
Rejtély, hogy
- mivel táplálkoznak,
- hogyan vadásznak,
- miként szaporodnak,
- és az is, hogy valójában mennyire ritkák.
Jellegzetes testtartásban lebegnek
A Magnapinna köpenye viszonylag kicsi és zömök, de a két oldalán hatalmas uszonyok találhatók. Más tintahalakhoz hasonlóan nyolc karral és két fogókarral rendelkezik, bár ezeket első ránézésre nehéz megkülönböztetni egymástól. Mindegyik végtag rendkívül hosszú, vékony fonalakban végződik, amelyek akár több méteresre is megnőhetnek.
A tintahal a függelékeit először szinte merőlegesen tartja a köpenyéhez képest, majd csaknem derékszögben meghajlítja őket. Ezt a jellegzetes pózt nevezik „könyökpóznak”.
Bár e különleges testhelyzet pontos szerepe nem ismert, más mélytengeri tintahalak viselkedéséből kiindulva a kutatók arra gyanakszanak, hogy a Magnapinna a tengerfenék felett lebegve, passzívan ejti el a fogókarjaihoz tapadó zsákmányt. A könyökpóz vélhetően abban segít neki, hogy a hosszú végtagjait kinyújtva tartsa anélkül, hogy azok összegabalyodnának.
Ritkák, vagy csak nehéz megtalálni őket?
Bár eddig kevés példánnyal találkoztak, a nagy uszonyú tintahal valószínűleg hatalmas területen él. Mivel az Atlanti-, a Csendes- és az Indiai-óceánban egyaránt megfigyelték már, ez az új észlelés nem bővíti számottevően az ismert elterjedési területét.
A korábbi adatok alapján az optimális élőhelyük a világóceánok területének akár a 62 százalékát, térfogatának pedig a 70 százalékát is kiteheti. Ezen a hatalmas területen belül azonban nagyon alacsony lehet a populációsűrűségük.
Soares Pereira szerint egyelőre nem lehet pontosan megmondani, hogy vajon ezeknek az állatoknak az egyedszáma rendkívül alacsony, vagy csak azért látjuk ritkán őket, mert nehezen megközelíthető helyen élnek.
Eredetileg nem is tintahalakat kerestek
Érdekesség, hogy a kutatók eredetileg nem is tintahalakat kerestek. Az expedíció fő célja annak kiderítése volt, hogy miért számít a Davidson-fenékhegy a mélytengeri élővilág egyik fontos központjának. A merülés során olyan barázdákat kerestek a tengerfenéken, amelyeket feltehetően a táplálék után kutató csőröscetek hoztak létre.
A tengeri hegyek valóságos oázisok az óceáni élővilág számára. Mivel kiemelkednek a mély tengerfenékről, megváltoztatják az áramlatokat, aminek köszönhetően rengeteg táplálék halmozódik fel a környékükön. A Monterey-től mintegy 130 kilométerre délnyugatra fekvő Davidson-fenékhegy az ősi mélytengeri korallkertjeiről, valamint a polipok szaporodóhelyeiről is jól ismert.
A friss megfigyelés felveti annak a lehetőségét is, hogy a Magnapinna szintén vadászterületként használja ezt az egyedülálló térséget.