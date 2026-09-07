A kutatók először medúzának hitték – aztán meglátták a hátborzongató könyökeit

A nagy uszonyú tintahal augusztus 7-én úszott a kutatók kamerája elé, miközben a szakemberek a távirányítású Doc Ricketts járművel vizsgálták a Davidson-fenékhegy környékét. Az állat nyolc karját és két fogókarját lefelé lógatva, két hatalmas uszonyát lassan mozgatva lebegett az iszapos tengerfenék felett. A lézeres mérések alapján a teste csúcsától a karjai végéig nagyjából 1,25 méter hosszú volt.

A nagy uszonyú tintahal (Magnapinna) hatalmas uszonyaival és rendkívül hosszú, vékony végtagjaival a mélytenger egyik legkülönlegesebb fejlábúja

Fotó: Monterey Bay Aquarium Research Institute / 2026 Mbari

A nagy uszonyú tintahal az egyik legnehezebben megfigyelhető fejlábú

Olívia Soares Pereira, az intézet mélytengeri ökológusa először medúzának vélte az élőlényt, mivel csak a vékony tapogatók végét látta. A képernyőn feltűnő, könyökszerű hajlatokból azonban hamar kiderült, hogy valójában egy különleges testfelépítésű mélytengeri tintahalat látnak.

Mivel a nagy uszonyú tintahalak rendkívül ritkán bukkannak fel, a legnehezebben tanulmányozható fejlábúak közé tartoznak. Eddig kevesebb mint hetven példányt sikerült dokumentálni belőlük.

Egyiküket 6212 méteres mélységben észlelték, amivel a valaha legmélyebben megfigyelt tintahalak közé léptek elő.

A Magnapinna nemzetség képviselőiről olyan keveset tudunk, hogy a kutatók még az alapvető biológiai jellemzőiket sem ismerik pontosan.

Rejtély, hogy

mivel táplálkoznak,

hogyan vadásznak,

miként szaporodnak,

és az is, hogy valójában mennyire ritkák.

Jellegzetes testtartásban lebegnek

A Magnapinna köpenye viszonylag kicsi és zömök, de a két oldalán hatalmas uszonyok találhatók. Más tintahalakhoz hasonlóan nyolc karral és két fogókarral rendelkezik, bár ezeket első ránézésre nehéz megkülönböztetni egymástól. Mindegyik végtag rendkívül hosszú, vékony fonalakban végződik, amelyek akár több méteresre is megnőhetnek.

A tintahal a függelékeit először szinte merőlegesen tartja a köpenyéhez képest, majd csaknem derékszögben meghajlítja őket. Ezt a jellegzetes pózt nevezik „könyökpóznak”.

Bár e különleges testhelyzet pontos szerepe nem ismert, más mélytengeri tintahalak viselkedéséből kiindulva a kutatók arra gyanakszanak, hogy a Magnapinna a tengerfenék felett lebegve, passzívan ejti el a fogókarjaihoz tapadó zsákmányt. A könyökpóz vélhetően abban segít neki, hogy a hosszú végtagjait kinyújtva tartsa anélkül, hogy azok összegabalyodnának.