A tudósok megjósolják, mikor hal meg a Nap, és mikor ér véget az élet a Földön

A csillagászok hajszálpontosan felmérték központi csillagunk életciklusát, és kiszámították, mikor következik be a Nap pusztulása, amely magával sodorja majd az egész Naprendszert, és teljesen eltörli a földi életet.

A Nap pusztulása: a tudósok megjósolták, mikor ér véget az élet a Földön - Fotó: Nai Jose / Pexels

A Nap pusztulása

A Nap jelenleg az úgynevezett „fősorozati” szakaszában van, ami lényegében a csillag felnőttkora. Paolo Testa, a Harvard és a Smithsonian asztrofizikai központjának kutatója elmondta, hogy a Nap most alig 5 milliárd éves, vagyis nagyjából az életideje felénél járó, középkorú csillagnak tekinthető. Ebben az állapotban a magjában zajló hidrogénfúzió akkora energiát és nyomást termel, ami pontosan ellensúlyozza a csillag saját tömegéből fakadó összeomlást.

A vörös óriás fázis és a katasztrófa

A NASA és a kutatók előrejelzése szerint a Nap jelenlegi stabil állapota körülbelül 5 milliárd év múlva ér véget, amikor a magjában lévő hidrogénkészlet túlnyomó része elfogy.

Összeomlás és forrósodás: Az energiatermelés hiányában a csillag magja saját magába roskad és drasztikusan felforrósodik.

Az energiatermelés hiányában a csillag magja saját magába roskad és drasztikusan felforrósodik. Kiterjedés: Bár a magban elfogy az üzemanyag, a külső rétegekben még marad hidrogén. A belső forróság hatására a Nap külső gázrétegei hatalmasra tágulnak és lehűlnek, ezzel a csillag egy vörös óriássá változik .

Bár a magban elfogy az üzemanyag, a külső rétegekben még marad hidrogén. A belső forróság hatására a Nap külső gázrétegei hatalmasra tágulnak és lehűlnek, ezzel a csillag egy . A bolygók pusztulása: A felfúvódó Nap első lépésben elnyeli a hozzá legközelebbi bolygókat, a Merkúrt és a Vénuszt.

Mi lesz a Föld sorsa?

Bár a Nap fizikai kiterjedése nem feltétlenül nyeli el azonnal a Földet, az élet jóval korábban megszűnik rajta. A vörös óriássá válás folyamatában a felerősödő napszél olyan elemi erővel söpör majd végig a rendszeren, hogy teljesen megsemmisíti a Föld mágneses mezejét és letépi az atmoszféráját. Légkör hiányában a bolygón minden élet azonnal és végérvényesen elpusztul.

Hogyan tudják ezt ilyen pontosan a tudósok?

A csillagok pontos életciklusának modellezése viszonylag új tudománynak számít, mivel a magfúzió és a nukleáris reakciók működését csak a múlt század harmincas éveiben kezdték el megérteni. Korábban azt hitték, a csillagok pusztán a gravitációs energiából nyerik a fényüket. Mára azonban a különböző típusú csillagok megfigyeléséből és a fizikai modellekből az asztrofizikusok képesek lettek tűpontos becslést adni a saját Napunk jövőjéről és várható implóziójáról (magába roskadásáról).