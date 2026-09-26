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NASA

A NASA történelmi csapást mért egy aszteroidára, hogy megmenthesse a Földet

1 órája
Olvasási idő: 15 perc
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Négy évvel ezelőtt, 2022. szeptember 26-án történelmi kísérletet hajtott végre az emberiség, amikor egy űrszonda szándékosan egy aszteroidának ütközött. A NASA DART-missziójának célja az volt, hogy kiderítse, képesek vagyunk-e egy veszélyes égitest pályáját időben megváltoztatni. A 22 500 kilométer/órás sebességgel becsapódó szonda a Dimorphos mozgását próbálta módosítani, miközben a műveletet a világ több pontjáról is figyelték. A kísérlet fontos mérföldkő lett a bolygóvédelemben, és megmutatta, hogy egy jövőbeli veszélyes aszteroida esetében az eltérítés valódi lehetőség lehet. Az ütközés pontos hatásait idén publikálták.
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NASANASA DARTmisszióFöldDimorphos

Négy évvel ezelőtt, 2022. szeptember 26-án történelmi kísérletet hajtott végre a NASA: a DART űrszonda szándékosan egy aszteroidának ütközött, hogy megváltoztassa annak pályáját. A küldetés elsődleges célja annak demonstrálása volt, hogy egy veszélyes égitest röppályája szükség esetén módosítható, és ezzel akár egy jövőbeli becsapódás is megelőzhető.

Illustration of NASA's Double Asteroid Redirection Test (DART) spacecraft approaching the binary near-Earth asteroid Didymos. DART launched in November 2021 and impacted the asteroid moonlet Dimorphos (upper left) in September 2022. The DART collision was a test of whether such an impact would deflect an asteroid heading towards Earth. The test was successful, altered the orbit of Dimorphos around Didymos by 32 minutes. (Photo by MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / SPB / Science Photo Library via AFP)
A NASA illusztrációja a küldetésről - Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / SPB

A Double Asteroid Redirection Test, vagyis DART űrszonda mintegy 22 500 kilométer/órás sebességgel csapódott a Dimorphosba, amely ekkor mintegy 11,3 millió kilométerre volt a Földtől. 

A NASA élőben közvetítette az ütközést, amely magyar idő szerint 00.14-kor következett be.

A misszió irányításáért felelős Elena Adams a becsapódás után arról számolt be, hogy a jelek alapján a bolygóvédelmi teszt sikerrel járt.

A NASA célja: eltéríteni egy veszélyes aszteroidát

A DART-kísérlet történelmi jelentőségét az adta, hogy az emberiség először próbált meg közvetlenül megváltoztatni egy égitest pályáját. A kutatók azt akarták megtudni, hogy egy megfelelően megválasztott űreszközzel képesek lehetünk-e eltéríteni egy olyan aszteroidát, amely egy napon veszélyt jelenthet a Földre.

A Dimorphos és a nála nagyobb, mintegy 800 méter átmérőjű Didymos alkotja azt a kettős kisbolygórendszert, amelyet a NASA tesztcélpontnak választott. A Dimorphos átmérője körülbelül 160 méter, tömege pedig hozzávetőleg 5 milliárd kilogramm.

A páros nem jelentett veszélyt a Földre: a Nap körül keringenek, és a Földhöz legfeljebb mintegy 11,2 millió kilométerre kerülnek. 

Éppen azért esett rájuk a választás, mert a NASA egy olyan égitesten akarta kipróbálni az eltérítés technológiáját, amely sem a Földet, sem annak lakóit nem fenyegeti.

A becsapódás következtében a DART teljesen megsemmisült, a Dimorphos felszínén pedig kráter alakult ki, miközben jelentős mennyiségű törmelék szabadult ki az űrbe.

Hónapokat kellett várni a pontos eredményre

A kísérlet legfontosabb kérdése azonban nem maga a becsapódás volt, hanem az, hogy sikerült-e mérhetően módosítani a Dimorphos mozgását.

A DART előtt a Dimorphos 11 óra 55 perc alatt kerülte meg a Didymost. A kutatók azt remélték, hogy az ütközés ezt az időt körülbelül tíz perccel csökkenti. 

Már egy 73 másodperces változást is sikeres eredményként értékeltek volna.

A pontos hatás megállapításához azonban további megfigyelésekre volt szükség. Az ütközést a DART fedélzetén található kamera mellett a Hubble és a James Webb űrteleszkóp, valamint földi obszervatóriumok is figyelemmel követték.

A kísérlet mögött álló elképzelés egyszerű: ha egy veszélyes aszteroidát időben észlelnek, egy viszonylag kis sebességváltozás is elegendő lehet ahhoz, hogy hosszabb idő alatt jelentősen módosuljon az égitest pályája. Így az aszteroida végül elkerülheti a Földdel való ütközést.

This screengrab made from NASA live feed on September 26, 2022, shows Dimorphos just before the Double Asteroid Redirection Test (DART) made impact with the asteroid, as watched by the NASA team (bottom L) at DART headquarters in Laurel, Maryland. NASA's DART spaceship on Monday struck the moonlet asteroid Dimorphos, in a historic test of humanity's ability to prevent a cosmic object devastating life on Earth. "Impact confirmed for the world's first planetary defense test mission," said a graphic on the space agency's livestream, as engineers and scientists erupted in cheers. (Photo by NASA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / NASA " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
A becsapódás időpontja - Fotó: - / NASA

Nem felrobbantani, hanem eltéríteni akarták

A NASA szakértői azért választották az ütköztetéses pályamódosítást a megsemmisítés helyett, mert megfelelően hosszú idő esetén ez biztonságosabb megoldást jelenthet.

Egy aszteroida felrobbantása ugyanis nem feltétlenül szüntetné meg a veszélyt. A nagyobb égitest helyett számos kisebb törmelékdarab folytathatná útját, amelyek közül egyesek továbbra is a Föld felé tarthatnának.

 Egy időben végrehajtott pályamódosítás ezzel szemben lehetővé teheti, hogy az égitest egyszerűen elkerülje bolygónkat.

Tíz hónap alatt jutott el a célpontjához a DART

A 570 kilogrammos, nagyjából egy üdítőautomata méretű DART-űrszondát 2021. november 24-én indították útnak a kaliforniai Vandenberg űrbázisról egy SpaceX Falcon 9 rakétával.

A szonda mintegy tíz hónap alatt tette meg a hozzávetőleg 11 millió kilométeres utat a Didymos–Dimorphos rendszerig.

 A küldetés költsége 325 millió dollár volt.

A Dimorphos és a Didymos felfedezése mintegy két évtizeddel korábbra nyúlik vissza. A rendszert kezdetben az „ikrek” jelentésű Didymos névvel azonosították, később pedig a kisebbik égitest a Dimorphos nevet kapta. A görög eredetű név jelentése „kettős alak”, amely arra utal, hogy az emberiség ugyanazt az égitestet két különböző állapotában is megfigyelheti: a DART becsapódása előtt, illetve később az Európai Űrügynökség Héra-missziójának megfigyelései során.

Miért fontos a bolygóvédelem?

A NASA szerint a DART célpontjául azért is választották a Dimorphost, mert mérete hasonló azokhoz az aszteroidákhoz, amelyek potenciálisan veszélyt jelenthetnek a Földre.

A kutatók akkor több mint 27 ezer, a Föld közelében található aszteroidát tartottak nyilván, amelyek közül több mint 10 ezer átmérője meghaladta a 140 métert. Emellett a szakemberek szerint számos kisebb, jelenleg még nem azonosított égitest is lehet a Naprendszerben.

A bolygóvédelmi technológiák fejlesztésének jelentőségét jól mutatja a mintegy 66 millió évvel ezelőtt bekövetkezett esemény is. A Chicxulub-becsapódás során egy hatalmas aszteroida ütközött a Földdel, és a kutatások szerint az esemény hozzájárult a fajok mintegy háromnegyedének, köztük a dinoszauruszok kihalásához.

A DART-misszió nem egy jelenleg ismert veszély elhárítására szolgált.

 A NASA célja az volt, hogy még azelőtt kipróbálja az aszteroidák eltérítésének módszerét, hogy az emberiségnek valóban egy Földet fenyegető objektummal kellene szembenéznie.

A 2022-es kísérlet ezért mérföldkőnek számított a bolygóvédelem történetében: először sikerült egy ember által készített űreszközzel szándékosan megváltoztatni egy másik égitest mozgását.

Azóta kiderült: a DART valóban eltérítette az aszteroidát

A 2022-es történelmi becsapódás óta a kutatók tovább elemezték a DART által begyűjtött adatokat, és egyértelművé vált, hogy a kísérlet elérte a célját. A

 Dimorphosnak a Didymos körüli keringési ideje mintegy 33 perccel rövidült, vagyis a korábbi 11 óra 55 perces periódus 11 óra 22 perc körülire változott.

 Ez jóval nagyobb eltérés, mint amit a NASA minimálisan sikeres eredménynek tekintett - írja a NASA.

A kutatók arra is rájöttek, hogy a hatást jelentősen felerősítette az ütközéskor az aszteroidából kilökődő hatalmas mennyiségű törmelék. A DART becsapódása több millió kilogrammnyi port és kőzetet repített az űrbe, és az így létrejött „visszarúgás” sokkal nagyobb lendületet adott a Dimorphosnak, mint maga az űrszonda. 

A 2025-ben közzétett elemzések szerint a kilökődött anyag tömege mintegy 16 millió kilogramm lehetett.

A kísérlet eredményei 2026-ban újabb meglepetést hoztak. 

A kutatók megállapították, hogy a DART nemcsak a Dimorphos Didymos körüli mozgását módosította, hanem a teljes Didymos–Dimorphos rendszer Nap körüli pályájára is mérhető hatással volt.

This handout photograph taken on December 19, 2022, by Hubble Space Telescope, shows an image of the asteroid Dimorphos, nearly four months after the asteroid was impacted by NASAs DART mission (Double Asteroid Redirection Test). When a NASA spacecraft deliberately slammed into an asteroid last year, it sent dozens of boulders skittering into space, images from the Hubble telescope showed on July 20, 2023. The images could indicate that possible future missions to divert asteroids heading Earth's way could also spray off boulders, scientists warned. (Photo by Handout / various sources / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Space Telescope Science Institute / ESA / NASA / David Jewitt (UCLA)" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
A Dimorphos négy hónappal az ütközés után - Fotó: HANDOUT / Space Telescope Science Institut

 A Nap körüli, mintegy 770 napos keringési idő a számítások szerint a másodperc töredékével változott meg. Bár ez rendkívül kis eltérés, a mérés azért jelentős, mert először sikerült bizonyítani, hogy egy ember által készített űreszköz mérhetően megváltoztatta egy égitest Nap körüli pályáját.

A történet azonban még nem ért véget. 

Az Európai Űrügynökség Hera űrszondája 2024 októberében indult el a Didymos–Dimorphos rendszer felé, hogy közelről vizsgálja meg a DART becsapódásának következményeit. 

A tervek szerint a Hera 2026 novemberében kezdi meg a részletes vizsgálatokat: többek között megméri a Dimorphos tömegét, feltérképezi az ütközés helyszínét, és megpróbálja pontosan meghatározni, milyen változásokat okozott a becsapódás az aszteroida felszínén és belső szerkezetében.

A Hera küldetése azért is fontos, mert a DART távolról végzett megfigyelései alapján ugyan már bizonyítható az eltérítés sikere, de az ütközés pontos következményeit csak egy közeli vizsgálattal lehet teljes részletességgel feltárni. Az ESA szerint a Hera és a vele együttműködő két kisebb CubeSat olyan adatokat gyűjthet, amelyek segítségével a tudósok pontosabban megérthetik, hogyan működik az aszteroidák eltérítése, és hogyan lehetne egy hasonló módszert egy valóban Földet fenyegető égitest esetében alkalmazni.

 

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