A NASA történelmi csapást mért egy aszteroidára, hogy megmenthesse a Földet

Négy évvel ezelőtt, 2022. szeptember 26-án történelmi kísérletet hajtott végre a NASA: a DART űrszonda szándékosan egy aszteroidának ütközött, hogy megváltoztassa annak pályáját. A küldetés elsődleges célja annak demonstrálása volt, hogy egy veszélyes égitest röppályája szükség esetén módosítható, és ezzel akár egy jövőbeli becsapódás is megelőzhető.
A Double Asteroid Redirection Test, vagyis DART űrszonda mintegy 22 500 kilométer/órás sebességgel csapódott a Dimorphosba, amely ekkor mintegy 11,3 millió kilométerre volt a Földtől.
A NASA élőben közvetítette az ütközést, amely magyar idő szerint 00.14-kor következett be.
A misszió irányításáért felelős Elena Adams a becsapódás után arról számolt be, hogy a jelek alapján a bolygóvédelmi teszt sikerrel járt.
A NASA célja: eltéríteni egy veszélyes aszteroidát
A DART-kísérlet történelmi jelentőségét az adta, hogy az emberiség először próbált meg közvetlenül megváltoztatni egy égitest pályáját. A kutatók azt akarták megtudni, hogy egy megfelelően megválasztott űreszközzel képesek lehetünk-e eltéríteni egy olyan aszteroidát, amely egy napon veszélyt jelenthet a Földre.
A páros nem jelentett veszélyt a Földre: a Nap körül keringenek, és a Földhöz legfeljebb mintegy 11,2 millió kilométerre kerülnek.
Éppen azért esett rájuk a választás, mert a NASA egy olyan égitesten akarta kipróbálni az eltérítés technológiáját, amely sem a Földet, sem annak lakóit nem fenyegeti.
A becsapódás következtében a DART teljesen megsemmisült, a Dimorphos felszínén pedig kráter alakult ki, miközben jelentős mennyiségű törmelék szabadult ki az űrbe.
Hónapokat kellett várni a pontos eredményre
A kísérlet legfontosabb kérdése azonban nem maga a becsapódás volt, hanem az, hogy sikerült-e mérhetően módosítani a Dimorphos mozgását.
A DART előtt a Dimorphos 11 óra 55 perc alatt kerülte meg a Didymost. A kutatók azt remélték, hogy az ütközés ezt az időt körülbelül tíz perccel csökkenti.
Már egy 73 másodperces változást is sikeres eredményként értékeltek volna.
A pontos hatás megállapításához azonban további megfigyelésekre volt szükség. Az ütközést a DART fedélzetén található kamera mellett a Hubble és a James Webb űrteleszkóp, valamint földi obszervatóriumok is figyelemmel követték.
A kísérlet mögött álló elképzelés egyszerű: ha egy veszélyes aszteroidát időben észlelnek, egy viszonylag kis sebességváltozás is elegendő lehet ahhoz, hogy hosszabb idő alatt jelentősen módosuljon az égitest pályája. Így az aszteroida végül elkerülheti a Földdel való ütközést.
Nem felrobbantani, hanem eltéríteni akarták
A NASA szakértői azért választották az ütköztetéses pályamódosítást a megsemmisítés helyett, mert megfelelően hosszú idő esetén ez biztonságosabb megoldást jelenthet.
Egy aszteroida felrobbantása ugyanis nem feltétlenül szüntetné meg a veszélyt. A nagyobb égitest helyett számos kisebb törmelékdarab folytathatná útját, amelyek közül egyesek továbbra is a Föld felé tarthatnának.
Egy időben végrehajtott pályamódosítás ezzel szemben lehetővé teheti, hogy az égitest egyszerűen elkerülje bolygónkat.
Tíz hónap alatt jutott el a célpontjához a DART
A 570 kilogrammos, nagyjából egy üdítőautomata méretű DART-űrszondát 2021. november 24-én indították útnak a kaliforniai Vandenberg űrbázisról egy SpaceX Falcon 9 rakétával.
A szonda mintegy tíz hónap alatt tette meg a hozzávetőleg 11 millió kilométeres utat a Didymos–Dimorphos rendszerig.
A küldetés költsége 325 millió dollár volt.
A Dimorphos és a Didymos felfedezése mintegy két évtizeddel korábbra nyúlik vissza. A rendszert kezdetben az „ikrek” jelentésű Didymos névvel azonosították, később pedig a kisebbik égitest a Dimorphos nevet kapta. A görög eredetű név jelentése „kettős alak”, amely arra utal, hogy az emberiség ugyanazt az égitestet két különböző állapotában is megfigyelheti: a DART becsapódása előtt, illetve később az Európai Űrügynökség Héra-missziójának megfigyelései során.
Miért fontos a bolygóvédelem?
A NASA szerint a DART célpontjául azért is választották a Dimorphost, mert mérete hasonló azokhoz az aszteroidákhoz, amelyek potenciálisan veszélyt jelenthetnek a Földre.
A kutatók akkor több mint 27 ezer, a Föld közelében található aszteroidát tartottak nyilván, amelyek közül több mint 10 ezer átmérője meghaladta a 140 métert. Emellett a szakemberek szerint számos kisebb, jelenleg még nem azonosított égitest is lehet a Naprendszerben.
A bolygóvédelmi technológiák fejlesztésének jelentőségét jól mutatja a mintegy 66 millió évvel ezelőtt bekövetkezett esemény is. A Chicxulub-becsapódás során egy hatalmas aszteroida ütközött a Földdel, és a kutatások szerint az esemény hozzájárult a fajok mintegy háromnegyedének, köztük a dinoszauruszok kihalásához.
A DART-misszió nem egy jelenleg ismert veszély elhárítására szolgált.
A NASA célja az volt, hogy még azelőtt kipróbálja az aszteroidák eltérítésének módszerét, hogy az emberiségnek valóban egy Földet fenyegető objektummal kellene szembenéznie.
A 2022-es kísérlet ezért mérföldkőnek számított a bolygóvédelem történetében: először sikerült egy ember által készített űreszközzel szándékosan megváltoztatni egy másik égitest mozgását.
Azóta kiderült: a DART valóban eltérítette az aszteroidát
A 2022-es történelmi becsapódás óta a kutatók tovább elemezték a DART által begyűjtött adatokat, és egyértelművé vált, hogy a kísérlet elérte a célját. A
Dimorphosnak a Didymos körüli keringési ideje mintegy 33 perccel rövidült, vagyis a korábbi 11 óra 55 perces periódus 11 óra 22 perc körülire változott.
Ez jóval nagyobb eltérés, mint amit a NASA minimálisan sikeres eredménynek tekintett - írja a NASA.
A kutatók arra is rájöttek, hogy a hatást jelentősen felerősítette az ütközéskor az aszteroidából kilökődő hatalmas mennyiségű törmelék. A DART becsapódása több millió kilogrammnyi port és kőzetet repített az űrbe, és az így létrejött „visszarúgás” sokkal nagyobb lendületet adott a Dimorphosnak, mint maga az űrszonda.
A 2025-ben közzétett elemzések szerint a kilökődött anyag tömege mintegy 16 millió kilogramm lehetett.
A kísérlet eredményei 2026-ban újabb meglepetést hoztak.
A kutatók megállapították, hogy a DART nemcsak a Dimorphos Didymos körüli mozgását módosította, hanem a teljes Didymos–Dimorphos rendszer Nap körüli pályájára is mérhető hatással volt.
A Nap körüli, mintegy 770 napos keringési idő a számítások szerint a másodperc töredékével változott meg. Bár ez rendkívül kis eltérés, a mérés azért jelentős, mert először sikerült bizonyítani, hogy egy ember által készített űreszköz mérhetően megváltoztatta egy égitest Nap körüli pályáját.
A történet azonban még nem ért véget.
Az Európai Űrügynökség Hera űrszondája 2024 októberében indult el a Didymos–Dimorphos rendszer felé, hogy közelről vizsgálja meg a DART becsapódásának következményeit.
A tervek szerint a Hera 2026 novemberében kezdi meg a részletes vizsgálatokat: többek között megméri a Dimorphos tömegét, feltérképezi az ütközés helyszínét, és megpróbálja pontosan meghatározni, milyen változásokat okozott a becsapódás az aszteroida felszínén és belső szerkezetében.
A Hera küldetése azért is fontos, mert a DART távolról végzett megfigyelései alapján ugyan már bizonyítható az eltérítés sikere, de az ütközés pontos következményeit csak egy közeli vizsgálattal lehet teljes részletességgel feltárni. Az ESA szerint a Hera és a vele együttműködő két kisebb CubeSat olyan adatokat gyűjthet, amelyek segítségével a tudósok pontosabban megérthetik, hogyan működik az aszteroidák eltérítése, és hogyan lehetne egy hasonló módszert egy valóban Földet fenyegető égitest esetében alkalmazni.
A Dimorphos és a nála nagyobb, mintegy 800 méter átmérőjű Didymos alkotja azt a kettős kisbolygórendszert, amelyet a NASA tesztcélpontnak választott. A Dimorphos átmérője körülbelül 160 méter, tömege pedig hozzávetőleg 5 milliárd kilogramm.