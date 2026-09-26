A NASA történelmi csapást mért egy aszteroidára, hogy megmenthesse a Földet

Négy évvel ezelőtt, 2022. szeptember 26-án történelmi kísérletet hajtott végre a NASA: a DART űrszonda szándékosan egy aszteroidának ütközött, hogy megváltoztassa annak pályáját. A küldetés elsődleges célja annak demonstrálása volt, hogy egy veszélyes égitest röppályája szükség esetén módosítható, és ezzel akár egy jövőbeli becsapódás is megelőzhető.

A NASA illusztrációja a küldetésről - Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / SPB

A Double Asteroid Redirection Test, vagyis DART űrszonda mintegy 22 500 kilométer/órás sebességgel csapódott a Dimorphosba, amely ekkor mintegy 11,3 millió kilométerre volt a Földtől.

A NASA élőben közvetítette az ütközést, amely magyar idő szerint 00.14-kor következett be.

A misszió irányításáért felelős Elena Adams a becsapódás után arról számolt be, hogy a jelek alapján a bolygóvédelmi teszt sikerrel járt.

A NASA célja: eltéríteni egy veszélyes aszteroidát

A DART-kísérlet történelmi jelentőségét az adta, hogy az emberiség először próbált meg közvetlenül megváltoztatni egy égitest pályáját. A kutatók azt akarták megtudni, hogy egy megfelelően megválasztott űreszközzel képesek lehetünk-e eltéríteni egy olyan aszteroidát, amely egy napon veszélyt jelenthet a Földre.

A páros nem jelentett veszélyt a Földre: a Nap körül keringenek, és a Földhöz legfeljebb mintegy 11,2 millió kilométerre kerülnek.

Éppen azért esett rájuk a választás, mert a NASA egy olyan égitesten akarta kipróbálni az eltérítés technológiáját, amely sem a Földet, sem annak lakóit nem fenyegeti.

A becsapódás következtében a DART teljesen megsemmisült, a Dimorphos felszínén pedig kráter alakult ki, miközben jelentős mennyiségű törmelék szabadult ki az űrbe.

Hónapokat kellett várni a pontos eredményre

A kísérlet legfontosabb kérdése azonban nem maga a becsapódás volt, hanem az, hogy sikerült-e mérhetően módosítani a Dimorphos mozgását.