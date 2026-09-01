Hallott már a placebohatás halálos ikertestvéréről?

Helen Pilcher brit tudományos író és ismeretterjesztő szerző új könyvében, a This Book May Cause Side Effects: Why Our Minds Are Making Us Sick (Ez a könyv mellékhatásokat okozhat: Miért betegít meg minket az elménk?) című kötetben azt vizsgálja, hogyan képes az agy valódi testi tüneteket előidézni pusztán a félelem és a negatív várakozások hatására. Több olyan esetet is bemutat, amikor emberek súlyos rosszullétet éltek át annak ellenére, hogy a feltételezett veszély valójában nem okozhatta a tüneteiket. Példaként amerikai rendőröket említ, akik fentanillal kapcsolatos intézkedések közben lettek rosszul.

A nocebohatás során a félelem és a negatív várakozás valódi testi tüneteket okozhat (illusztráció) Forrás: Pexels

Pilcher szerint ezek közül több esetben nem túladagolás történt. A félelem és az arra vonatkozó várakozás, hogy a rendőrök súlyosan rosszul lesznek, önmagában is kiválthatta a tüneteket.

Mi az a placebohatás?

Placebohatásról akkor beszélünk, amikor valaki egy valójában hatástalan kezelés után javulást tapasztal, mert arra számít, hogy jobban lesz. A pozitív várakozás tehát valódi változásokat idézhet elő abban, hogyan érzékeli a szervezet a tüneteket.

Mi az a nocebohatás?

A nocebohatás ennek az ellenkezője. Ha valakit előre figyelmeztetnek bizonyos tünetekre, vagy meg van győződve arról, hogy valami ártott neki, nagyobb eséllyel tapasztalhat valódi rosszullétet.

Pilcher egy különösen szélsőséges esetet is felidéz: egy amerikai férfinek tévedésből azt mondták, hogy nyelőcsőrákja szétterjedt, és már nem tudnak rajta segíteni. A beteg később meghalt, a boncolás azonban nem talált kiterjedt daganatos betegséget.

A szerző szerint a nocebohatás mögött az agy tudattalan folyamatai állnak. Hasonló jelenséget figyeltek meg a Covid-járvány alatt is, amikor egyesek fertőzés nélkül kezdtek olyan tüneteket tapasztalni, amelyekről korábban hallottak vagy olvastak.

Az eredeti cikk a New York Post oldalán jelent meg.