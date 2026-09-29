Titkos nukleáris pokol szabadult el a Szovjetunióban: már Csernobil előtt falvakat törölt el ez a katasztrófa

1957. szeptember 29-én különös jelenséget figyeltek meg a Szovjetunió déli Uráljában: az égbolt szokatlan kékeslila színekben derengett. A helyi újságok még sarki fényről írtak, miközben a titkos atomváros, Cseljabinszk–40 közelében már egy minden korábbinál súlyosabb nukleáris baleset következményeivel küzdöttek. A Kistimi katasztrófát a szovjet vezetés évtizedeken át eltitkolta, és csak 1989-ben ismerte el hivatalosan.
A titkos város, ahol a szovjet atombomba készült
A második világháború után a Szovjetunió rendkívüli tempóban fejlesztette atomfegyverét. A Majak nevű nukleáris komplexumot 1946-ban hozták létre, és 1949-ben elkészült az első szovjet atombomba - írja az Environment and Sociaty.
A létesítmény mellett létrehozott zárt település, Cseljabinszk–40 különleges világ volt. A lakók jobb fizetést, egészségügyi ellátást, lakhatást és oktatási lehetőségeket kaptak, cserébe szigorú titoktartást vállaltak. A város hivatalosan nem is létezett a nyilvánosság számára.
A fegyverkezési verseny azonban óriási nyomást helyezett a Majakra. A termelést felgyorsították, miközben a technológia és a biztonsági rendszer még messze nem volt kiforrott.
A környéken már korábban is történtek sugárszennyezéssel kapcsolatos incidensek, és radioaktív hulladék került a környezetbe.
Egy meghibásodott hűtőrendszer okozta a robbanást
A tragédia közvetlen oka egy föld alatti tartály hűtőrendszerének meghibásodása volt. A tartályban nagy mennyiségű, rendkívül radioaktív folyékony hulladékot tároltak. A hűtés leállt, a hibát pedig nem javították ki időben.
A radioaktív bomlás miatt a tartály tartalma folyamatosan melegedett, mígnem szeptember 29-én körülbelül 350 Celsius-fokot ért el. Ekkor bekövetkezett a robbanás.
A mintegy 160 tonnás betonfedél a levegőbe repült, és hatalmas mennyiségű radioaktív anyag került a légkörbe. A szennyezett felhőt a szél északkeleti irányba sodorta, több ezer négyzetkilométernyi területet érintve - írja a Britannica.
Nem atomrobbanás történt: a radioaktív hulladékot tartalmazó tartály kémiai jellegű robbanása szórta szét a szennyező anyagot. A felszabaduló radioaktivitás mennyisége azonban rendkívül nagy volt.
Falvakat ürítettek ki, a termést eltemették
A szovjet hatóságok nem adtak nyilvános magyarázatot, a környék lakói azonban hamar észrevették, hogy valami súlyos dolog történt.
A gazdákat arra utasították, hogy pusztítsák el vagy temessék el a termést, az állatokat pedig vágják le.
Katonák és sugárzásmérő egységek jelentek meg a földeken, miközben a lakosság sok esetben nem tudta, milyen veszélynek van kitéve.
Több tucat település került a szennyezett övezetbe, és több mint tízezer embert telepítettek ki. Egyes falvakat teljesen felszámoltak. Más területeken a hatóságok megpróbálták kiszűrni és megsemmisíteni a szennyezett mezőgazdasági termékeket.
Cseljabinszk–40 lakóit eközben igyekeztek megnyugtatni. A város szigorúan őrzött kapuinál ellenőrizték a járműveket és a szennyezettséget, miközben a környező falvak lakói közvetlenül szembesültek a katasztrófa következményeivel - írja a Soviet History.
A Szovjetunió évtizedekig hallgatott a nukleáris katasztófáról
A Kistimi katasztrófa híre nem jutott el azonnal a világ közvéleményéhez. A Szovjetunió mindent megtett annak érdekében, hogy az esemény titokban maradjon.
Nyugaton már az 1950-es évek végén hallottak elszórt híreket egy uráli nukleáris balesetről, a részletek azonban csak jóval később váltak ismertté.
A szovjet emigráns biológus, Zsoresz Medvegyev 1976-ban a brit New Scientist című lapban írt a katasztrófáról, majd könyvben is részletesen foglalkozott vele. Szovjet tudományos publikációk alapján arra következtetett, hogy egy rendkívüli nukleáris baleset történhetett az Urálban.
Az amerikai hírszerzés eközben már korábban is tudott a történtekről. Felderítő repülések és más hírszerzési információk alapján képet kapott az eseményekről, a részletek azonban sokáig nem kerültek nyilvánosságra.
A háttérben a hidegháború sajátos logikája is szerepet játszott: az Egyesült Államoknak sem állt érdekében, hogy a nukleáris ipar biztonságával kapcsolatos félelmeket erősítse.
A név is a titoktartás miatt született
A baleset azért vált Kistimi katasztrófaként ismertté, mert a titkos Cseljabinszk–40 nem szerepelt a nyilvános térképeken. A közeli Kistim viszont megtalálható volt rajtuk, ezért a nyugati szakirodalomban erről a településről nevezték el az eseményt.
Cseljabinszk–40 később Cseljabinszk–65 néven szerepelt, ma pedig Ozjorszk néven ismert.
A szovjet vezetés egészen 1989-ig nem ismerte el hivatalosan a katasztrófát.
Évtizedekig érezhetőek voltak a következmények
A radioaktív szennyezést nem lehetett egyetlen takarítási akcióval megszüntetni. A Majak működése során a katasztrófától függetlenül is veszélyes anyagok kerültek a környezetbe, ezért a térség hosszú időn keresztül súlyosan terhelt maradt.
A pontos egészségügyi következményeket nehéz meghatározni, részben a szovjet titkolózás, részben pedig a térség korábbi és későbbi szennyezései miatt.
A baleset után létrehozták a Kelet-uráli Radioaktív Nyom területén működő kutatóállomást, ahol a radioaktív szennyezés környezeti hatásait vizsgálták
. A kutatók azt is tanulmányozták, hogyan lehet megtisztítani a talajt, illetve miként lehet biztonságosabb mezőgazdasági termelést folytatni szennyezett területeken.
Az itt szerzett tapasztalatok később, az 1986-os csernobili katasztrófa után is hasznosnak bizonyultak.
A Kistimi katasztrófa máig a nukleáris ipar történetének egyik legsúlyosabb balesete. Egyben annak a korszaknak is az emléke, amikor a szovjet vezetés a lakosság tájékoztatása helyett elsősorban a titok megőrzésére törekedett.