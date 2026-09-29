Titkos nukleáris pokol szabadult el a Szovjetunióban: már Csernobil előtt falvakat törölt el ez a katasztrófa

1957. szeptember 29-én különös jelenséget figyeltek meg a Szovjetunió déli Uráljában: az égbolt szokatlan kékeslila színekben derengett. A helyi újságok még sarki fényről írtak, miközben a titkos atomváros, Cseljabinszk–40 közelében már egy minden korábbinál súlyosabb nukleáris baleset következményeivel küzdöttek. A Kistimi katasztrófát a szovjet vezetés évtizedeken át eltitkolta, és csak 1989-ben ismerte el hivatalosan.

A nukleáris katasztrófában ledőlt rádiótorony - Fotó: HANDOUT / Transnistrian Interior Ministry

A titkos város, ahol a szovjet atombomba készült

A második világháború után a Szovjetunió rendkívüli tempóban fejlesztette atomfegyverét. A Majak nevű nukleáris komplexumot 1946-ban hozták létre, és 1949-ben elkészült az első szovjet atombomba - írja az Environment and Sociaty.

A létesítmény mellett létrehozott zárt település, Cseljabinszk–40 különleges világ volt. A lakók jobb fizetést, egészségügyi ellátást, lakhatást és oktatási lehetőségeket kaptak, cserébe szigorú titoktartást vállaltak. A város hivatalosan nem is létezett a nyilvánosság számára.

A fegyverkezési verseny azonban óriási nyomást helyezett a Majakra. A termelést felgyorsították, miközben a technológia és a biztonsági rendszer még messze nem volt kiforrott.

A környéken már korábban is történtek sugárszennyezéssel kapcsolatos incidensek, és radioaktív hulladék került a környezetbe.

Egy meghibásodott hűtőrendszer okozta a robbanást

A tragédia közvetlen oka egy föld alatti tartály hűtőrendszerének meghibásodása volt. A tartályban nagy mennyiségű, rendkívül radioaktív folyékony hulladékot tároltak. A hűtés leállt, a hibát pedig nem javították ki időben.

A radioaktív bomlás miatt a tartály tartalma folyamatosan melegedett, mígnem szeptember 29-én körülbelül 350 Celsius-fokot ért el. Ekkor bekövetkezett a robbanás.

A mintegy 160 tonnás betonfedél a levegőbe repült, és hatalmas mennyiségű radioaktív anyag került a légkörbe. A szennyezett felhőt a szél északkeleti irányba sodorta, több ezer négyzetkilométernyi területet érintve - írja a Britannica.

A nukleáris szennyezés terjedése - Fotó: Wikipedia Commons

Nem atomrobbanás történt: a radioaktív hulladékot tartalmazó tartály kémiai jellegű robbanása szórta szét a szennyező anyagot. A felszabaduló radioaktivitás mennyisége azonban rendkívül nagy volt.