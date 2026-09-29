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atomkatasztrófa

Titkos nukleáris pokol szabadult el a Szovjetunióban: már Csernobil előtt falvakat törölt el ez a katasztrófa

43 perce
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1957. szeptember 29-én hatalmas robbanás rázta meg a Szovjetunió titkos atomvárosa, Cseljabinszk–40 közelében működő Majak nukleáris komplexumot. A radioaktív hulladékot tároló tartály felrobbanása után több mint tízezer embert telepítettek ki, falvakat számoltak fel, a katasztrófát pedig a szovjet vezetés évtizedeken át eltitkolta.
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atomkatasztrófaSzovjetuniónukleáris katasztrófa

1957. szeptember 29-én különös jelenséget figyeltek meg a Szovjetunió déli Uráljában: az égbolt szokatlan kékeslila színekben derengett. A helyi újságok még sarki fényről írtak, miközben a titkos atomváros, Cseljabinszk–40 közelében már egy minden korábbinál súlyosabb nukleáris baleset következményeivel küzdöttek. A Kistimi katasztrófát a szovjet vezetés évtizedeken át eltitkolta, és csak 1989-ben ismerte el hivatalosan.

nukleáris, This handout picture released on April 26, 2022 by the Transnistrian Interior Ministry shows antennas of the "Mayak" radio centre lying on the ground following the blasts in the village of Mayak in Grigoriopolsky district in Moldova's Russian-backed breakaway Transnistria region. The president of ex-Soviet Moldova on April 26, 2022 convened a meeting of the country's security council after a series of blasts in the Russian-backed separatist Transnistria region. The breakaway region of ex-Soviet Moldova, which borders western Ukraine, saw explosions hit its security ministry on Monday and a radio tower on Tuesday morning. The incidents come after a senior Russian military official last week raised the issue of "oppression" of Russian speakers in Transnistria in the context of Russia's military campaign in Ukraine. (Photo by Handout / Transnistrian Interior Ministry / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Transnistrian Interior Ministry / handout" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
A nukleáris katasztrófában ledőlt rádiótorony - Fotó: HANDOUT / Transnistrian Interior Ministry

A titkos város, ahol a szovjet atombomba készült

A második világháború után a Szovjetunió rendkívüli tempóban fejlesztette atomfegyverét. A Majak nevű nukleáris komplexumot 1946-ban hozták létre, és 1949-ben elkészült az első szovjet atombomba - írja az Environment and Sociaty.

A létesítmény mellett létrehozott zárt település, Cseljabinszk–40 különleges világ volt. A lakók jobb fizetést, egészségügyi ellátást, lakhatást és oktatási lehetőségeket kaptak, cserébe szigorú titoktartást vállaltak. A város hivatalosan nem is létezett a nyilvánosság számára.

A fegyverkezési verseny azonban óriási nyomást helyezett a Majakra. A termelést felgyorsították, miközben a technológia és a biztonsági rendszer még messze nem volt kiforrott. 

A környéken már korábban is történtek sugárszennyezéssel kapcsolatos incidensek, és radioaktív hulladék került a környezetbe.

Egy meghibásodott hűtőrendszer okozta a robbanást

A tragédia közvetlen oka egy föld alatti tartály hűtőrendszerének meghibásodása volt. A tartályban nagy mennyiségű, rendkívül radioaktív folyékony hulladékot tároltak. A hűtés leállt, a hibát pedig nem javították ki időben. 

A radioaktív bomlás miatt a tartály tartalma folyamatosan melegedett, mígnem szeptember 29-én körülbelül 350 Celsius-fokot ért el. Ekkor bekövetkezett a robbanás.

 A mintegy 160 tonnás betonfedél a levegőbe repült, és hatalmas mennyiségű radioaktív anyag került a légkörbe. A szennyezett felhőt a szél északkeleti irányba sodorta, több ezer négyzetkilométernyi területet érintve - írja a Britannica.

A nukleáris szennyezés terjedése - Fotó: Wikipedia Commons

Nem atomrobbanás történt: a radioaktív hulladékot tartalmazó tartály kémiai jellegű robbanása szórta szét a szennyező anyagot. A felszabaduló radioaktivitás mennyisége azonban rendkívül nagy volt.

Falvakat ürítettek ki, a termést eltemették

A szovjet hatóságok nem adtak nyilvános magyarázatot, a környék lakói azonban hamar észrevették, hogy valami súlyos dolog történt.

A gazdákat arra utasították, hogy pusztítsák el vagy temessék el a termést, az állatokat pedig vágják le. 

Katonák és sugárzásmérő egységek jelentek meg a földeken, miközben a lakosság sok esetben nem tudta, milyen veszélynek van kitéve.

Több tucat település került a szennyezett övezetbe, és több mint tízezer embert telepítettek ki. Egyes falvakat teljesen felszámoltak. Más területeken a hatóságok megpróbálták kiszűrni és megsemmisíteni a szennyezett mezőgazdasági termékeket.

Cseljabinszk–40 lakóit eközben igyekeztek megnyugtatni. A város szigorúan őrzött kapuinál ellenőrizték a járműveket és a szennyezettséget, miközben a környező falvak lakói közvetlenül szembesültek a katasztrófa következményeivel - írja a Soviet History.

A Szovjetunió évtizedekig hallgatott a nukleáris katasztófáról

A Kistimi katasztrófa híre nem jutott el azonnal a világ közvéleményéhez. A Szovjetunió mindent megtett annak érdekében, hogy az esemény titokban maradjon.

Nyugaton már az 1950-es évek végén hallottak elszórt híreket egy uráli nukleáris balesetről, a részletek azonban csak jóval később váltak ismertté.

A szovjet emigráns biológus, Zsoresz Medvegyev 1976-ban a brit New Scientist című lapban írt a katasztrófáról, majd könyvben is részletesen foglalkozott vele. Szovjet tudományos publikációk alapján arra következtetett, hogy egy rendkívüli nukleáris baleset történhetett az Urálban.

Az amerikai hírszerzés eközben már korábban is tudott a történtekről. Felderítő repülések és más hírszerzési információk alapján képet kapott az eseményekről, a részletek azonban sokáig nem kerültek nyilvánosságra.

A háttérben a hidegháború sajátos logikája is szerepet játszott: az Egyesült Államoknak sem állt érdekében, hogy a nukleáris ipar biztonságával kapcsolatos félelmeket erősítse.

A név is a titoktartás miatt született

A baleset azért vált Kistimi katasztrófaként ismertté, mert a titkos Cseljabinszk–40 nem szerepelt a nyilvános térképeken. A közeli Kistim viszont megtalálható volt rajtuk, ezért a nyugati szakirodalomban erről a településről nevezték el az eseményt.

Cseljabinszk–40 később Cseljabinszk–65 néven szerepelt, ma pedig Ozjorszk néven ismert. 

A szovjet vezetés egészen 1989-ig nem ismerte el hivatalosan a katasztrófát.

Évtizedekig érezhetőek voltak a következmények

A radioaktív szennyezést nem lehetett egyetlen takarítási akcióval megszüntetni. A Majak működése során a katasztrófától függetlenül is veszélyes anyagok kerültek a környezetbe, ezért a térség hosszú időn keresztül súlyosan terhelt maradt.

A pontos egészségügyi következményeket nehéz meghatározni, részben a szovjet titkolózás, részben pedig a térség korábbi és későbbi szennyezései miatt.

A baleset után létrehozták a Kelet-uráli Radioaktív Nyom területén működő kutatóállomást, ahol a radioaktív szennyezés környezeti hatásait vizsgálták

. A kutatók azt is tanulmányozták, hogyan lehet megtisztítani a talajt, illetve miként lehet biztonságosabb mezőgazdasági termelést folytatni szennyezett területeken.

Az itt szerzett tapasztalatok később, az 1986-os csernobili katasztrófa után is hasznosnak bizonyultak.

A Kistimi katasztrófa máig a nukleáris ipar történetének egyik legsúlyosabb balesete. Egyben annak a korszaknak is az emléke, amikor a szovjet vezetés a lakosság tájékoztatása helyett elsősorban a titok megőrzésére törekedett.

 

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