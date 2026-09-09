Nincs agya, mégis képes tanulni – ez az élőlény teljesen átírhatja, mit gondolunk az intelligenciáról

A nyálkagomba intelligenciája azért került a figyelem középpontjába, mert a Physarum polycephalum agy és idegrendszer nélkül is képes összetett viselkedésre. Ez az élőlény valójában egyetlen, több sejtmaggal rendelkező sejt (úgynevezett szincícium), amely csőszerű nyúlványokat növesztve kutat táplálék után. Amikor a környezetet érzékelő egységei táplálékra utaló vegyületeket észlelnek, működésük felgyorsul, a sejt protoplazmája pedig a megfelelő irányba áramlik.

A nyálkagomba intelligenciája azért foglalkoztatja a kutatókat, mert ezek az élőlények idegrendszer nélkül is képesek összetett viselkedésre

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A nyálkagomba intelligenciája: megtalálta a kiutat a labirintusból?

Toshiyuki Nakagaki japán kutató 2000-ben egy kísérlet során kimutatta, hogy a Physarum polycephalum képes megtalálni a táplálékhoz vezető legrövidebb utat egy labirintusban. Tíz évvel később zabpelyhek segítségével modellezte Tokiót és 35 környező települését. A központból elindított nyálkagomba olyan hálózatot épített ki a táplálékdarabok között, amely szinte tökéletesen lekövette a térség vasúthálózatát, sőt, bizonyos szempontból talán még optimalizálta is azt.

Bár a kísérlet a nyálkagomba hatékony útvonalkeresését hivatott bizonyítani, az eredmények értelmezését rengeteg vita övezte. A kritikusok szerint egy szabályos labirintus egyáltalán nem hasonlít az élőlény természetes környezetére. Ráadásul a Physarum polycephalum nem előre tervezve választja ki a helyes utat: először egyszerűen benövi a rendelkezésre álló teret, majd a legrövidebb útvonal kivételével mindenhonnan visszahúzódik.

A nyálka külső emlékeztető lehet

Chris Reid, a Macquarie Egyetem kutatója szintén végzett kísérleteket a nyálkagombával. Eredményei alapján arra a következtetésre jutott, hogy a Physarum polycephalum a saját nyálkájával jelöli meg a már bejárt területeket. Amikor a kutatók egy labirintus egyik útvonalát az élőlénytől korábban begyűjtött nyálkával vonták be, az organizmus szinte mindig a nyálkamentes, száraz területet választotta. Sőt, a saját váladékát is képes volt megkülönböztetni más fajokétól.

A nyálka tehát egyfajta külső emlékeztetőként működhet, jelezve, hogy az élőlény korábban merre járt.

Egy másik, 2008-as vizsgálat során Nakagaki és kollégái a nyálkagombát óránként száraz, hideg levegőnek tették ki, aminek hatására az élőlény mozgása lelassult. A kísérlet során háromszor fújtak rá hideg levegőt. A negyedik órában a nyálkagomba már akkor is lelassított, amikor a hideg légáramlat elmaradt. A kutatóknak egyelőre nem sikerült megfejteniük, hogy a Physarum polycephalum milyen mechanizmus segítségével érzékeli az idő múlását.