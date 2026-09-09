Nincs agya, mégis képes tanulni – ez az élőlény teljesen átírhatja, mit gondolunk az intelligenciáról

A nyálkagomba intelligenciája azért került a figyelem középpontjába, mert a Physarum polycephalum agy és idegrendszer nélkül is képes összetett viselkedésre. Ez az élőlény valójában egyetlen, több sejtmaggal rendelkező sejt (úgynevezett szincícium), amely csőszerű nyúlványokat növesztve kutat táplálék után. Amikor a környezetet érzékelő egységei táplálékra utaló vegyületeket észlelnek, működésük felgyorsul, a sejt protoplazmája pedig a megfelelő irányba áramlik.
A nyálkagomba intelligenciája: megtalálta a kiutat a labirintusból?
Toshiyuki Nakagaki japán kutató 2000-ben egy kísérlet során kimutatta, hogy a Physarum polycephalum képes megtalálni a táplálékhoz vezető legrövidebb utat egy labirintusban. Tíz évvel később zabpelyhek segítségével modellezte Tokiót és 35 környező települését. A központból elindított nyálkagomba olyan hálózatot épített ki a táplálékdarabok között, amely szinte tökéletesen lekövette a térség vasúthálózatát, sőt, bizonyos szempontból talán még optimalizálta is azt.
Bár a kísérlet a nyálkagomba hatékony útvonalkeresését hivatott bizonyítani, az eredmények értelmezését rengeteg vita övezte. A kritikusok szerint egy szabályos labirintus egyáltalán nem hasonlít az élőlény természetes környezetére. Ráadásul a Physarum polycephalum nem előre tervezve választja ki a helyes utat: először egyszerűen benövi a rendelkezésre álló teret, majd a legrövidebb útvonal kivételével mindenhonnan visszahúzódik.
A nyálka külső emlékeztető lehet
Chris Reid, a Macquarie Egyetem kutatója szintén végzett kísérleteket a nyálkagombával. Eredményei alapján arra a következtetésre jutott, hogy a Physarum polycephalum a saját nyálkájával jelöli meg a már bejárt területeket. Amikor a kutatók egy labirintus egyik útvonalát az élőlénytől korábban begyűjtött nyálkával vonták be, az organizmus szinte mindig a nyálkamentes, száraz területet választotta. Sőt, a saját váladékát is képes volt megkülönböztetni más fajokétól.
A nyálka tehát egyfajta külső emlékeztetőként működhet, jelezve, hogy az élőlény korábban merre járt.
Egy másik, 2008-as vizsgálat során Nakagaki és kollégái a nyálkagombát óránként száraz, hideg levegőnek tették ki, aminek hatására az élőlény mozgása lelassult. A kísérlet során háromszor fújtak rá hideg levegőt. A negyedik órában a nyálkagomba már akkor is lelassított, amikor a hideg légáramlat elmaradt. A kutatóknak egyelőre nem sikerült megfejteniük, hogy a Physarum polycephalum milyen mechanizmus segítségével érzékeli az idő múlását.
Hol kezdődik a megismerés?
Megismerésnek tekinthető-e egyáltalán a nyálkagomba viselkedése? A hagyományos nézőpont szerint a tanulás és az emlékezés csak neuronokból felépülő idegrendszerrel lehetséges. Pamela Lyon és Michael Levin biogenikus szemlélete szerint azonban a megismerés egyszerűbb formái idegrendszer nélkül is létezhetnek. Egyetlen sejt is képes érzékelni a környezetét, és a korábbi ingerek alapján módosítani a viselkedését. Ők úgy vélik, hogy az intelligencia különböző formái egyfajta folytonosságot alkotnak.
Az ellenzők leginkább a használt kifejezéseket vitatják. Alex Kacelnik zoológus szerint az „intelligencia”, a „tanulás” és az „emlékezet” ilyen jellegű használata csupán kiüresíti a fogalmakat, miközben nem ad magyarázatot a háttérben zajló fizikai és kémiai folyamatokra.
A legfőbb kérdés tehát az, hogy valódi megismerésről, vagy csupán összetett biológiai alkalmazkodásról beszélhetünk-e.
Őrizhet-e emléket egyetlen sejt?
Az általánosan elfogadott elmélet szerint az emlékek a neuronok közötti kapcsolatok, vagyis a szinapszisok szerkezetében és erősségében tárolódnak. David Glanzman kutató ezt az Aplysia nevű tengeri csigák idegsejtjein vizsgálta. Nagy adag szerotonin segítségével megerősítette a szinapszisokat, amivel egy hosszú távú emléket modellezett. Ezt követően egy vegyülettel visszahúzódásra késztette ezeket a kapcsolatokat, aminek hatására az emlék látszólag eltűnt.
Később egy enyhe szerotoniningert adott ugyanazoknak a sejteknek, aminek elméletileg csak gyenge kapcsolatokat kellett volna létrehoznia. Ehelyett azonban ismét erős szinapszisok alakultak ki. Glanzman szerint mindez azt mutatja, hogy az emlék nyoma magukban a sejtekben maradhatott.
Ebből arra következtetett, hogy a szinapszisok talán nem is tárolják, csupán megjelenítik az emlékeket.
A kutató 2018-ban áramütésekhez szoktatott tengeri csigákból – amelyek már megtanulták, hogy ne húzzák vissza riadtan a kopoltyújukat – ribonukleinsavat (RNS) vont ki, majd azt korábban nem kezelt állatokba fecskendezte be. Egy nappal később ezek az egyedek már az első áramütésre sem húzták vissza a kopoltyújukat.
Az eredmény arra utal, hogy az RNS is szerepet játszhat az emlékek tárolásában vagy átvitelében, bár ezt az értelmezést sok kutató vitatja.
A vita középpontjában a fogalmak állnak
Michael Levin szerint a sejtek már jóval az első neuronok megjelenése előtt képesek voltak a környezetük érzékelésére és különféle problémák megoldására. A bírálók viszont úgy vélik, hogy ezek a jelenségek pusztán a fizika és a kémia eszközeivel is leírhatók, így egyáltalán nem indokolt intelligenciáról beszélni, sőt, mások szerint az egyes sejtek kognitív tulajdonságokkal való felruházása már az animizmus határát súrolja.
A nyálkagombák kutatása tehát egyelőre nem ad egyértelmű választ arra a kérdésre, hogy pontosan hol is kezdődik az intelligencia. A folyamatban lévő vita ugyanakkor jól mutatja, hogy a „megismerés”, az „emlékezet” és az „intelligencia” korántsem pontosan körülhatárolt tudományos kategóriák. Egyértelmű meghatározások nélkül nagyon nehéz eldönteni, hogy a Physarum polycephalum viselkedése valódi tanulásnak tekinthető-e, vagy egy rendkívül összetett, de alapvetően mégis fizikai és kémiai szintű alkalmazkodásról van szó.