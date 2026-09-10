Ezt az egy hibát rengetegen elkövetik a reggeli kávéval – közel egymillió embert vizsgáltak

A szakértők mintegy tíz éven át követték nyomon a résztvevők egészségügyi adatait. Arra keresték a választ, hogy nagyobb eséllyel alakul-e ki laphámrák eredetű nyelőcsőrák azoknál, akik túlságosan forrón fogyasztják kedvenc italukat.

A túl forrón fogyasztott kávé növelheti a nyelőcsőrák kialakulásának kockázatát

Fotó: MEHMET FUTSI / ANADOLU

Nem az ital fajtája, hanem a hőmérséklete számít a nyelőcsőrák kialakulásában

A kutatás megállapította, hogy nem az számít, kávét vagy teát iszunk-e. Nem az ital típusa határozza meg a nyelőcsőrák kialakulásának kockázatát, hanem annak hőmérséklete: aki a kellemesen meleg helyett forrón szereti az italát, annál közel kétszeresére, aki pedig nagyon forrón issza, annál már háromszorosára nő a daganat kialakulásának esélye.

A hőmérsékletet nem mérték pontosan

A tanulmány egyetlen komolyabb hiányossága, hogy az italok hőmérsékletét nem mérték objektíven; a résztvevők szubjektív érzékelésére bízták, mit tartanak forrónak. A Nemzetközi Rákkutató Ügynökség szerint a 65 Celsius-fok feletti italok valószínűleg már rákkeltő hatásúak. A szakértők úgy vélik, a jövőben azt kellene megvizsgálni, pontosan hány foknál kezd emelkedni a betegség kialakulásának esélye.

Viszonylag egyszerű megmagyarázni, miért okoznak nyelőcsőrákot a forró italok: a rendszeres fogyasztásuk károsítja a nyelőcső belső falát, ami hosszú távon daganat kialakulásához vezethet.

Még így is a ritkább ráktípusok közé tartozik

A statisztikáktól azonban nem kell azonnal megrémülni, hiszen a nyelőcsőrák a ritkább daganatos betegségek közé tartozik. Mindössze egy százalék körüli az esélye annak, hogy valakinél élete során kialakuljon. Mivel ez az alapkockázat eleve rendkívül alacsony, hiába duplázódik vagy triplázódik a forró italok hatására, a megbetegedés valószínűsége összességében csekély marad.

Fiona Osgun, a brit Cancer Research UK rákkutató szervezet szakértője hangsúlyozta:

a nyelőcsőrák megelőzésében továbbra is a dohányzás elhagyása és az alkoholfogyasztás mérséklése jelenti a legfontosabb lépést.

Persze azzal sem ártunk, ha mindemellett egyszerűen hagyjuk egy picit hűlni a teánkat vagy kávénkat, mielőtt belekortyolnánk.