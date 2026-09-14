Ez sok mindenkit érinthet: a népszerű szokás miatt nőhet a rák kockázata

Az Oxfordi Egyetem kutatói 977 282 középkorú ember adatait elemezték. Azoknál, akik „nagyon forrón” itták a teát vagy a kávét, körülbelül háromszor nagyobb volt a nyelőcsőrák kockázata, mint azoknál, akik meleg italt fogyasztottak.

Nyelőcsőrák lehet a túl forró tea és kávé következménye?

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Nyelőcsőrák kockázatát rejtheti a forró tea és kávé

A kutatás szerint a 65 Celsius-fokos vagy annál forróbb italok jelenthetnek kockázatot. A napi hat vagy több forró ital fogyasztása szintén növelheti a veszélyt.

A forró folyadék károsíthatja a nyelőcső sejtjeit.

A kutatók ezért azt tanácsolják, hogy érdemes néhány percet várni a tea vagy kávé elfogyasztásával, hogy az ital lehűljön.

A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a nyelőcsőrák kialakulásának általános kockázata továbbra is alacsony. A betegség megelőzésében a dohányzás kerülése és az alkoholfogyasztás csökkentése továbbra is fontosabb kockázati tényező.

A nyelőcsőrák tünetei között szerepelhet a gyomorégés, az emésztési zavar, a torok- vagy mellkasi fájdalom, illetve a fogyás.