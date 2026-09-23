Kiderült, miért érdemes minél több idegen nyelvet megtanulni

Ennek oka, hogy a folyamat során folyamatosan új szavakat jegyzünk meg, ismeretlen hangokat különböztetünk meg, és új nyelvtani szabályokat sajátítunk el. Élő beszédben pedig mindezt azonnal össze kell hangolnunk a hallottak értelmezésével és a válaszunk megfogalmazásával. Éppen ez teszi a nyelvtanulást különösen sokrétű szellemi tevékenységgé – írja Karen Stollznow nyelvész a The Conversation magazinban megjelent cikkében.
Hogyan dolgoztatja meg az agyat a nyelvtanulás?
Agyunk lenyűgöző tulajdonsága, hogy egész életünk során képes alkalmazkodni az új tapasztalatokhoz – ezt a képességet nevezzük neuroplaszticitásnak.
Amikor új hangokat, szókincset és nyelvtani mintázatokat sajátítunk el, az agyban új idegsejti kapcsolatok épülnek ki, a meglévők pedig megerősödnek. A nyelvtanulás egyszerre több mentális folyamatot is igénybe vesz, ami miatt különösen hatékony formája a kognitív edzésnek.
A kétnyelvűséggel foglalkozó kutatások kimutatták, hogy a nyelvtanulás strukturális nyomokat is hagy: a két nyelvet beszélőknél sűrűbb lehet az idegsejteket magába foglaló szürkeállomány, és erősebb, épebb az agyterületeket összekötő fehérállomány hálózata.
Később jelentkezhetnek a demencia tünetei
A szakemberek a lehetséges előnyöket leginkább az úgynevezett kognitív tartalékkal magyarázzák. Ez a képesség teszi lehetővé az agy számára, hogy az életkorral járó hanyatlás vagy károsodások ellenére is fenntartsa a normális szellemi működést.
Két nyelv használatának menedzselése folyamatosan edzésben tartja a figyelmet és a kognitív kontrollt, ami jelentősen hozzájárul e tartalék megerősítéséhez.
Ennek gyakorlati hasznát mutatják azok a kutatások is, amelyek szerint a demenciában megbetegedő kétnyelvű embereknél később jelentkeznek a tünetek, mint az egynyelvűeknél. Fontos kiemelni: ez nem azt jelenti, hogy a betegség vagy az agyi elváltozás elkerüli őket. A nyelvhasználat nyújtotta előny inkább abban mutatkozik meg, hogy az agy sokkal hatékonyabban, nagyobb rugalmassággal tudja kompenzálni a negatív folyamatokat.
Idősebb korban is érdemes elkezdeni nyelveket tanulni?
Bár az egész életen át tartó kétnyelvűség egyértelmű előnyökkel jár, felmerül a kérdés: vajon az idősebb korban elkezdett nyelvtanulás is hasonlóan hasznos? Bár az életkor előrehaladtával megváltozik a tanulás módja – a gyerekek a kiejtésben, míg a felnőttek a meglévő szókincsük és fejlettebb tanulási stratégiáik terén élveznek előnyt –, a felnőttek egész életük során képesek új nyelveket elsajátítani.
Az idősebb felnőtteket vizsgáló kutatások szerint a tanulás később is jótékonyan hat a szellemi működésre. A szakemberek szerint a kulcs nem feltétlenül a folyékony nyelvtudás elérésében, hanem magában a tanulási folyamatban rejlik. A rendszeres gyakorlás folyamatosan új kihívások elé állítja az agyat, alkalmazkodásra és fejlődésre késztetve azt. Emellett a nyelvtanulás a kulturális megértést is mélyíti, és új társas kapcsolatok kialakítását is elősegítheti.
Nincs bevált formula arra vonatkozóan, pontosan mennyi nyelvtanulásra van szükség a kedvező hatások eléréséhez. A kutatások az intenzív tantermi oktatást és a napi rövid, applikációs gyakorlást egyaránt vizsgálják.
- Az eredmények alapján nem a konkrét óraszám a döntő, hanem a rendszeres, tartós szellemi elköteleződés egy kihívást jelentő tevékenység iránt.