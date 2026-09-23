Kiderült, miért érdemes minél több idegen nyelvet megtanulni

Ennek oka, hogy a folyamat során folyamatosan új szavakat jegyzünk meg, ismeretlen hangokat különböztetünk meg, és új nyelvtani szabályokat sajátítunk el. Élő beszédben pedig mindezt azonnal össze kell hangolnunk a hallottak értelmezésével és a válaszunk megfogalmazásával. Éppen ez teszi a nyelvtanulást különösen sokrétű szellemi tevékenységgé – írja Karen Stollznow nyelvész a The Conversation magazinban megjelent cikkében.

A nyelvtanulás egyszerre több agyterületet megdolgoztat, és hozzájárulhat a kognitív képességek megőrzéséhez

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Hogyan dolgoztatja meg az agyat a nyelvtanulás?

Agyunk lenyűgöző tulajdonsága, hogy egész életünk során képes alkalmazkodni az új tapasztalatokhoz – ezt a képességet nevezzük neuroplaszticitásnak.

Amikor új hangokat, szókincset és nyelvtani mintázatokat sajátítunk el, az agyban új idegsejti kapcsolatok épülnek ki, a meglévők pedig megerősödnek. A nyelvtanulás egyszerre több mentális folyamatot is igénybe vesz, ami miatt különösen hatékony formája a kognitív edzésnek.

A kétnyelvűséggel foglalkozó kutatások kimutatták, hogy a nyelvtanulás strukturális nyomokat is hagy: a két nyelvet beszélőknél sűrűbb lehet az idegsejteket magába foglaló szürkeállomány, és erősebb, épebb az agyterületeket összekötő fehérállomány hálózata.

Később jelentkezhetnek a demencia tünetei

A szakemberek a lehetséges előnyöket leginkább az úgynevezett kognitív tartalékkal magyarázzák. Ez a képesség teszi lehetővé az agy számára, hogy az életkorral járó hanyatlás vagy károsodások ellenére is fenntartsa a normális szellemi működést.

Két nyelv használatának menedzselése folyamatosan edzésben tartja a figyelmet és a kognitív kontrollt, ami jelentősen hozzájárul e tartalék megerősítéséhez.

Ennek gyakorlati hasznát mutatják azok a kutatások is, amelyek szerint a demenciában megbetegedő kétnyelvű embereknél később jelentkeznek a tünetek, mint az egynyelvűeknél. Fontos kiemelni: ez nem azt jelenti, hogy a betegség vagy az agyi elváltozás elkerüli őket. A nyelvhasználat nyújtotta előny inkább abban mutatkozik meg, hogy az agy sokkal hatékonyabban, nagyobb rugalmassággal tudja kompenzálni a negatív folyamatokat.