Egy egész elveszett világ került elő Egyiptomban, döbbenetes leleteket rejtett az ősi erőd

Az erőd Egyiptom nyugati határát védte a szomszédos népek támadásaitól az Újbirodalom idején. Az ásatások most azt is megmutatják, hogyan fonódott össze ezen a helyen a háború és a hétköznapi élet. Az egyik legkülönlegesebb felfedezés egy fiatal hím ló mintegy 3000 éves sírja. Az állat csontváza épségben maradt fenn, közelében pedig alabástromból és mészkőből készült, harci szekérhez tartozó felszerelést találtak. A régészek szerint a ló harcban szolgálhatott, majd szertartásosan temették el.

🔴 Egyptian archaeologists unearth honored warhorse from New Kingdom fortress



Excavations at Tell Al-Abqain in the Nile Delta uncovered the remains of a young male horse buried deliberately 3,000+ years ago at a fortress established during Egypt's New Kingdom (1570-1069 B.C.) to… pic.twitter.com/SLinb4pU0m — NewsTongue (@NewsTongueX) September 16, 2026

II. Ramszesz nevét is megtalálták a 3000 éves erődben

A régészek egy mészkősztélé töredékére is rábukkantak, amely egy megkötözött, alárendelt helyzetben ábrázolt foglyot mutat. A kutatók szerint a férfi egy líbiai törzs tagja lehetett. Egy másik sztélén II. Ramszesz, egyiptom egyik legnagyobb fáraójának születési neve, trónneve és Hórusz-neve olvasható. Egy harmadik felirat pedig fiát és későbbi utódját, Merneptah fáraót Széth istenhez hasonlítja.

Az eredeti cikk a Smithsonian Magazine oldalán jelent meg.

A fekete fáraók nyomában

A mai Észak-Szudántól Dél-Egyiptomig húzódott évezredekkel ezelőtt a Kusita Királyság, ők hozták létre a 25. dinasztiát, amely egyszerre uralkodott Kus földje és Egyiptom felett. De vajon kik voltak ezek az afrikai királyok, milyen hatással voltak Egyiptomra és miért tűntek el nyomtalanul?