Egy egész elveszett világ került elő Egyiptomban, döbbenetes leleteket rejtett az ősi erőd

Egy 3000 évvel ezelőtti, ókori egyiptomi katonai közösség mindennapjai rajzolódnak ki abból az ősi erődből, amelyet Egyiptomban tárnak fel a régészek. A kutatók egy szertartásosan eltemetett harci ló maradványai mellett II. Ramszesz nevét viselő kőtáblára és egy megkötözött foglyot ábrázoló leletre is rábukkantak.
Ritka régészeti lelet került elő az ókori Egyiptom erődjéből
A Nílus deltájában fekvő Al-Abqaa területén 2024-ben fedezték fel az erődöt. Az azóta folyó ásatások során vályogtéglából épített házak, kutak, gabonatárolók, utak és ételkészítéshez használt kemencék maradványai kerültek elő. A leletek alapján a katonák nem egyszerűen állomásoztak itt: egy egész közösség élt az erőd falai között.
Az erőd Egyiptom nyugati határát védte a szomszédos népek támadásaitól az Újbirodalom idején. Az ásatások most azt is megmutatják, hogyan fonódott össze ezen a helyen a háború és a hétköznapi élet. Az egyik legkülönlegesebb felfedezés egy fiatal hím ló mintegy 3000 éves sírja. Az állat csontváza épségben maradt fenn, közelében pedig alabástromból és mészkőből készült, harci szekérhez tartozó felszerelést találtak. A régészek szerint a ló harcban szolgálhatott, majd szertartásosan temették el.
II. Ramszesz nevét is megtalálták a 3000 éves erődben
A régészek egy mészkősztélé töredékére is rábukkantak, amely egy megkötözött, alárendelt helyzetben ábrázolt foglyot mutat. A kutatók szerint a férfi egy líbiai törzs tagja lehetett. Egy másik sztélén II. Ramszesz, egyiptom egyik legnagyobb fáraójának születési neve, trónneve és Hórusz-neve olvasható. Egy harmadik felirat pedig fiát és későbbi utódját, Merneptah fáraót Széth istenhez hasonlítja.
Az eredeti cikk a Smithsonian Magazine oldalán jelent meg.
A fekete fáraók nyomában
A mai Észak-Szudántól Dél-Egyiptomig húzódott évezredekkel ezelőtt a Kusita Királyság, ők hozták létre a 25. dinasztiát, amely egyszerre uralkodott Kus földje és Egyiptom felett. De vajon kik voltak ezek az afrikai királyok, milyen hatással voltak Egyiptomra és miért tűntek el nyomtalanul?
A felfedezés azért is ritka, mert kevés lómaradvány ismert a fáraók korából. Az ókori Egyiptomban a lovak elsősorban az uralkodói és katonai elithez tartoztak, és jellemzően harci szekerek elé fogták őket.