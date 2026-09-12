A tudósok az extrém öregedés és a fiatalság jeleit is megtalálták ugyanannál a 117 éves nőnél

María Branyas több mint 117 évig élt, szervezetének vizsgálata pedig új információkkal szolgálhat az öregedés biológiai folyamatairól. A Josep Carreras Leukémiakutató Intézet kutatói többféle módszerrel, egyebek mellett genetikai, anyagcsere-, immunrendszeri és bélflóravizsgálatokkal elemezték a nő szervezetét – számolt be róla a Science Daily.

Az öregedés különböző biológiai jeleit vizsgálták a 117 éves koráig élt María Branyas szervezetében

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Az eredmények szerint Branyas kivételesen hosszú életét nem lehet egyszerűen azzal magyarázni, hogy szervezete a szokásosnál lassabban öregedett. A kutatók ugyanis különös kettősséget figyeltek meg: miközben testében egyértelműen jelen voltak a rendkívül magas életkor jelei, számos olyan kedvező biológiai tulajdonságot is azonosítottak, amely az egészséges hosszú élethez köthető.

Az öregedés egyik egyértelmű jele a telomerek állapota volt. Ezek a kromoszómák végeit védő szakaszok, amelyek az életkor előrehaladtával egyre rövidebbé válhatnak. Branyasnál rendkívül rövid telomereket találtak, és az immunrendszerének vizsgálata is nagyon magas életkoráról árulkodott.

Fiatalabbnak mutatkozott a szervezete a valódi életkoránál

A kutatókat azonban nemcsak az idősödés jelei lepték meg. Genetikai állományában például olyan jellemzőket azonosítottak, amelyeket az idegrendszer és a szív-érrendszer védelmével hoznak összefüggésbe. Alacsony volt a szervezetében a gyulladás szintje, bélflórájában pedig nagy számban voltak jelen kedvező hatású bifidobaktériumok.

Az egyik legérdekesebb eredményt a biológiai életkor vizsgálata hozta: az elemzések alapján Branyas szervezete bizonyos szempontból fiatalabbnak mutatkozott annál, mint amit 117 éves életkora alapján várni lehetett volna.

Ritka lehetőség nyílt magának az öregedésnek a vizsgálatára

A kutatás szempontjából különösen fontos volt, hogy Branyast magas életkora ellenére elkerülték a súlyos betegségek. Ez lehetőséget adott arra, hogy a tudósok az életkorral járó biológiai változásokat kevésbé torzítsák más betegségek hatásai.

Az eredmények a vérképzőszervi betegségek kutatásában is hasznosak lehetnek. A vérképző rendszer öregedése ugyanis összefügg több súlyos betegség, köztük a leukémia és a mielodiszpláziás szindrómák kialakulásának fokozott kockázatával.

A kutatók ugyanakkor hangsúlyozták, hogy egyelőre nem lehet egyértelmű kapcsolatot teremteni Branyas egyes biológiai sajátosságai és életmódja között. A hosszú életével kapcsolatban azonban figyelembe vehető tényezők között említették az egészséges étrendet, a változatos társas kapcsolatokat és a káros szokások hiányát.

A kutatás hosszabb távon annak megértéséhez is hozzájárulhat, hogy lehetséges-e közvetlenül beavatkozni az emberi szervezet öregedési folyamataiba.