Egy különleges tengeri élőlény lehet az öregedés elleni harc új kulcsa

Az öregedés egyes jeleiben javulást figyeltek meg idős egereknél, miután az állatok étrendjét plazmalogénekkel egészítették ki. A tengeri zsákállatokban nagy mennyiségben megtalálható vegyületek több területen is kedvező hatást mutattak.

Az öregedés egyes jelei mellett a memória javulását is megfigyelték a kísérlet során (A kép illusztráció)

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A kutatásban a Kínai Tudományos Akadémia Egyeteme, a hsziancsiai Jiaotong–Liverpool Egyetem, a Stanford Egyetem, és a sanghaji Jiaotong Egyetem szakemberei vettek részt. Az eredményeket a Frontiers in Molecular Biosciences című tudományos folyóiratban publikálták.

Javult az idős egerek memóriája

A kutatók plazmalogénekkel egészítették ki idős egerek étrendjét, majd különböző vizsgálatokkal ellenőrizték az állatok tanulási képességét és memóriáját.

Az egyik kísérletben az egereknek egy vízzel teli medencében kellett megtalálniuk egy rejtett platformot. Az állatok többszöri próbálkozás után megtanulják, hol található a biztonságos hely, az idősebb egereknek azonban általában több időre van szükségük ehhez.

Öt nap elteltével a plazmalogéneket kapó idős egerek lényegesen gyorsabban találták meg a platformot, teljesítményük pedig közelebb került a fiatalabb állatokéhoz.

Az állatok agyának vizsgálatakor azt is megállapították, hogy a kezelt egerekben több és jobb állapotú szinapszis volt. A szinapszisok az idegsejtek közötti kapcsolódási pontok, amelyek alapvető szerepet játszanak többek között a tanulásban és a memóriában.

Az öregedés más jeleiben is változást láttak

A plazmalogéneket kapó egerek agyában kisebb mértékű gyulladást is mértek. A tartós agyi gyulladás az életkor előrehaladtával károsíthatja az idegsejteket, és szerepet játszhat egyes neurodegeneratív folyamatokban.

A kutatók szerint a plazmalogének elősegíthetik az idegsejtek és a szinapszisok növekedéséhez, illetve fejlődéséhez kapcsolódó folyamatokat. Emellett hatással lehetnek a szinapszisok membránjainak tulajdonságaira, ami befolyásolhatja az idegsejtek közötti kommunikációt.

A kísérlet során nemcsak az állatok agyában figyeltek meg változásokat. A plazmalogéneket fogyasztó idős egereknél új, fekete szőr növekedéséről is beszámoltak, amely vastagabb és fényesebb volt a kiegészítést nem kapó idős állatok szőrénél.