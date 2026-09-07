Egy különleges tengeri élőlény lehet az öregedés elleni harc új kulcsa

Az öregedés egyes jeleiben javulást figyeltek meg idős egereknél, miután az állatok étrendjét plazmalogénekkel egészítették ki. A tengeri zsákállatokban nagy mennyiségben megtalálható vegyületek több területen is kedvező hatást mutattak.
A kutatásban a Kínai Tudományos Akadémia Egyeteme, a hsziancsiai Jiaotong–Liverpool Egyetem, a Stanford Egyetem, és a sanghaji Jiaotong Egyetem szakemberei vettek részt. Az eredményeket a Frontiers in Molecular Biosciences című tudományos folyóiratban publikálták.
Javult az idős egerek memóriája
A kutatók plazmalogénekkel egészítették ki idős egerek étrendjét, majd különböző vizsgálatokkal ellenőrizték az állatok tanulási képességét és memóriáját.
Az egyik kísérletben az egereknek egy vízzel teli medencében kellett megtalálniuk egy rejtett platformot. Az állatok többszöri próbálkozás után megtanulják, hol található a biztonságos hely, az idősebb egereknek azonban általában több időre van szükségük ehhez.
Öt nap elteltével a plazmalogéneket kapó idős egerek lényegesen gyorsabban találták meg a platformot, teljesítményük pedig közelebb került a fiatalabb állatokéhoz.
Az állatok agyának vizsgálatakor azt is megállapították, hogy a kezelt egerekben több és jobb állapotú szinapszis volt. A szinapszisok az idegsejtek közötti kapcsolódási pontok, amelyek alapvető szerepet játszanak többek között a tanulásban és a memóriában.
Az öregedés más jeleiben is változást láttak
A plazmalogéneket kapó egerek agyában kisebb mértékű gyulladást is mértek. A tartós agyi gyulladás az életkor előrehaladtával károsíthatja az idegsejteket, és szerepet játszhat egyes neurodegeneratív folyamatokban.
A kutatók szerint a plazmalogének elősegíthetik az idegsejtek és a szinapszisok növekedéséhez, illetve fejlődéséhez kapcsolódó folyamatokat. Emellett hatással lehetnek a szinapszisok membránjainak tulajdonságaira, ami befolyásolhatja az idegsejtek közötti kommunikációt.
A kísérlet során nemcsak az állatok agyában figyeltek meg változásokat. A plazmalogéneket fogyasztó idős egereknél új, fekete szőr növekedéséről is beszámoltak, amely vastagabb és fényesebb volt a kiegészítést nem kapó idős állatok szőrénél.
Embereknél még nem bizonyított a hatás
A kutatás eredményeiből egyelőre nem lehet arra következtetni, hogy tengeri zsákállatok fogyasztásával vagy plazmalogén-tartalmú étrend-kiegészítőkkel embereknél is visszafordítható lenne az öregedés – tájékoztat a Science Daily.
A vizsgálatot egereken végezték, ezért további kutatásokra van szükség annak megállapításához, hogy embereknél is jelentkezhetnek-e hasonló hatások. Azt is tisztázni kell, hogy milyen mennyiségben lehetnek hatásosak a vegyületek, és hosszú távú alkalmazásuk biztonságos-e.
A kutatás ugyanakkor újabb támpontot adhat annak megértéséhez, hogy a plazmalogének milyen szerepet töltenek be az agy öregedésében, és befolyásolhatók-e segítségükkel az életkorral összefüggő idegrendszeri változások.
A kutatók az Ascidiacea osztályba tartozó tengeri zsákállatokhoz fordultak. Ezeket a tengeri élőlényeket Ázsia egyes országaiban, például Dél-Koreában és Japánban élelmiszerként is fogyasztják. Nagy mennyiségben tartalmaznak úgynevezett plazmalogéneket. Ezek olyan zsírmolekulák, amelyek az emberi szervezetben is természetesen előfordulnak, és fontos részei a sejtmembránoknak. Különösen nagy mennyiségben vannak jelen az agyban, a szívben és egyes immunsejtekben, szintjük azonban az életkor előrehaladtával csökkenhet.