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oroszlán

Sokkoló videón, ahogy egy 180 kilós oroszlán ráveti magát gondozójára

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Első pillantásra támadásnak tűnik, amikor a 180 kilogrammos Sirga ráveti magát Valentin Grünerre. A Botswanában élő német vadőr szerint azonban az oroszlán így fejezi ki szeretetét az iránt az ember iránt, aki 14 évvel ezelőtt megmentette az életét.
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oroszlángrünervideó

Grüner közösségi oldalain milliók követik a különleges párost. A felvételeken a férfi mezítláb járja Sirgával a Kalahárit, játszik vele a porban, vagy elkíséri vadászat közben. A most 39 éves férfi 2012-ben talált rá a mindössze kéthetes, anyja által eltaszított oroszlán kölyökre egy bokor alatt. Sirga alig mozdult, ezért Grüner magához vette és kézzel nevelte fel.

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Milliókat ejtett rabul a férfi és a 180 kilós oroszlán kapcsolata.
Fotó: Magda Ehlers /  Pexels 

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Állítása szerint soha nem akarta megszelídíteni vagy idomítani az állatot. Mindennap kivitte a szavannára, a vadászatot pedig Sirga ösztönösen sajátította el: 16 hónapos korában ejtette el első antilopját.

Az oroszlán ma egy húsz négyzetkilométeres területen mozoghat szabadon, egy 170 négyzetkilométeres botswanai természetvédelmi rezervátumban. Helyzetét GPS-es nyakörvvel követik. Grüner hetente egy teljes napot tölt vele a vadonban.

A férfi tisztában van a találkozások veszélyével. Sirga egy alkalommal eltörte a bordáját, karmolásai miatt pedig már össze is kellett varrni sebeit. Grüner szerint az oroszlán sohasem szándékosan bántja: hatalmas ereje miatt játék közben is könnyen történhet baleset.

A népszerű videókat állatvédők is bírálták. A Pro Wildlife szerint a felvételek azt a téves benyomást kelthetik, hogy egy vadállat házi kedvencként kezelhető, és normalizálhatják az emberek közvetlen érintkezését a ragadozókkal.

Grüner hangsúlyozza, hogy kapcsolatuk rendkívüli és nem utánozható. A videókkal saját bevallása szerint nem pusztán Sirga öleléseit szeretné bemutatni, hanem a természetvédelem fontosságára is felhívná a figyelmet.

 

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