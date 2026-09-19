5300 évig őrizte a jég a világ legősibb bűntényét: 35 éve találták meg Ötzit, a jégembert

Ötzi, más néven a jégember, a rézkor egyik leghíresebb régészeti lelete. Egy több mint 5300 éves, természetes módon mumifikálódott emberi test, amely rendkívüli állapotban maradt fenn a jégben. Felfedezése rengeteg új információt adott a kutatóknak arról, hogyan éltek az emberek Európában a rézkorban - azonban arra is fény derült, hogy Ötzi nem kegyes halált halt.

35 éve találták meg Ötzit, a jégembert. Fotó: MARTELET CHRISTIAN / HEMIS.FR / hemis.fr

35 éve találták meg a híres jégembert

Ötzit 1991. szeptember 19-én fedezte fel két német turista, Erika és Helmut Simon az Alpokban, a Tisenjoch-hágó közelében, 3210 méteres magasságban, az olasz-osztrák határvidéken. A lelet a dél-tiroli Schnalstal völgy fölött, a mai Dél-Tirol területén került elő. A melegebb időjárás miatt a jég jelentősen megolvadt, így a test felső része szabaddá vált. A megtalálók és a hatóságok először azt gondolták, hogy egy nemrég elhunyt hegymászóra bukkantak.

A testet csak szeptember 23-án sikerült kiemelni a jégből. Ekkor még nem tudták pontosan, milyen jelentős leletről van szó. Röviddel később azonban Konrad Spindler, az Innsbrucki Egyetem őstörténésze megvizsgálta, és már ekkor legalább négyezer évesnek becsülte. A későbbi vizsgálatok megállapították, hogy Ötzi körülbelül 5300 évvel ezelőtt, a rézkorban élt - olvasható a South Tyrol Museum of Archaeology oldalán.

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