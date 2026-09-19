5300 évig őrizte a jég a világ legősibb bűntényét: 35 éve találták meg Ötzit, a jégembert

Ötzi, más néven a jégember, a rézkor egyik leghíresebb régészeti lelete. Egy több mint 5300 éves, természetes módon mumifikálódott emberi test, amely rendkívüli állapotban maradt fenn a jégben. Felfedezése rengeteg új információt adott a kutatóknak arról, hogyan éltek az emberek Európában a rézkorban - azonban arra is fény derült, hogy Ötzi nem kegyes halált halt.
35 éve találták meg a híres jégembert
Ötzit 1991. szeptember 19-én fedezte fel két német turista, Erika és Helmut Simon az Alpokban, a Tisenjoch-hágó közelében, 3210 méteres magasságban, az olasz-osztrák határvidéken. A lelet a dél-tiroli Schnalstal völgy fölött, a mai Dél-Tirol területén került elő. A melegebb időjárás miatt a jég jelentősen megolvadt, így a test felső része szabaddá vált. A megtalálók és a hatóságok először azt gondolták, hogy egy nemrég elhunyt hegymászóra bukkantak.
A testet csak szeptember 23-án sikerült kiemelni a jégből. Ekkor még nem tudták pontosan, milyen jelentős leletről van szó. Röviddel később azonban Konrad Spindler, az Innsbrucki Egyetem őstörténésze megvizsgálta, és már ekkor legalább négyezer évesnek becsülte. A későbbi vizsgálatok megállapították, hogy Ötzi körülbelül 5300 évvel ezelőtt, a rézkorban élt - olvasható a South Tyrol Museum of Archaeology oldalán.
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Ötzi különlegessége elsősorban abban rejlik, hogy szinte teljes egészében megmaradt, így egyfajta időkapszulaként szolgál. A jég nemcsak a testét, hanem ruházatának és felszerelésének nagy részét is konzerválta. Megmaradt például a bőrből és szőrméből készült ruházata, cipője, íja és nyilai, tőre, valamint egy rézből készült fejsze is. A lelet ezért kivételes lehetőséget biztosított a kutatóknak arra, hogy közvetlenül tanulmányozzák egy rézkori ember életmódját, technikai tudását és mindennapi környezetét.
Rengeteg információval szolgált Ötzi a kutatóknak
A tudományos vizsgálatok során nagyon sok új információ derült ki Ötziről. A test vizsgálata alapján körülbelül 46 éves lehetett, életében pedig nagyjából 160 cm magas és körülbelül 50 kg súlyú lehetett. A kutatók betegségek és sérülések nyomait is felfedezték rajta. A testén található tetoválások például fontos információkat szolgáltattak a korabeli emberek egészségi állapotáról és gyógyítási szokásairól.
A kutatások azt is megmutatták, hogy Ötzi erőszakos halált halt. A testén talált sérülések, különösen egy nyílhegy által okozott sebhely, arra utalnak, hogy megölték. Az emésztőrendszerének vizsgálatából a kutatók az utolsó étkezéseire is következtetni tudtak. Genetikai és egyéb modern vizsgálatok pedig információkat szolgáltattak származásáról, egészségéről és a rézkori alpesi népesség genetikai kapcsolatairól.
Ötzi kutatása napjainkban is folytatódik. A modern képalkotó, genetikai, mikrobiológiai és háromdimenziós technológiák segítségével a tudósok ma már olyan részleteket is vizsgálhatnak, amelyeket korábban nem lehetett. 2026-ban például elkészült Ötzi és felszerelésének eddigi legrészletesebb digitális "ikertestvére", amely a test felszínéről készült nagy felbontású felvételeket a CT-vizsgálatok háromdimenziós adataival egyesíti. Ez lehetővé teszi a további kutatást anélkül, hogy a mumifikálódott testet ki kellene venni a hűtőkamrából.
Ötzit ma az olaszországi Bolzanóban található Dél-tiroli Régészeti Múzeumban (South Tyrol Museum of Archaeology) őrzik, ahol 1998 óta látható. A múmiát egy külön erre a célra kialakított hűtőkamrában tartják, amely a gleccserben uralkodó körülményeket utánozza: a hőmérséklet körülbelül -6 fok, a relatív páratartalom pedig 99%. A látogatók egy kis ablakon keresztül tekinthetik meg a testet.