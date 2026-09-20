Kiadták a figyelmeztetést a tudósok: drasztikusan növekedni kezdett az ózonlyuk

Az Antarktisz felett kialakult ózonlyuk drámai növekedésnek indult, és a tudósok szerint várhatóan továbbra is terjeszkedni fog.

Drasztikusan növekedni kezdett az ózonlyuk. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Drasztikusan növekedni kezdett az ózonlyuk

A Copernicus Légkörfigyelő Szolgálat (CAMS) mérései szerint augusztusban az ózonlyuk a szokásos ütemben növekedett, és mintegy 15 millió négyzetkilométeres területet ért el. Szeptember első felében azonban a területe meredeken nőtt, és szeptember 12-én elérte a 25 millió négyzetkilométert. Ez körülbelül 5 millió négyzetkilométerrel haladja meg az adott időszak átlagát.

Ezek az eredmények rávilágítanak az ember okozta zavarok és a természeti tényezők közötti bonyolult kölcsönhatás megfigyelésének fontosságára

- mondta Laurence Rouil, a CAMS igazgatója.

Az ózonréteg a Nap ultraibolya (UV) sugárzásának nagy részét elnyeli, ezáltal védelmet nyújt a földi élet számára. Az UV-sugárzásnak való kitettség többek között a bőrrák kialakulásának egyik fő kockázati tényezője. Közel fél évszázadon keresztül az emberi tevékenységből származó kibocsátások az ózonréteg elvékonyodásához vezettek.

A jelenség az Antarktisz felett a legkifejezettebb, ahol minden déli féltekei tavasszal - szeptember és november között - kialakul az ózonlyuk.

Az 1970-es évek végén a lyuk rekordmérete 29,6 millió négyzetkilométer volt. Az utóbbi években azonban kisebb és rövidebb életű ózonlyukak is megfigyelhetők voltak, ami arra utal, hogy az ózonréteg fokozatosan regenerálódik.

A legfrissebb elemzés szerint az ózonlyuk augusztusban tipikus ütemben fejlődött, mielőtt a hónap elején meredeken megnőtt volna. Azonban az előrejelzések további növekedést mutatnak szeptember közepén.

Ami azt illeti, hogy miért történik ez, a kutatók szerint valószínűleg a hőmérséklet hirtelen csökkenése a felelős. A hideg körülmények lehetővé teszik a poláris sztratoszférikus felhők kialakulását, amelyek a napfény jelenlétében elősegítik az ózon kémiai lebontását a halogénvegyületek közreműködésével - írta a Daily Mail.