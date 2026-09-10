Három hónapig paradicsomot ettek, váratlan dolog történt az agyukkal

A Barcelonai Egyetem táplálkozáskutatója, Ricardo López-Solís által vezetett vizsgálatban 42 egészséges, középkorú felnőtt vett részt. A szakemberek szellemi feladatokkal, vérvételekkel és agyi képalkotó vizsgálatokkal követték nyomon az önkénteseket. Bár az eredményekből egyelőre csak óvatos következtetéseket lehet levonni, a kutatók arra utaló jeleket találtak, hogy a paradicsom kedvező fizikai változásokat indíthat el az agyban. A tanulmány az Antioxidants című tudományos folyóiratban jelent meg.

A paradicsom likopinban gazdag élelmiszer, rendszeres fogyasztása kedvezően hathat a koncentrációra és a memóriára

Fotó: 7e Art/Princes Films

Napi 35 gramm sűrített paradicsom három hónapon át

A kísérletbe bevont önkéntesek egy úgynevezett keresztezett elrendezésű (crossover) vizsgálatban vettek részt. Két, egyenként három hónapos szakaszt csináltak végig, amelyek között egy egyhónapos szünetet tartottak. Az egyik időszakban mindennap elfogyasztottak 35 gramm (nagyjából egy-két evőkanálnyi) sűrített paradicsomot, a másikban viszont likopinszegény étrendet követtek.

Mivel a résztvevők mindkét étrendet kipróbálták, a kutatók össze tudták hasonlítani a paradicsomban gazdag, illetve a paradicsomot nélkülöző diéta hatásait.

A paradicsomkúra után észrevehetően javult az önkéntesek kognitív teszteken nyújtott teljesítménye:

fokozódott a szelektív figyelmük,

és enyhe mértékben az asszociatív memóriájuk is fejlődött.

Könnyebben fókuszáltak a lényeges feladatokra, és jobban össze tudták kapcsolni a különböző információkat.

Az agyi hálózatok is átszerveződhetnek

A paradicsomos hónapok után a résztvevők vérében jelentősen megemelkedett a likopinszint, és egy agyi növekedési fehérje, a BDNF szintjének enyhe növekedését is megfigyelték. A likopin képes átjutni a vér-agy gáton, és az agyba jutva csökkentheti az idegrendszeri gyulladásokat. A kutatók szerint valószínűleg ezek a folyamatok állnak a szellemi teljesítmény javulásának hátterében.

A szakemberek egy kisebb, 14 fős csoportnál agyi képalkotó vizsgálatot is végeztek. Érdekes módon azt tapasztalták, hogy a likopinban gazdag étrendet követően bizonyos agyi hálózatok (a frontoparietális hálózat és a hallókéreg hálózatai) nyugalmi állapotban csökkent konnektivitást mutattak.

A kutatók szerint ez a látszólagos aktivitáscsökkenés valójában kedvező jelenség: az agy átszervezhette magát, és a felesleges, redundáns kapcsolatok leépítésével sokkal hatékonyabbá és alkalmazkodóbbá válhatott a működése.

Még korai végleges következtetéseket levonni

A kutatók hangsúlyozzák, hogy az eredményeket – különösen az agyi felvételeket – egyelőre fenntartásokkal kell kezelni. Egyrészt nagyon kevés embert vizsgáltak, másrészt a kapott adatok elemzésekor a tervezettnél engedékenyebb statisztikai küszöbértékeket alkalmaztak. A kísérlet további gyenge pontja, hogy nem volt vakteszt: mind a résztvevők, mind a kutatók pontosan tudták, ki eszik paradicsompürét, és ki nem. Ez a tudatosság befolyásolhatta a teszteken nyújtott motivációt és teljesítményt. Ráadásul az sem biztos, hogy kizárólag a likopinnak tulajdonítható a pozitív hatás, hiszen a paradicsom rengeteg más antioxidánst és vitamint is tartalmaz.