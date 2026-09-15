Visszatért a húsevő parazita, egy egész kontinens retteg

Parazita jelent meg ismét az Egyesült Államok déli részén, amely ellen egyszer már rendkívül sikeresen védekeztek. Az újvilági csavarféreg, vagyis a New World screwworm az 1950-es években súlyos veszteségeket okozott az amerikai állattenyésztőknek. A délnyugati államokban évente becslések szerint 50–100 millió dollárnyi kárt okozott, mielőtt egy nagyszabású irtási programmal sikerült kiszorítani az országból.
A kártevőt ezt követően az Egyesült Államokból felszámolták, elterjedési területét pedig délre, egészen Panamáig szorították vissza. Most azonban ismét észak felé terjed, és már Texasban és Új-Mexikóban is kimutatták.
A University of California San Diego kutatói a San Diego megyei közegészségügyi hatóságokkal együttműködve új nyomkövető rendszert fejlesztettek ki annak előrejelzésére, hogy hol jelenhet meg legközelebb a veszélyes rovar.
A rendszer az egyes amerikai megyék kockázatát vizsgálja, és többféle adatot egyesít. Figyelembe veszi a már megerősített észleléseket, azokat a környezeti feltételeket, amelyek kedvezhetnek a légy és lárvái terjedésének, valamint a sajtóban megjelent beszámolókat is.
A kutatók szerint ez utóbbi különösen fontos lehet, mivel a hivatalos laboratóriumi megerősítés akár napokig vagy hetekig is eltarthat. A médiában megjelenő első beszámolók viszont korábban jelezhetik, hogy egy újabb területen is felbukkant a fertőzés.
A fejlesztett rendszer jelenleg csak a közegészségügyi hatóságok és a projektben részt vevő partnerek számára érhető el, a kutatók azonban a későbbiekben egy nyilvánosan használható változatot is szeretnének létrehozni.
Az állatok élő húsával táplálkozik
Az újvilági csavarféreg azért különösen veszélyes, mert a legtöbb légy lárvájával ellentétben nem elhalt vagy bomló szöveteket fogyaszt. A lárvák élő, egészséges szövetbe fúrják be magukat, és abból táplálkoznak.
A nőstény legyek nyílt sebekbe vagy természetes testnyílásokba rakják petéiket. A kikelő lárvák ezután behatolnak a szövetekbe, ahol folyamatosan táplálkoznak. A fertőzött területen emiatt egyre nagyobb és mélyebb sérülések alakulhatnak ki, amelyek másodlagos fertőzésekhez is vezethetnek.
Súlyos esetben a fertőzés az állatok pusztulását is okozhatja. A veszély nem kizárólag a haszonállatokat érinti: a vadon élő állatok és a házi kedvencek is veszélyben lehetnek.
Az emberi megbetegedés ritka, de nem kizárt. A lárvák emberi sebekbe vagy nyálkahártyára is bekerülhetnek, ezért a fertőzés gyors felismerése és a lárvák eltávolítása kulcsfontosságú.
A csavarféreg nem úgy terjed emberről emberre, mint egy fertőző betegség, például a koronavírus. A fertőzött állatok, házi kedvencek, madarak és más vadon élő állatok azonban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a parazita új területekre jusson. A kifejlett legyek emellett több kilométert is képesek megtenni, miközben gazdaállatot keresnek.
A San Diego megyei járványügyi szakemberek szerint a helyzet jelenleg különösen aggasztó. Mark Beatty, a megye járványügyi és immunizációs részlegének orvosigazgató-helyettese szerint már 2023-ban tudták, hogy a csavarféreg várhatóan észak felé fog terjedni, de a folyamat gyorsasága még őt is meglepte.
„Amikor elérte Texast, gyorsan nőni kezdett az észlelések száma” – mondta Beatty. Hozzátette: a rovar olyan területen jelent meg, ahol korábban is jelen volt, ezért nem meglepő, hogy ismét meg tudott telepedni.
Egyszer már sikerült kiirtani
Az Egyesült Államok egyszer már sikerrel járt a csavarféreg felszámolásában. Az 1950-es években a hatóságok az úgynevezett steril rovar technikát alkalmazták, amely a biológiai védekezés egyik legsikeresebb példájává vált.
A módszer lényege, hogy hatalmas mennyiségű hím legyet sugárzással sterilizálnak, majd szabadon engedik őket. Ha a steril hímek vadon élő nőstényekkel párosodnak, azok nem képesek életképes utódokat létrehozni. Megfelelően nagy mennyiségű steril rovar kibocsátásával így fokozatosan összeomlasztható a természetes populáció.
Az amerikai mezőgazdasági minisztérium, a USDA most hasonló stratégiával próbálja megállítani a parazita terjedését. A programban steril rovarok kibocsátása mellett növényvédő szerek és állatmozgást korlátozó karanténintézkedések is szerepelnek.
A hatóságok emellett az Egyesült Államok környezetvédelmi hatóságának engedélyét kérik egy génmódosított, kizárólag hím egyedekből álló törzs alkalmazására. Ezt a módszert jelenleg terepen is tesztelik.
A University of California San Diego kutatói közben olyan új genetikai technológiákon dolgoznak, amelyek a jövőben tovább erősíthetik a csavarféreg elleni védekezést.
A kutatók szerint a helyi állatorvosok bevonása szintén kulcsfontosságú. Mivel a légy valamennyi melegvérű állatot veszélyeztetheti, az állatállományt, a házi kedvenceket és a vadon élő állatokat ellátó szakemberek együttműködése segíthet a gyanús esetek gyors felismerésében.
Az új kockázati rendszer abban is segítséget nyújthat, hogy a hatóságok még a parazita megérkezése előtt felmérjék, mennyire kedvezőek a körülmények az adott térségben.
A fejlesztés egy szélesebb közegészségügyi program, a Resilient Shield része, amelyet az Egyesült Államok járványügyi központja, a CDC finanszíroz. A kezdeményezés célja, hogy a hatóságok valós problémáihoz igazodó technológiai és modellezési megoldásokat hozzanak létre.
A kutatók szerint az új rendszer nemcsak a csavarféreg miatt lehet fontos. A különböző egészségügyi, állategészségügyi, időjárási és környezeti adatok összekapcsolásával olyan eszköz jöhet létre, amelyet más, gyorsan terjedő járványügyi vagy biológiai veszélyek esetén is alkalmazni lehet.
Az Egyesült Államok számára most az a legfontosabb kérdés, hogy sikerül-e még időben megállítani a húsevő parazita észak felé tartó terjedését, mielőtt ismét jelentős károkat okozna az állatállományban.