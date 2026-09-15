Visszatért a húsevő parazita, egy egész kontinens retteg

Parazita jelent meg ismét az Egyesült Államok déli részén, amely ellen egyszer már rendkívül sikeresen védekeztek. Az újvilági csavarféreg, vagyis a New World screwworm az 1950-es években súlyos veszteségeket okozott az amerikai állattenyésztőknek. A délnyugati államokban évente becslések szerint 50–100 millió dollárnyi kárt okozott, mielőtt egy nagyszabású irtási programmal sikerült kiszorítani az országból.

Parazita: visszatért az Egyesült Államokba a húsevő féreg, amelyet egyszer már kiirtottak Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

A kártevőt ezt követően az Egyesült Államokból felszámolták, elterjedési területét pedig délre, egészen Panamáig szorították vissza. Most azonban ismét észak felé terjed, és már Texasban és Új-Mexikóban is kimutatták.

A University of California San Diego kutatói a San Diego megyei közegészségügyi hatóságokkal együttműködve új nyomkövető rendszert fejlesztettek ki annak előrejelzésére, hogy hol jelenhet meg legközelebb a veszélyes rovar.

A rendszer az egyes amerikai megyék kockázatát vizsgálja, és többféle adatot egyesít. Figyelembe veszi a már megerősített észleléseket, azokat a környezeti feltételeket, amelyek kedvezhetnek a légy és lárvái terjedésének, valamint a sajtóban megjelent beszámolókat is.

A kutatók szerint ez utóbbi különösen fontos lehet, mivel a hivatalos laboratóriumi megerősítés akár napokig vagy hetekig is eltarthat. A médiában megjelenő első beszámolók viszont korábban jelezhetik, hogy egy újabb területen is felbukkant a fertőzés.

A fejlesztett rendszer jelenleg csak a közegészségügyi hatóságok és a projektben részt vevő partnerek számára érhető el, a kutatók azonban a későbbiekben egy nyilvánosan használható változatot is szeretnének létrehozni.

Az állatok élő húsával táplálkozik

Az újvilági csavarféreg azért különösen veszélyes, mert a legtöbb légy lárvájával ellentétben nem elhalt vagy bomló szöveteket fogyaszt. A lárvák élő, egészséges szövetbe fúrják be magukat, és abból táplálkoznak.

A nőstény legyek nyílt sebekbe vagy természetes testnyílásokba rakják petéiket. A kikelő lárvák ezután behatolnak a szövetekbe, ahol folyamatosan táplálkoznak. A fertőzött területen emiatt egyre nagyobb és mélyebb sérülések alakulhatnak ki, amelyek másodlagos fertőzésekhez is vezethetnek.

Súlyos esetben a fertőzés az állatok pusztulását is okozhatja. A veszély nem kizárólag a haszonállatokat érinti: a vadon élő állatok és a házi kedvencek is veszélyben lehetnek.

Az emberi megbetegedés ritka, de nem kizárt. A lárvák emberi sebekbe vagy nyálkahártyára is bekerülhetnek, ezért a fertőzés gyors felismerése és a lárvák eltávolítása kulcsfontosságú.