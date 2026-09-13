Váratlan dolog derült ki a dohányzásról: védhet a Parkinson-kórtól

A megfigyelés egy 12 éves, több mint félmillió kínai felnőtt bevonásával készült utánkövetéses vizsgálaton alapul. A kutatás megerősítette a dohányzás jól ismert veszélyeit: a dohányosoknál gyakrabban alakult ki halálos tüdőrák, szívbetegség és stroke. Ugyanakkor az is kiderült, hogy esetükben ritkábban jelentkezett a Parkinson-kór. A betegség kialakulásának esélye azoknál a nem dohányzóknál is alacsonyabb volt, akiknek a kilélegzett levegője több szén-monoxidot tartalmazott. Más idegrendszeri betegségek esetében nem tapasztaltak hasonló összefüggést.

A Parkinson-kór és a dohányzás között meglepő összefüggést találtak a kutatók

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Hogyan védhet a dohányfüst a Parkinson-kórtól?

Az emberi szervezet természetes módon képes előállítani kevés szén-monoxidot. A szakemberek úgy vélik, hogy ez a gáz szerepet játszhat a gyulladások csökkentésében és az oxidatív sejtkárosodás elleni védelemben. A Parkinson-kór egy neurodegeneratív betegség, amely során az agytörzs felett található úgynevezett feketeállomány (substantia nigra) jelentősen károsodik. Amikor az itteni dopamint termelő idegsejtek elpusztulnak, a dopaminszint drasztikusan lecsökken, és megjelennek a betegség jól ismert tünetei, köztük a mozgászavarok.

A feltételezések szerint a szén-monoxid segíthet megóvni ezeket a kulcsfontosságú idegsejteket.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a szén-monoxid nagy koncentrációban gátolja a vér oxigénszállítását, ezáltal súlyosan mérgező!

A megfigyelés kaput nyithat az új kezelések felé

A megfigyelt összefüggés önmagában még nem bizonyítja, hogy a szén-monoxid megelőzi a Parkinson-kórt. A kutatók azt sem tudják teljes bizonyossággal kizárni, hogy a dohányfüst más összetevői is szerepet játszhatnak az eredményekben. Emellett a 12 éves vizsgálati időszak viszonylag rövid egy olyan betegség tanulmányozásához, amely leginkább idősebb korban jelentkezik.

Az eredmények természetesen nem a dohányzást hivatottak népszerűsíteni, hanem új irányokat mutathatnak a kutatások számára, amelyek célja a biztonságos Parkinson-kór ellenes terápiák kifejlesztése.

Ha sikerülne azonosítani és biztonságosan felhasználni a cigarettafüst védőhatást nyújtó összetevőjét, az jelentős áttörést hozhatna a betegség kezelésében.