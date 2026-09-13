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dohányzás

Váratlan dolog derült ki a dohányzásról: védhet a Parkinson-kórtól

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A dohányzásról köztudott, hogy súlyosan károsítja a szívet és a tüdőt, ezért a notórius dohányosok várható élettartama rövidebb. Létezik azonban egy betegség, amely ellen a cigarettafüst meglepő módon védelmet nyújthat: a dohányosok körében ritkábban fordul elő a Parkinson-kór. A kutatók feltételezése szerint ezt a védőhatást a kilélegzett levegőben lévő szén-monoxid okozhatja.
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dohányzásbetegségParkinson-kórcigaretta

A megfigyelés egy 12 éves, több mint félmillió kínai felnőtt bevonásával készült utánkövetéses vizsgálaton alapul. A kutatás megerősítette a dohányzás jól ismert veszélyeit: a dohányosoknál gyakrabban alakult ki halálos tüdőrák, szívbetegség és stroke. Ugyanakkor az is kiderült, hogy esetükben ritkábban jelentkezett a Parkinson-kór. A betegség kialakulásának esélye azoknál a nem dohányzóknál is alacsonyabb volt, akiknek a kilélegzett levegője több szén-monoxidot tartalmazott. Más idegrendszeri betegségek esetében nem tapasztaltak hasonló összefüggést.

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A Parkinson-kór és a dohányzás között meglepő összefüggést találtak a kutatók
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Hogyan védhet a dohányfüst a Parkinson-kórtól?

Az emberi szervezet természetes módon képes előállítani kevés szén-monoxidot. A szakemberek úgy vélik, hogy ez a gáz szerepet játszhat a gyulladások csökkentésében és az oxidatív sejtkárosodás elleni védelemben. A Parkinson-kór egy neurodegeneratív betegség, amely során az agytörzs felett található úgynevezett feketeállomány (substantia nigra) jelentősen károsodik. Amikor az itteni dopamint termelő idegsejtek elpusztulnak, a dopaminszint drasztikusan lecsökken, és megjelennek a betegség jól ismert tünetei, köztük a mozgászavarok

A feltételezések szerint a szén-monoxid segíthet megóvni ezeket a kulcsfontosságú idegsejteket. 

Fontos azonban megjegyezni, hogy a szén-monoxid nagy koncentrációban gátolja a vér oxigénszállítását, ezáltal súlyosan mérgező!

A megfigyelés kaput nyithat az új kezelések felé

A megfigyelt összefüggés önmagában még nem bizonyítja, hogy a szén-monoxid megelőzi a Parkinson-kórt. A kutatók azt sem tudják teljes bizonyossággal kizárni, hogy a dohányfüst más összetevői is szerepet játszhatnak az eredményekben. Emellett a 12 éves vizsgálati időszak viszonylag rövid egy olyan betegség tanulmányozásához, amely leginkább idősebb korban jelentkezik.

Az eredmények természetesen nem a dohányzást hivatottak népszerűsíteni, hanem új irányokat mutathatnak a kutatások számára, amelyek célja a biztonságos Parkinson-kór ellenes terápiák kifejlesztése. 

Egy friss modellszámítás szerint 2050-re 112 százalékkal nőhet a Parkinson-kór előfordulása, ami azt jelenti, hogy több mint 25 millió ember élhet ezzel a betegséggel. 

Ha sikerülne azonosítani és biztonságosan felhasználni a cigarettafüst védőhatást nyújtó összetevőjét, az jelentős áttörést hozhatna a betegség kezelésében. 

A tanulmány a JAMA Neurology című tudományos folyóiratban jelent meg.

A cigarettázás ettől nem lesz egészségesebb, kerüljük nagy ívben!

A szakértők egyetértenek abban, hogy a dohányzás rendkívül rossz életmódbeli döntés, amely szinte az összes szervet károsítja. Az amerikai járványügyi központ (CDC) adatai szerint jelentősen növeli a daganatos megbetegedések, a szívbetegségek, a stroke, valamint a krónikus tüdőbetegségek kialakulásának kockázatát.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kiemeli, hogy a nikotin erős függőséget okoz, a passzív dohányzás pedig a nem dohányzóknál is súlyos betegségekhez, például tüdőrákhoz és szívbetegséghez vezethet. 

A dohányzásról való leszokás minden életkorban egyértelmű előnyökkel jár, ezért senkinek sem érdemes halogatnia a döntést!

 

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