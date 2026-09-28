Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Őrizetbe vették Seszták Miklóst

penicillin

Egy penészes Petri-csészével kezdődött: így született meg a gyógyszer, amely milliók életét mentette meg

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy véletlenül ott hagyott Petri-csésze, egy különleges penészgomba és egy kíváncsi skót kutató kellett ahhoz, hogy megszülessen az orvostudomány egyik legfontosabb felfedezése. Alexander Fleming 1928. szeptember 28-án fedezte fel a penicillin baktériumellenes hatását, de a gyógyszer történetéhez több kutató munkája is nélkülözhetetlen volt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
penicillinantibiotikumAlexander FlemingtalálmányNobel-díjgyógyszer

1928 szeptemberében egy különös véletlen vezetett a penicillin felfedezéséhez, amikor Alexander Flamming tért vissza londoni laboratóriumába a szabadságáról. A St. Mary's Hospital kutatójaként többek között Staphylococcus aureus baktériumokkal végzett kísérleteket - írja a Britannica.

penicillin, FLEMING, Alexander (1881-1955) Scottish bacteriologist and surgeon. Discovered penicillin 1928. Shared Nobel prize with Florey and Chain (1945) (Photo by Ann Ronan Picture Library / Photo12 via AFP)
Alexander Flamming, a penicillin feltalálója - Fotó: Ann Ronan Picture Library

Az egyik Petri-csészében azonban valami szokatlant vett észre: a baktériumtenyészetet egy penészgomba szennyezte be, és a gomba körül a baktériumok nem szaporodtak.

Fleming megvizsgálta a jelenséget, és azonosította a penészt, amelyet Penicillium notatum néven írt le. Arra jutott, hogy a gomba olyan anyagot termel, amely képes elpusztítani vagy gátolni bizonyos baktériumokat. 

Ezt az anyagot nevezte el penicillinnek.

Fleming 1929-ben publikálta eredményeit, ám a felfedezés akkor még nem hozott áttörést. A kutató ugyanis nem rendelkezett azokkal a laboratóriumi és kémiai lehetőségekkel, amelyekkel a penicillint megfelelő mennyiségben elő lehetett volna állítani.

Oxfordban kezdődött a penicillin fejlesztése

A következő nagy lépést az Oxfordi Egyetemen Howard Florey és Ernst Chain tette meg. Chain 1938-ban találkozott Fleming korábbi tanulmányával, majd Florey kutatócsoportjával együtt elkezdték vizsgálni a penicillin hatását.

1940-ben baktériumokkal megfertőzött egereken tesztelték a szert. Az eredmény egyértelmű volt: a penicillinnel kezelt állatok túléltek, miközben a kezeletlen egerek elpusztultak.

Az első emberi kezelések azonban még komoly nehézségekbe ütköztek. Albert Alexander brit rendőrtiszt egy súlyos fertőzésben szenvedett, amikor 1940-ben megkapta a kísérleti penicillint. Állapota javulni kezdett, de a kutatóknak nem állt rendelkezésükre elegendő gyógyszer a kezelés folytatásához, így a férfi végül meghalt - olvasható a Columbia Egyetem honlapján.

A medical researcher tests penicillin in a laboratory in February 1945 in Paris. (Photo by AFP)
Francia tudós dolgozik a penicillinen - Fotó: - / AFP

A kísérlet ugyanakkor bebizonyította, hogy a penicillin emberek esetében is hatásos lehet.

Egy sárgadinnye hozta el az áttörést

A penicillin tömeges előállítása még ekkor is megoldatlan problémának számított. Norman Heatley biokémikus azon dolgozott, hogyan lehetne hatékonyabban kivonni és megtisztítani a hatóanyagot. Florey és Heatley 1941-ben az Egyesült Államokban folytatta a kutatásokat. Itt egy különösen termékeny penészgombára bukkantak: egy laboratóriumi munkatárs, Mary Hunt egy penésszel borított sárgadinnyét vitt be a laborba.

A rajta talált Penicillium chrysogenum sokkal több penicillint termelt, mint Fleming eredeti gombája. 

A kutatók további eljárásokkal tovább növelték a termelést, így megteremtették a nagyüzemi gyártás alapját.

A háborúban vált nélkülözhetetlenné

A penicillin a második világháború idején vált igazán jelentőssé. A fertőzések korábban a háborús halálozás egyik legfontosabb okai közé tartoztak, az új antibiotikummal azonban számos súlyos bakteriális fertőzés kezelhetővé vált.

Employees work in August 1945 in Paris in the Centre Cabanel, the first french penicillin research and manufacturing laboratory, jointly managed by the Institut Pasteur and the French Army and inaugurated on July 26, 1945. (Photo by AFP)
Penicillint gyártó nők - Fotó: - / AFP

Az Egyesült Államokban rövid idő alatt megkezdődött a tömeggyártás, a gyógyszer pedig hamarosan a modern orvoslás egyik legfontosabb eszközévé vált.

1945-ben Fleming, Florey és Chain közösen kapta meg az orvosi Nobel-díjat a penicillin felfedezéséért és gyógyító hatásáért. 

Heatley kimaradt a díjazottak közül, bár munkája jelentős szerepet játszott a gyógyszer gyakorlati előállításában - írja a PBS.

Fleming már a veszélyre is figyelmeztetett

A penicillin történetének van egy máig aktuális része is. Fleming már 1945-ben arra figyelmeztetett, hogy az antibiotikumok túlzott vagy helytelen használata elősegítheti a baktériumok ellenálló képességének kialakulását.

A jóslata később valósággá vált: egyes baktériumok, köztük az MRSA néven ismert, gyógyszerrezisztens Staphylococcus aureus törzsek, ellenállóvá váltak több antibiotikummal szemben.

Allergenic extracts used for skin prick test, for allergens screening. GARO/PHANIE (Photo by GARO / Phanie via AFP)
Penicillin - Fotó: GARO / Phanie

A penicillin felfedezése így nemcsak egy új gyógyszert adott az emberiségnek, hanem egy teljesen új korszakot nyitott az orvoslásban. Fleming 1928-as véletlen megfigyeléséből néhány évtized alatt olyan gyógyszer született, amely alapjaiban változtatta meg a bakteriális fertőzések kezelését.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!