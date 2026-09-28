Egy penészes Petri-csészével kezdődött: így született meg a gyógyszer, amely milliók életét mentette meg

1928 szeptemberében egy különös véletlen vezetett a penicillin felfedezéséhez, amikor Alexander Flamming tért vissza londoni laboratóriumába a szabadságáról. A St. Mary's Hospital kutatójaként többek között Staphylococcus aureus baktériumokkal végzett kísérleteket - írja a Britannica.

Alexander Flamming, a penicillin feltalálója - Fotó: Ann Ronan Picture Library

Az egyik Petri-csészében azonban valami szokatlant vett észre: a baktériumtenyészetet egy penészgomba szennyezte be, és a gomba körül a baktériumok nem szaporodtak.

Fleming megvizsgálta a jelenséget, és azonosította a penészt, amelyet Penicillium notatum néven írt le. Arra jutott, hogy a gomba olyan anyagot termel, amely képes elpusztítani vagy gátolni bizonyos baktériumokat.

Ezt az anyagot nevezte el penicillinnek.

Fleming 1929-ben publikálta eredményeit, ám a felfedezés akkor még nem hozott áttörést. A kutató ugyanis nem rendelkezett azokkal a laboratóriumi és kémiai lehetőségekkel, amelyekkel a penicillint megfelelő mennyiségben elő lehetett volna állítani.

Oxfordban kezdődött a penicillin fejlesztése

A következő nagy lépést az Oxfordi Egyetemen Howard Florey és Ernst Chain tette meg. Chain 1938-ban találkozott Fleming korábbi tanulmányával, majd Florey kutatócsoportjával együtt elkezdték vizsgálni a penicillin hatását.

1940-ben baktériumokkal megfertőzött egereken tesztelték a szert. Az eredmény egyértelmű volt: a penicillinnel kezelt állatok túléltek, miközben a kezeletlen egerek elpusztultak.

Az első emberi kezelések azonban még komoly nehézségekbe ütköztek. Albert Alexander brit rendőrtiszt egy súlyos fertőzésben szenvedett, amikor 1940-ben megkapta a kísérleti penicillint. Állapota javulni kezdett, de a kutatóknak nem állt rendelkezésükre elegendő gyógyszer a kezelés folytatásához, így a férfi végül meghalt - olvasható a Columbia Egyetem honlapján.

Francia tudós dolgozik a penicillinen - Fotó: - / AFP

A kísérlet ugyanakkor bebizonyította, hogy a penicillin emberek esetében is hatásos lehet.

Egy sárgadinnye hozta el az áttörést

A penicillin tömeges előállítása még ekkor is megoldatlan problémának számított. Norman Heatley biokémikus azon dolgozott, hogyan lehetne hatékonyabban kivonni és megtisztítani a hatóanyagot. Florey és Heatley 1941-ben az Egyesült Államokban folytatta a kutatásokat. Itt egy különösen termékeny penészgombára bukkantak: egy laboratóriumi munkatárs, Mary Hunt egy penésszel borított sárgadinnyét vitt be a laborba.