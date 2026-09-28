Egy penészes Petri-csészével kezdődött: így született meg a gyógyszer, amely milliók életét mentette meg

1928 szeptemberében egy különös véletlen vezetett a penicillin felfedezéséhez, amikor Alexander Flamming tért vissza londoni laboratóriumába a szabadságáról. A St. Mary's Hospital kutatójaként többek között Staphylococcus aureus baktériumokkal végzett kísérleteket - írja a Britannica.
Az egyik Petri-csészében azonban valami szokatlant vett észre: a baktériumtenyészetet egy penészgomba szennyezte be, és a gomba körül a baktériumok nem szaporodtak.
Fleming megvizsgálta a jelenséget, és azonosította a penészt, amelyet Penicillium notatum néven írt le. Arra jutott, hogy a gomba olyan anyagot termel, amely képes elpusztítani vagy gátolni bizonyos baktériumokat.
Ezt az anyagot nevezte el penicillinnek.
Fleming 1929-ben publikálta eredményeit, ám a felfedezés akkor még nem hozott áttörést. A kutató ugyanis nem rendelkezett azokkal a laboratóriumi és kémiai lehetőségekkel, amelyekkel a penicillint megfelelő mennyiségben elő lehetett volna állítani.
Oxfordban kezdődött a penicillin fejlesztése
A következő nagy lépést az Oxfordi Egyetemen Howard Florey és Ernst Chain tette meg. Chain 1938-ban találkozott Fleming korábbi tanulmányával, majd Florey kutatócsoportjával együtt elkezdték vizsgálni a penicillin hatását.
1940-ben baktériumokkal megfertőzött egereken tesztelték a szert. Az eredmény egyértelmű volt: a penicillinnel kezelt állatok túléltek, miközben a kezeletlen egerek elpusztultak.
Az első emberi kezelések azonban még komoly nehézségekbe ütköztek. Albert Alexander brit rendőrtiszt egy súlyos fertőzésben szenvedett, amikor 1940-ben megkapta a kísérleti penicillint. Állapota javulni kezdett, de a kutatóknak nem állt rendelkezésükre elegendő gyógyszer a kezelés folytatásához, így a férfi végül meghalt - olvasható a Columbia Egyetem honlapján.
A kísérlet ugyanakkor bebizonyította, hogy a penicillin emberek esetében is hatásos lehet.
Egy sárgadinnye hozta el az áttörést
A penicillin tömeges előállítása még ekkor is megoldatlan problémának számított. Norman Heatley biokémikus azon dolgozott, hogyan lehetne hatékonyabban kivonni és megtisztítani a hatóanyagot. Florey és Heatley 1941-ben az Egyesült Államokban folytatta a kutatásokat. Itt egy különösen termékeny penészgombára bukkantak: egy laboratóriumi munkatárs, Mary Hunt egy penésszel borított sárgadinnyét vitt be a laborba.
A rajta talált Penicillium chrysogenum sokkal több penicillint termelt, mint Fleming eredeti gombája.
A kutatók további eljárásokkal tovább növelték a termelést, így megteremtették a nagyüzemi gyártás alapját.
A háborúban vált nélkülözhetetlenné
A penicillin a második világháború idején vált igazán jelentőssé. A fertőzések korábban a háborús halálozás egyik legfontosabb okai közé tartoztak, az új antibiotikummal azonban számos súlyos bakteriális fertőzés kezelhetővé vált.
Az Egyesült Államokban rövid idő alatt megkezdődött a tömeggyártás, a gyógyszer pedig hamarosan a modern orvoslás egyik legfontosabb eszközévé vált.
1945-ben Fleming, Florey és Chain közösen kapta meg az orvosi Nobel-díjat a penicillin felfedezéséért és gyógyító hatásáért.
Heatley kimaradt a díjazottak közül, bár munkája jelentős szerepet játszott a gyógyszer gyakorlati előállításában - írja a PBS.
Fleming már a veszélyre is figyelmeztetett
A penicillin történetének van egy máig aktuális része is. Fleming már 1945-ben arra figyelmeztetett, hogy az antibiotikumok túlzott vagy helytelen használata elősegítheti a baktériumok ellenálló képességének kialakulását.
A jóslata később valósággá vált: egyes baktériumok, köztük az MRSA néven ismert, gyógyszerrezisztens Staphylococcus aureus törzsek, ellenállóvá váltak több antibiotikummal szemben.
A penicillin felfedezése így nemcsak egy új gyógyszert adott az emberiségnek, hanem egy teljesen új korszakot nyitott az orvoslásban. Fleming 1928-as véletlen megfigyeléséből néhány évtized alatt olyan gyógyszer született, amely alapjaiban változtatta meg a bakteriális fertőzések kezelését.