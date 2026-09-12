Nem várt következménye lehet annak, ha valaki hosszú éveken át pénzügyi gondokkal küzd

A University College London kutatói csaknem 2800 ember több évtizeden át gyűjtött adatait elemezték. Az eredmények szerint azoknál, akik fiatal- és középkorukban tartósan alacsony jövedelemmel vagy komoly anyagi nehézségekkel küzdöttek, 53 éves korukban gyengébb kognitív teljesítményt mértek. A pénzügyi gondok tehát nemcsak rövid távon jelenthetnek komoly terhet, hanem a kutatás szerint hosszabb távon is összefügghetnek az agy állapotával.

Pénzügyi gondok: gyorsíthatják az agy öregedését az évtizedes anyagi nehézségek Fotó: Mehes Daniel / Shutterstock

Pénzügyi gondok: nem egyetlen rossz év számíthat

A kutatók a brit 1946-os születési kohorsz adatait használták fel, amely a világ egyik legrégebb óta folyamatosan működő születési vizsgálata. Összesen 2759 ember adatait elemezték, akik életük több szakaszában is beszámoltak anyagi helyzetükről.

A kutatók külön vizsgálták a tartósan alacsony jövedelmet és a mindennapi anyagi nehézségeket, például azt, hogy valakinek problémát okozott-e kijönni a bevételéből vagy kifizetni a számláit.

A résztvevők háztartási jövedelmét 26, 43 és 53 éves korban rögzítették. Tartósan alacsony jövedelműnek azt tekintették, aki legalább két alkalommal a vizsgált csoport legalacsonyabb 20 százalékába került. Ez a résztvevők mintegy 16 százalékát érintette.

A pénzügyi nehézségeket külön is mérték 36 és 53 éves kor között. Azok számítottak tartósan nehéz helyzetben lévőknek, akik legalább két alkalommal átlépték a kutatók által meghatározott küszöbértéket. Ez nagyjából minden nyolcadik résztvevőre igaz volt.

A vizsgálat egyik fontos megállapítása, hogy nem feltétlenül egy-egy rövid ideig tartó pénzügyi válság jelentette a legnagyobb problémát. A kutatók szerint inkább az évekig vagy akár évtizedekig fennálló anyagi bizonytalanság kapcsolódott a kedvezőtlenebb eredményekhez.

Az agyban is látszott a különbség

A résztvevők egy részénél későbbi életkorban MRI-vizsgálatot is végeztek. Ezek alapján a tartósan alacsony jövedelem összefüggést mutatott a rosszabb agyi egészséggel, többek között az agy nagyobb mértékű zsugorodásával.

A kapcsolat akkor is megmaradt, amikor a kutatók több olyan tényezőt is figyelembe vettek, amelyek befolyásolhatják a kognitív képességeket. Ilyen volt többek között a gyermekkori kognitív teljesítmény, az iskolai végzettség és a gyermekkori hátrányos helyzet.

A kutatók szerint több mechanizmus is magyarázhatja az összefüggést. A hosszú ideig fennálló stressz például gyulladásos folyamatokkal járhat együtt, amelyek szerepet játszhatnak az agy öregedésében.

Emellett az állandó pénzügyi aggodalom komoly mentális terhet jelenthet. Ha valaki folyamatosan a számlák, a megélhetés vagy a pénzhiány miatt aggódik, az jelentős kognitív kapacitást köthet le, így kevesebb figyelem maradhat más feladatokra.