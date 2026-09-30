A Brooks-hegységben 2018-ban figyeltek fel először a szokatlan elszíneződésre. A Kaliforniai Egyetem davisi campusának kutatói 2022 és 2024 között hat vízgyűjtő területen gyűjtöttek mintákat. Azt vizsgálták, hogyan változik a folyók összetétele a permafroszt olvadása miatt. Eredményeiket az AGU Advances folyóiratban tették közzé.

A Salmon-folyó. A permafroszt felengedése megnyithatja az utat a folyók szennyezése előtt

Fotó: Wikimedia Commons

Hogyan kerülnek mérgező fémek a permafroszt olvadásával a folyókba?

A felengedő talajon átszivárgó víz olyan ásványokkal találkozik, amelyek több ezer éven át elzárva pihentek a mélyben. Ez a kémiai folyamat különböző fémeket – például vasat, alumíniumot, cinket és kadmiumot – old ki, amelyek aztán a vízfolyásokba kerülnek.

Egyes mintákban a víz még a fémbányák szennyvizénél is savasabb volt, és több fémet tartalmazott.

A Salmon-folyóban a fémek koncentrációja a szokásos érték közel hetvenszeresére nőtt. A szennyeződés még a forrástól 97 kilométerre is kimutatható volt.

A fémek drasztikus felszabadulása valószínűleg 2019 nyarán indult meg, ami Alaszka történetének legmelegebb időszaka volt. A forró nyár után szokatlanul hideg tél következett, a vastag hótakaró pedig hőszigetelőként gátolta meg a talaj visszafagyását.

Taylor Evinger kutatásvezető szerint az olvadás miatt a víz mélyebbre szivárgott, és ott érintkezett az ásványokkal. A folyamat feltehetően egyszerre indult meg a vizsgált területeken. A meleg nyár után hirtelen megugrott a folyók szulfát- és cinkszintje, ami a következő években fokozatosan csökkent.

A mérgező fémek megváltoztatják a folyók színét

Fotó: Taylor Evinger/UC Davis

Csapás az élővilágra

Észak-Amerika permafrosztövezetében 2018 óta több mint kétszáz folyóban és patakban észlelték a kőzetekből származó savas víz jelenlétét. A fémek és a savasodás súlyosan károsíthatja az élővilágot: az érintett területeken már növénypusztulást, valamint halak és más vízi élőlények eltűnését is megfigyelték.

A változások különösen azokat a közösségeket veszélyeztetik, akiknek a megélhetése a folyóktól és a halászattól függ. A Brooks-hegység térségében szerencsére eddig nem észleltek tömeges halpusztulást. A kutatók nem tudnak arról sem, hogy a helyi falvak ivóvízminősége romlott volna. A helyi közösségekre gyakorolt pontos hatások tehát még további vizsgálatokat igényelnek.