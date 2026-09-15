Megoldódhatott a piramisok egyik legnagyobb rejtélye – maga az építmény rejheti a megoldást

- Hogyan építették az egyiptomi piramisokat?
- Hogyan mozgatták a köveket a piramisok építésekor?
- Mennyi idő alatt épült fel a Kheopsz-piramis?
Az építkezés során fokozatosan befedett rámpa segíthette a hatalmas kőtömbök mozgatását a Kheopsz-piramisnál. Egy új tanulmány számítógépes szimulációkkal vizsgálta, hogyan működhetett a piramisépítés az ókori eszközökkel – írja az Indy100.
Vicente Luis Rosell Roig informatikus elképzelése szerint a piramis szélei mentén spirálisan emelkedő útvonalon juttathatták fel az építőanyagot. Ahogy újabb rétegekkel magasították az építményt, a korábban használt rámpaszakaszokat befedték. A módszerrel hatalmas külső rámpák nélkül is egyre magasabbra szállíthatták volna a köveket. A megoldás egyelőre elmélet: a szimulációk a megvalósíthatóságát vizsgálják.
Rejtett rámpa segíthette a piramisok építését
A Kheopsz-piramis eredetileg körülbelül 147 méter magas volt, alapjának oldalai mintegy 230 méteresek. Felépítéséhez hozzávetőleg 2,3 millió kőtömböt használtak, amelyek között akár 15 tonnás darabok is voltak. A kutató az ókori egyiptomiak rendelkezésére álló eszközökből indult ki. Rézvésőkkel, kötelekkel, emelőrudakkal, földmunkákkal és nílusi uszályokkal számolt. A nehéz kövek mozgatását vízzel síkosított felületen húzott szánok segíthették.
A modellben a rámpa meredekségét, az útvonal szélességét és a súrlódást is figyelembe vették. Ezek alapján vizsgálták, milyen ütemben kellett a munkásoknak elhelyezniük a tömböket ahhoz, hogy az építkezés beleférjen a feltételezett időkeretbe.
A szimulációk szerint négy–hat percenként kellett volna egy követ a helyére illeszteni. Ezzel az ütemmel maga az építés 14–21 évig tarthatott. A kőfejtést, a szállítást és a munkások pihenőidejét is beleszámítva a becslés 20–27 évre nőtt. Ez összhangban van az építkezés időtartamára vonatkozó korábbi becslésekkel.
A feltételezett rámpa maradványai a piramis belsejében kimutatott üregek egy részére is magyarázatot adhatnak. A kapcsolat azonban további vizsgálatot igényel. Az NPJ Heritage Science folyóiratban megjelent tanulmány így újabb lehetséges választ kínál arra, hogyan emelhették az ókori munkások ezt a monumentális építményt.