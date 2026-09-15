Megoldódhatott a piramisok egyik legnagyobb rejtélye – maga az építmény rejheti a megoldást

Hogyan építették az egyiptomi piramisokat?

Hogyan mozgatták a köveket a piramisok építésekor?

Mennyi idő alatt épült fel a Kheopsz-piramis?

Az építkezés során fokozatosan befedett rámpa segíthette a hatalmas kőtömbök mozgatását a Kheopsz-piramisnál. Egy új tanulmány számítógépes szimulációkkal vizsgálta, hogyan működhetett a piramisépítés az ókori eszközökkel – írja az Indy100.

A Vörös piramis Dahsúrban, amelynek építését egy ősi vízszabályozó rendszer és hajózható útvonalak is segíthették (illusztráció)

Fotó: AMIR MAKAR / AFP

Vicente Luis Rosell Roig informatikus elképzelése szerint a piramis szélei mentén spirálisan emelkedő útvonalon juttathatták fel az építőanyagot. Ahogy újabb rétegekkel magasították az építményt, a korábban használt rámpaszakaszokat befedték. A módszerrel hatalmas külső rámpák nélkül is egyre magasabbra szállíthatták volna a köveket. A megoldás egyelőre elmélet: a szimulációk a megvalósíthatóságát vizsgálják.

Rejtett rámpa segíthette a piramisok építését

A Kheopsz-piramis eredetileg körülbelül 147 méter magas volt, alapjának oldalai mintegy 230 méteresek. Felépítéséhez hozzávetőleg 2,3 millió kőtömböt használtak, amelyek között akár 15 tonnás darabok is voltak. A kutató az ókori egyiptomiak rendelkezésére álló eszközökből indult ki. Rézvésőkkel, kötelekkel, emelőrudakkal, földmunkákkal és nílusi uszályokkal számolt. A nehéz kövek mozgatását vízzel síkosított felületen húzott szánok segíthették.