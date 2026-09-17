Történelmi felfedezést tett a NASA, ez mindent megváltoztathat

Plútó felszíne első látásra egy fagyott, geológiailag csendes világnak tűnik, a NASA New Horizons űrszondájának felvételei azonban egészen más képet sugallnak. A Southwest Research Institute kutatóinak új elemzése szerint a törpebolygó felszínén található bizonyos sötét képződmények arra utalhatnak, hogy folyékony anyag mozoghat a felszín alatt, majd repedéseken keresztül a felszínre kerülhet.
A kutatók szerint a jelenség legvalószínűbb helyszíne a Sputnik Planitia északi része. Ez a hatalmas, szív alakú régió a Plútó egyik legjellegzetesebb felszíni képződménye, amelyet nagyrészt fagyott nitrogénből álló jégtakaró borít.
A New Horizons 2015-ben és 2016-ban készített felvételein a régió északi részén városnyi méretű geológiai cellák láthatók. Ezeket vékony, sötét vonalak és nagyobb, elmosódott sötét foltok választják el egymástól.
A kutatók most arra jutottak, hogy ezek a területek időszakosan nedvessé válhatnak. Mivel a Plútó légköri és hőmérsékleti viszonyai miatt folyékony nitrogén eső formájában nem hullhat a felszínre, a tudósok szerint az anyag a mélyből érkezhet.
A kutatás eredményeit a szakértők a Planetary Science Journal című tudományos folyóiratban publikálták.
Plútó: a Földön is láttak hasonló nyomokat
A hasonlóság ellenőrzéséhez a kutatók a New Horizons felvételeit a NASA Landsat 9 műholdjának földi képeivel is összevetették. Többek között Grönland jégtakaróját vizsgálták, ahol keskeny, sötét nyomok jelennek meg olyan területeken, ahol folyékony víz található a jég és a hó felszínén vagy azok alatt.
A szakértők szerint a Sputnik Planitián megfigyelhető mintázatok hasonlíthatnak ezekhez a földi képződményekhez. A különbség azonban jelentős: míg a Földön vízről van szó, a Plútón a kutatók szerint folyékony nitrogén lehet a jelenség forrása.
Alan Stern, a New Horizons küldetésének vezető kutatója szerint a felfedezés ismét azt mutatja, hogy a Plútó képes meglepetéseket okozni. A kutatás egyúttal arra is utalhat, hogy a törpebolygón olyan felszíni folyamatok zajlanak, amelyek időben változnak.
A Sputnik Planitia felszíne a modellek szerint rendkívül fiatal, valószínűleg kevesebb mint egymillió éves. Ez azt jelenti, hogy a most vizsgált sötét képződményeknek is ennél fiatalabbnak kell lenniük.
Kelsi Singer, a kutatás egyik szerzője szerint a Plútón számos olyan felszíni terület található, amelyhez hasonlót sehol máshol nem ismerünk a Naprendszerben. Éppen ezért a törpebolygó vizsgálata olyan fizikai folyamatokra is rávilágíthat, amelyeket a Földön rendkívül nehéz lenne előidézni.
A mélyből törhet a felszínre
A kutatók számítógépes modellekkel azt is megvizsgálták, hogyan kerülhetne a folyékony anyag a felszínre. A számításokat Orkan Umurhan, a SETI Institute vezető kutatója és munkatársai végezték.
A modellek szerint a Sputnik Planitia több kilométer vastag nitrogénjégének alján a nitrogén megolvadhat. Az így létrejövő folyadék ezután keskeny járatokon és repedéseken keresztül felfelé indulhat.
A folyamat bizonyos szempontból a lávának a vulkáni csatornákban történő mozgásához hasonlíthat, csak a Plútó rendkívül hideg környezetében egészen más anyagról van szó. A folyadékot a felhajtóerő és a mélyben kialakuló nyomás is felfelé hajthatja.
Ha a folyékony nitrogén eléri a felszínt, egy ideig folyékony állapotban maradhat, és lefelé haladhat a hatalmas jégtakarón. Eközben benedvesítheti a környező nitrogénjeget, létrehozva a New Horizons által megfigyelt sötét mintázatokat.
A kutatók szerint ez azért különösen fontos, mert korábbi tanulmányok már felvetették, hogy a Plútón a távoli múltban folyékony anyagok mozoghattak. Az új eredmények azonban ennél tovább mennek: azt vetik fel, hogy folyékony nitrogén akár jelenleg is lehet a Sputnik Planitia mélyén, vagy legalábbis a közelmúltban jelen lehetett ott.
A felfedezés ugyanakkor még nem jelenti azt, hogy a kutatók közvetlenül látták volna a folyékony nitrogént. A következtetés a felszíni képződmények elemzésén és a számítógépes modelleken alapul.
A jelenség más égitestek vizsgálatához is fontos támpontot adhat. A kutatók szerint hasonló folyamatok a Neptunusz legnagyobb holdján, a Tritonon is szerepet játszhatnak, ahol a Voyager–2 korábban gejzírszerű kitöréseket figyelt meg.
A NASA New Horizons küldetése során a Plútó felszínének több mint felét még nem térképezték fel nagy felbontással. Ez azt jelenti, hogy a most azonosított jelenség akár nem is egyedi lehet.
A kutatók szerint további nagy felbontású megfigyelésekre lesz szükség annak megállapításához, hogy valóban zajlik-e folyékony nitrogénhez kapcsolódó felszín alatti áramlás, illetve hogy hasonló folyamatok előfordulnak-e a Plútó más területein vagy a Naprendszer távolabbi, jeges égitestein.