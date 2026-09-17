Történelmi felfedezést tett a NASA, ez mindent megváltoztathat

Plútó felszíne első látásra egy fagyott, geológiailag csendes világnak tűnik, a NASA New Horizons űrszondájának felvételei azonban egészen más képet sugallnak. A Southwest Research Institute kutatóinak új elemzése szerint a törpebolygó felszínén található bizonyos sötét képződmények arra utalhatnak, hogy folyékony anyag mozoghat a felszín alatt, majd repedéseken keresztül a felszínre kerülhet.

Plútó: folyékony nitrogén kerülhet a felszínre, a NASA űrszondája különös nyomokat talált Fotó: Pexels

A kutatók szerint a jelenség legvalószínűbb helyszíne a Sputnik Planitia északi része. Ez a hatalmas, szív alakú régió a Plútó egyik legjellegzetesebb felszíni képződménye, amelyet nagyrészt fagyott nitrogénből álló jégtakaró borít.

A New Horizons 2015-ben és 2016-ban készített felvételein a régió északi részén városnyi méretű geológiai cellák láthatók. Ezeket vékony, sötét vonalak és nagyobb, elmosódott sötét foltok választják el egymástól.

A kutatók most arra jutottak, hogy ezek a területek időszakosan nedvessé válhatnak. Mivel a Plútó légköri és hőmérsékleti viszonyai miatt folyékony nitrogén eső formájában nem hullhat a felszínre, a tudósok szerint az anyag a mélyből érkezhet.

A kutatás eredményeit a szakértők a Planetary Science Journal című tudományos folyóiratban publikálták.

Plútó: a Földön is láttak hasonló nyomokat

A hasonlóság ellenőrzéséhez a kutatók a New Horizons felvételeit a NASA Landsat 9 műholdjának földi képeivel is összevetették. Többek között Grönland jégtakaróját vizsgálták, ahol keskeny, sötét nyomok jelennek meg olyan területeken, ahol folyékony víz található a jég és a hó felszínén vagy azok alatt.

A szakértők szerint a Sputnik Planitián megfigyelhető mintázatok hasonlíthatnak ezekhez a földi képződményekhez. A különbség azonban jelentős: míg a Földön vízről van szó, a Plútón a kutatók szerint folyékony nitrogén lehet a jelenség forrása.

Alan Stern, a New Horizons küldetésének vezető kutatója szerint a felfedezés ismét azt mutatja, hogy a Plútó képes meglepetéseket okozni. A kutatás egyúttal arra is utalhat, hogy a törpebolygón olyan felszíni folyamatok zajlanak, amelyek időben változnak.