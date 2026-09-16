Meglepő felfedezés: ezért lehet egyre több rákos beteg a fiatalok között

Rák egyre gyakrabban fordul elő 55 év alatti felnőtteknél, ezért a kutatók azt vizsgálják, mi állhat a korai megbetegedések növekedése mögött. A St. Louis-i Washington University School of Medicine kutatói most arra keresték a választ, hogy a fiatalabb generációk szervezete gyorsabban öregszik-e biológiai értelemben.

Rák: a gyorsabb biológiai öregedés is magyarázhatja, miért betegednek meg egyre fiatalabbak

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A kronológiai életkor egyszerűen azt mutatja meg, hány éve él valaki. A biológiai életkor ezzel szemben azt próbálja megmutatni, hogy a szervezet a sejtek, szervek, az anyagcsere és más élettani folyamatok alapján mennyire tekinthető idősnek.

A kutatók szerint a két életkor közötti különbség fontos lehet. Azoknál, akiknek a biológiai életkora jelentősen meghaladta a tényleges életkorukat, nagyobb volt bizonyos korai daganatok kialakulásának kockázata.

A vizsgálathoz több mint 154 ezer, az Egyesült Királyság Biobank programjában szereplő fiatal felnőtt adatait elemezték, emellett több mint 10 ezer amerikai résztvevő adatait is felhasználták az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet All of Us kutatási programjából.

A kutatók több módszerrel is megvizsgálták a biológiai öregedést. A teljes szervezet öregedését klinikai biomarkerek és anyagcsereadatok alapján becsülték, míg az egyes szervek állapotát a vérben található fehérjék alapján próbálták meghatározni.

Az eredmények szerint a generációk között valóban kimutatható különbség volt. A brit adatokban az 1965 és 1974 között születettek biológiai öregedési értéke 23 százalékos szórásnyi különbséget mutatott az 1950 és 1954 között születettekhez képest, amikor az azonos kronológiai életkort vették figyelembe.

Az Egyesült Államokból származó adatokban még nagyobb eltérés jelent meg: az 1990 és 1999 között született résztvevők biológiai öregedése 92 százalékos szórásnyi különbséget mutatott az 1965 és 1969 között születettekhez képest.

Magasabb daganatos kockázatot is találtak

A kutatók ezt követően azt vizsgálták, hogy a felgyorsult biológiai öregedés összefüggésbe hozható-e a fiatalabb korban kialakuló daganatokkal. Az eredmények szerint a nagyobb mértékű biológiai öregedés 8 százalékkal magasabb kockázattal járt a korai szolid daganatok esetében.