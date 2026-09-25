Áttörést hozhat a rák elleni harcban a felfedezés, magyar kutatók is dolgoztak rajta

Évtizedeken keresztül úgy gondolták a kutatók, hogy bizonyos létfontosságú rendszerek nélkül az emlősök sejtjei képtelenek életben maradni. Most kiderült, hogy létezik egy eddig ismeretlen tartalék mechanizmus, amely megmentheti a sejteket, és ugyanez a rendszer a rákos sejtek túlélésében is szerepet játszhat.

Újabb felfedezés segíthet a rák elleni küzdelemben (illusztráció)

Fotó: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKX

Újabb felfedezés segíthet a rák elleni küzdelemben

A felfedezéshez vezető történet még 2014-ben kezdődött. Ed Schmidt, a Montana Állami Egyetem molekuláris genetikusa olyan génmódosított egerekkel dolgozott, amelyek sejtjeiből hiányoztak a túléléshez addig nélkülözhetetlennek tartott rendszerek. Az akkori tudományos ismeretek alapján ennek végzetesnek kellett volna lennie. Az egerek azonban életben maradtak.

A kutatók előtt így egy különös kérdés állt: hogyan képesek a sejtek megszerezni egy létfontosságú anyagot, ha az ehhez szükséges ismert mechanizmusokat kikapcsolták?

Hogyan maradhattak életben a sejtek?

A rejtély középpontjában a cisztein nevű aminosav áll. A sejteknek folyamatosan szükségük van rá többek között a fehérjék előállításához és a károsodások elleni védekezéshez. A tudósok sokáig úgy gondolták, hogy a sejtek csak az ismert biokémiai rendszereiken keresztül képesek előállítani a szükséges ciszteint. Schmidt kísérletei azonban azt mutatták, hogy kell lennie egy másik útnak is.