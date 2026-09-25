Áttörést hozhat a rák elleni harcban a felfedezés, magyar kutatók is dolgoztak rajta

Évtizedeken keresztül úgy gondolták a kutatók, hogy bizonyos létfontosságú rendszerek nélkül az emlősök sejtjei képtelenek életben maradni. Most kiderült, hogy létezik egy eddig ismeretlen tartalék mechanizmus, amely megmentheti a sejteket, és ugyanez a rendszer a rákos sejtek túlélésében is szerepet játszhat.
Újabb felfedezés segíthet a rák elleni küzdelemben
A felfedezéshez vezető történet még 2014-ben kezdődött. Ed Schmidt, a Montana Állami Egyetem molekuláris genetikusa olyan génmódosított egerekkel dolgozott, amelyek sejtjeiből hiányoztak a túléléshez addig nélkülözhetetlennek tartott rendszerek. Az akkori tudományos ismeretek alapján ennek végzetesnek kellett volna lennie. Az egerek azonban életben maradtak.
A kutatók előtt így egy különös kérdés állt: hogyan képesek a sejtek megszerezni egy létfontosságú anyagot, ha az ehhez szükséges ismert mechanizmusokat kikapcsolták?
Hogyan maradhattak életben a sejtek?
A rejtély középpontjában a cisztein nevű aminosav áll. A sejteknek folyamatosan szükségük van rá többek között a fehérjék előállításához és a károsodások elleni védekezéshez. A tudósok sokáig úgy gondolták, hogy a sejtek csak az ismert biokémiai rendszereiken keresztül képesek előállítani a szükséges ciszteint. Schmidt kísérletei azonban azt mutatták, hogy kell lennie egy másik útnak is.
A magyarázat megtalálása éveket vett igénybe. A kutatásba Nagy Péter és a budapesti Országos Onkológiai Intézet munkatársai is bekapcsolódtak. Végül sikerült azonosítaniuk egy korábban ismeretlen kémiai útvonalat, amely szükség esetén átveheti a kieső rendszer feladatát, és biztosíthatja a sejtek számára a túléléshez szükséges ciszteint.
A rákos sejtek egyik menekülőútját találhatták meg
A felfedezés jelentősége túlmutathat a sejtek működésének jobb megértésén. A kutatók szerint ugyanezt a tartalék mechanizmust egyes rákos sejtek is felhasználhatják arra, hogy átvészeljék a kezelések okozta károsodást.
A kemoterápia, a sugárkezelés és az immunterápia komoly stressznek teszi ki a daganatos sejteket. A most azonosított rendszer azonban olyan védelmet jelenthet számukra, amely segíti a túlélésüket. Éppen ezért lehet fontos, hogy a kutatók megtalálták ezt a mechanizmust. Ha később sikerül célzottan kikapcsolni a rákos sejtekben, azok sebezhetőbbé válhatnak a már alkalmazott kezelésekkel szemben.
A felfedezés egyelőre nem jelent új rákterápiát. Olyan lehetséges gyenge pontot azonosítottak azonban, amely a jövőben új célpontot adhat a daganatok elleni kezelések fejlesztéséhez – írja a ScienceDaily.com.
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