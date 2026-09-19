A rák ellen fordították saját fegyverét – meglepő eredményt hozott az új kezelés

Új rákkezelés hozott biztató eredményeket egy agresszív daganatos betegség korai klinikai vizsgálatában. A kutatók ezúttal nem egyszerűen megtámadják a rákos sejteket, hanem saját védekező rendszerük egyik kulcsfontosságú elemét fordítják ellenük.
A kísérleti kezelést mezoteliómában szenvedő betegeken vizsgálták. Ez egy ritka és agresszív rákfajta, amely leggyakrabban az azbesztnek való kitettséggel hozható összefüggésbe. A betegség kezelése különösen nehéz. Bár kemoterápiát és immunterápiát is alkalmaznak, a betegek átlagos túlélési ideje körülbelül 12 hónap.
Az új rákkezelés a daganat saját védelmét támadja
A rákos sejtek rendkívül aktív anyagcseréjük miatt nagy mennyiségben termelnek olyan instabil molekulákat, amelyek károsíthatják őket. Ennek kivédésére antioxidáns enzimeket használnak. Az egyik ilyen enzim a PRX3. A kutatók arra jutottak, hogy ha ezt a védelmi rendszert kikapcsolják, az oxidatív stressz olyan mértékben nőhet meg a tumorsejtekben, hogy azok végül elpusztulnak.
Az RSO-021 nevű kísérleti rákkezelés tiosztrepton nevű antibiotikum segítségével blokkolja a PRX3 működését. Ennek hatására hidrogén-peroxid halmozódhat fel a tumorsejtek mitokondriumaiban, ami sejthalálhoz vezethet. A korai, első fázisú klinikai vizsgálatban a kezelés a résztvevők 67 százalékánál kontrollálta a betegség előrehaladását. Egyes betegeknél a daganat mérete is csökkent.
A vizsgálatban alkalmazott 90 milligrammos dózist általában jól tolerálták, és egyetlen beteg halálát sem tulajdonították a gyógyszernek. A kutatók az össztúlélési eredményeket is biztatónak nevezték. Az eredmények ugyanakkor még csak egy kis létszámú, korai klinikai vizsgálatból származnak. A kutatás ezért egyelőre nem bizonyítja, hogy az új rákkezelés szélesebb betegcsoportban is hatékony lesz – olvasható a ScienceDaily.com oldalán megjelent ismeretterjesztő cikkben.
Rákellenes vegyületeket mutattak ki a kedvelt gyümölcsben
A fekete cseresznyében található antociánok lassítják a mellrák növekedését, és mérséklik az áttétek kialakulását. A tripla negatív emlőrák esetében ezek a vegyületek olyan gének működését is gátolják, amelyek ellenállóvá teszik a daganatot a kezelésekkel szemben. Bár a hatásokat egyelőre csak egérkísérletekben igazolták, az eredmények nagyon ígéretesek.
Azt hitte, csak hónapjai vannak hátra – évekkel később derült ki a döbbenetes igazság
Huszonegy évesen még közös jövőt tervezett a párjával, amikor az orvosa közölte vele, hogy már csak hónapjai vannak hátra. Becky Jones életét ezután tizenegy évig a kemoterápia határozta meg, amíg évekkel később ki nem derült, hogy soha nem szenvedett daganatos megbetegedésben.