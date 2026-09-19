A rák ellen fordították saját fegyverét – meglepő eredményt hozott az új kezelés

Új rákkezelés hozott biztató eredményeket egy agresszív daganatos betegség korai klinikai vizsgálatában. A kutatók ezúttal nem egyszerűen megtámadják a rákos sejteket, hanem saját védekező rendszerük egyik kulcsfontosságú elemét fordítják ellenük.

Mezotelióma ellen vizsgálnak új rákkezelést: a korai klinikai tesztben a betegek 67 százalékánál sikerült kontrollálni a betegség előrehaladását (illusztráció)

Fotó: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKX

A kísérleti kezelést mezoteliómában szenvedő betegeken vizsgálták. Ez egy ritka és agresszív rákfajta, amely leggyakrabban az azbesztnek való kitettséggel hozható összefüggésbe. A betegség kezelése különösen nehéz. Bár kemoterápiát és immunterápiát is alkalmaznak, a betegek átlagos túlélési ideje körülbelül 12 hónap.

Az új rákkezelés a daganat saját védelmét támadja

A rákos sejtek rendkívül aktív anyagcseréjük miatt nagy mennyiségben termelnek olyan instabil molekulákat, amelyek károsíthatják őket. Ennek kivédésére antioxidáns enzimeket használnak. Az egyik ilyen enzim a PRX3. A kutatók arra jutottak, hogy ha ezt a védelmi rendszert kikapcsolják, az oxidatív stressz olyan mértékben nőhet meg a tumorsejtekben, hogy azok végül elpusztulnak.