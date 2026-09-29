Kiderült, melyik az öt legrákkeltőbb kórokozó

A The Lancet Oncology folyóiratban megjelent tanulmány szerint ez az összes 2024-ben diagnosztizált rákos megbetegedés 12 százalékát tette ki. Harriet Rumgay és csapata úgy véli, hogy a rákkeltő fertőzések megelőzése és hatékony kezelése világszerte drasztikusan visszaszoríthatná a daganatos betegségek számát.

Rákkeltő fertőzések: a Helicobacter pylori kifejezetten sok daganatos megbetegedésért felel

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

Rákkeltő fertőzések: melyik öt kórokozóról van szó?

A legtöbb esetet a gyomorban élő Helicobacter pylori baktérium okozta,

amely 2024-ben nagyjából 760 ezer rákos megbetegedésért volt felelős.

Világszerte majdnem minden második ember hordozza ezt a kórokozót.

A fertőzés többnyire tünetmentes, de a baktérium bizonyos törzsei gyomorfekélyt, végső soron pedig gyomorrákot is okozhatnak.

A humán papillomavírus (HPV) körülbelül 750 ezer új daganatos esethez köthető. A HPV és a H. pylori külön-külön az összes új megbetegedés mintegy 4 százalékát adta.

A maradék három kórokozó

Ezek az új daganatos esetek 2, 1, illetve kevesebb mint 1 százalékáért feleltek.

Védőoltásokkal és kezelésekkel csökkenthető a kockázat

A kutatók szerint a HPV és a hepatitis B elleni védőoltások elterjedése jelentősen csökkenthetné a rákos megbetegedések számát. A HPV kapcsán külön felhívták a figyelmet a férfiakra, akik sokszor kimaradnak az oltási programokból.

A H. pylori visszaszorítása már keményebb feladat. A szerzők úgy vélik, hogy eddig kevés előrelépés történt az ellene védő vakcinák és kezelések fejlesztésében, amelyekkel kiválthatók lennének a sokszor hatástalan antibiotikumkúrák.

Az Epstein–Barr-vírus ellen egyelőre szintén nincs védőoltás, bár több vakcina klinikai tesztelése is folyamatban van.

A megelőzés elérhetősége is kiemelt fontosságú

A fertőzésekből kialakuló daganatos betegségek háromnegyede az alacsony és közepes jövedelmű országokat sújtja. Kelet- és Délkelet-Ázsia, valamint a Szaharától délre fekvő afrikai régió különösen érintett.

A szerzők hangsúlyozzák, hogy bár sok megelőzési módszer bizonyítottan költséghatékony, bevezetésüket társadalmi, anyagi és politikai akadályok gátolják. A rákos megbetegedések visszaszorításához tehát nemcsak új eszközöket kell fejleszteni, hanem gondoskodni kell arról is, hogy a már létező védőoltások, szűrővizsgálatok és kezelések minél több emberhez eljussanak.