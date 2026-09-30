Koponyák és fogakból készült nyaklánc került elő egy sírból

A régészek a Wrocław melletti Żórawina térségében dolgoztak egy körülbelül 1600 éves, a római kor végére és a népvándorlás kezdetére datált temetőben. Már a feltárás befejezésére készültek, amikor egy négyméteres, kör alakú elszíneződést vettek észre a talajban.

Már csomagoltak a régészek, amikor előkerült a rejtélyes sír.

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Ötezer éves temetkezés döbbentette meg a lengyel régészeket

A sírból egy felnőtt férfi szinte teljes csontváza került elő. Mellette két másik felnőtt hiányos koponyájának darabjait, egy kovapengét, borostyán- és csontgyöngyöket, valamint 42 kifúrt állatfogból álló nyakláncot találtak.

A legfontosabb támpontot a szerpentinitből készült harci bárd adta. Formája alapján a temetkezés időszámításunk előtt 2900 körülre, a lengyelországi középső neolitikum idejére tehető. A sír így több mint háromezer évvel idősebb lehet a körülötte fekvő temetkezéseknél.

A kutatók szerint az elhunyt jelentős társadalmi rangú személy, esetleg harcos, vadász vagy közösségi vezető lehetett. A két koponya akár levágott, áldozati céllal eltemetett emberi fej maradványa is lehet, ez azonban egyelőre csak feltételezés.

Radiokarbonos, genetikai és izotópos vizsgálatokkal próbálják megállapítani a leletek pontos korát, az elhunytak rokonsági kapcsolatát és származását, valamint azt is, milyen állatok fogait használták fel a nyaklánchoz.