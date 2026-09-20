Megtalálhatták az öregedés ellenszerét? Különös sejtekre bukkantak a kutatók

Különös sejtekre bukkantak a kutatók, amelyek képesek megkezdeni a programozott sejthalál folyamatát, mégsem pusztulnak el. Sőt, túlélésük után részt vesznek a sérült szövet helyreállításában, utódaik pedig ellenállóbbá válhatnak a későbbi károsodással szemben.

Kutatók olyan sejteket azonosítottak, melyek kijátsszák a sejthalált, majd regenerálják a sérült szövetet. A mechanizmus a ráknál is fontos lehe (A kép illusztráció egy daganatról)

Fotó: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKX

A sejthalál sem állítja meg ezeket a különleges sejteket

A Weizmann Institute kutatói ecetmuslica-lárvákat tettek ki ionizáló sugárzásnak, majd modern genetikai eszközökkel figyelték meg a sérült hámszövet regenerációját. Ekkor azonosították az úgynevezett DARE-sejteket. Ezekben már aktiválódott a programozott sejthalált elindító mechanizmus, a folyamat azonban leállt, mielőtt a sejt ténylegesen elpusztult volna.

A DARE-sejtek nemcsak túlélték a sugárzást, hanem szaporodni kezdtek. A kutatók szerint 48 órán belül a károsodott szövet közel felét ezek a sejtek és utódaik állították helyre. A tudósok egy másik, NARE-sejteknek nevezett csoportot is azonosítottak. Ezek szintén ellenálltak a sejthalálnak, de önmagukban nem voltak képesek beindítani a regenerációt.

A felfedezés segíthet jobban megérteni, hogyan képesek súlyosan károsodott szövetek gyorsan újjáépülni.

A mechanizmusnak azonban veszélyes oldala is lehet. A kutatók szerint elképzelhető, hogy daganatos sejtek hasonló túlélési képességet használhatnak ki, ami hozzájárulhat a rák kezelés utáni visszatéréséhez és nagyobb ellenálló képességéhez – írja a ScienceDaily.

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