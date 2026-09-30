Hatalmasat lépett előre a Semmelweis a világ legjobb egyetemei között

A Semmelweis Egyetem a 247. helyen végzett a Times Higher Education (THE) World University Ranking 2027-es világrangsorában, így bekerült a világ 250 legjobb felsőoktatási intézménye közé. Az egyetem egy év alatt 25 helyet javított, miután a tavalyi listán még a 272. pozícióban szerepelt.

A Semmelweis immár a világ 250 legjobb felsőoktatási intézménye között szerepel a THE rangsora szerint

Fotó: Zellei Boglárka – Semmelweis Egyetem

A THE idei rangsora 118 ország több mint 2200 egyetemét értékeli. A felsőoktatási intézményeket öt fő terület alapján vizsgálják:

oktatás,

kutatási környezet,

kutatások minősége,

ipari bevételek,

nemzetközi orientáció.

A Semmelweis az öt indikátorcsoport közül kettőben is jelentősen előrelépett, valamennyi vizsgált területen pedig bekerült a legjobbnak értékelt intézmények felső 25 százalékába – közölte az egyetem.

A kutatások minőségében érte el a legjobb eredményt a Semmelweis Egyetem

Az egyetem a kutatások minőségét vizsgáló kategóriában szerepelt a legelőkelőbb helyen: ezen a területen a világ 166. legjobb intézményeként rangsorolták. Az oktatást értékelő indikátorcsoportban a 242. helyet szerezte meg.

Ez a kiemelkedő eredmény elsősorban a Semmelweis Egyetemet jellemző szinergizmusnak köszönhető: olyan orvos- és egészségtudományi egyetem vagyunk, amelyet tudományosan is meghatározó klinikai struktúra vesz körül. Hármas tevékenységünk, az oktatás, a betegellátás és a tudomány-innováció egymást erősítik, és mindegyik fókuszában az áll, hogy betegeink a lehető legjobb ellátást kapják. Ennek érdekében újítottuk meg kurrikulumunkat a még inkább gyakorlatorientált oktatást előtérbe helyezve, ennek köszönhetően tudunk újabb és újabb, jelentős megfigyeléseket végezni és ezért születnek itt évről évre kiemelkedő tudományos eredmények

– értékelte az eredményeket honlapunknak dr. Merkely Béla.

A rektor szerint az előrelépéshez a tudományos teljesítmény javulása mellett az egyetem erős nemzetközi beágyazottsága is hozzájárult. A Semmelweis csaknem 16 ezer hallgatójának több mint harmada külföldi, mintegy 130 országból érkeznek.

Az egyetem közlése szerint idén az előző évekhez képest csaknem 40 százalékkal többen jelentkeztek az angol nyelvű képzésekre, az általános orvosképzés esetében pedig mintegy háromszoros volt a túljelentkezés.

Az intézmény több nemzetközi egyetemmel és kutatóhellyel működik együtt, köztük a Karolinska Intézettel, a Mayo Klinikával, az Oxfordi és a Heidelbergi Egyetemmel, a Szingapúri Nemzeti Egyetemmel, valamint a Harvard Egyetemmel.