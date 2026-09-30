Hatalmasat lépett előre a Semmelweis a világ legjobb egyetemei között

A Semmelweis Egyetem a 247. helyen végzett a Times Higher Education (THE) World University Ranking 2027-es világrangsorában, így bekerült a világ 250 legjobb felsőoktatási intézménye közé. Az egyetem egy év alatt 25 helyet javított, miután a tavalyi listán még a 272. pozícióban szerepelt.
A THE idei rangsora 118 ország több mint 2200 egyetemét értékeli. A felsőoktatási intézményeket öt fő terület alapján vizsgálják:
- oktatás,
- kutatási környezet,
- kutatások minősége,
- ipari bevételek,
- nemzetközi orientáció.
A Semmelweis az öt indikátorcsoport közül kettőben is jelentősen előrelépett, valamennyi vizsgált területen pedig bekerült a legjobbnak értékelt intézmények felső 25 százalékába – közölte az egyetem.
A kutatások minőségében érte el a legjobb eredményt a Semmelweis Egyetem
Az egyetem a kutatások minőségét vizsgáló kategóriában szerepelt a legelőkelőbb helyen: ezen a területen a világ 166. legjobb intézményeként rangsorolták. Az oktatást értékelő indikátorcsoportban a 242. helyet szerezte meg.
Ez a kiemelkedő eredmény elsősorban a Semmelweis Egyetemet jellemző szinergizmusnak köszönhető: olyan orvos- és egészségtudományi egyetem vagyunk, amelyet tudományosan is meghatározó klinikai struktúra vesz körül. Hármas tevékenységünk, az oktatás, a betegellátás és a tudomány-innováció egymást erősítik, és mindegyik fókuszában az áll, hogy betegeink a lehető legjobb ellátást kapják. Ennek érdekében újítottuk meg kurrikulumunkat a még inkább gyakorlatorientált oktatást előtérbe helyezve, ennek köszönhetően tudunk újabb és újabb, jelentős megfigyeléseket végezni és ezért születnek itt évről évre kiemelkedő tudományos eredmények
– értékelte az eredményeket honlapunknak dr. Merkely Béla.
A rektor szerint az előrelépéshez a tudományos teljesítmény javulása mellett az egyetem erős nemzetközi beágyazottsága is hozzájárult. A Semmelweis csaknem 16 ezer hallgatójának több mint harmada külföldi, mintegy 130 országból érkeznek.
Az egyetem közlése szerint idén az előző évekhez képest csaknem 40 százalékkal többen jelentkeztek az angol nyelvű képzésekre, az általános orvosképzés esetében pedig mintegy háromszoros volt a túljelentkezés.
Az intézmény több nemzetközi egyetemmel és kutatóhellyel működik együtt, köztük a Karolinska Intézettel, a Mayo Klinikával, az Oxfordi és a Heidelbergi Egyetemmel, a Szingapúri Nemzeti Egyetemmel, valamint a Harvard Egyetemmel.
Más nemzetközi rangsorokban is előrelépett az egyetem
A THE 2026 elején közzétett szakterületi rangsorában a Semmelweis az orvostudomány és egészségügy területén már a világ 200 legjobb egyeteme között szerepelt. A ShanghaiRanking 2026-os szakterületi listáján gyógyszertudományokban a világ 50 legjobb intézménye közé került, míg klinikai orvostudományban, fogorvostudományban és orvosi technológiában a legjobb 200 között végzett.
Egy olyan, nemzetközi szinten is unikálisnak tekinthető struktúra állt össze a Semmelweis Egyetemen, amelynek köszönhetően érezhetően fejlődni tud a felsőoktatási rangsorokban. Ezt a teljesítményt az elméleti és transzlációs kutatás bázisán a klinikum hozza. Továbbra is az az elsődleges cél, hogy a kutatások minél hamarabb közvetlenül a betegágyak mellett hasznosuljanak
– emelte ki dr. Ferdinandy Péter.
A tudományos és innovációs rektorhelyettes szerint a rangsorokban elért előrelépés végső soron azt is szolgálja, hogy az egyetemen még magasabb színvonalon képezzenek orvos- és egészségügyi szakembereket.