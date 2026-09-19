Slash erre aligha számított – egészen különös módon örökítették meg a Guns N’ Roses legendájának nevét

Nem mindennapi megtiszteltetés érte Slasht, a Guns N’ Roses világhírű gitárosát: a tudósok róla neveztek el egy újonnan azonosított kígyófajt. A Lielaphis slashi Új-Guineában él, és genetikai vizsgálatok alapján bizonyosodott be, hogy korábban még kategorizált, külön fajról van szó.

Különleges tudományos megtiszteltetés érte Slasht: a Guns N’ Roses legendás gitárosáról neveztek el egy újonnan azonosított új-guineai kígyófajt Fotó: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Slashről neveztek el egy új kígyófajt

A vörösesbarna, nem mérges kígyó körülbelül 71 centiméter hosszú. A kutatók szerint nagy hátsó fogai segíthetik abban, hogy csúszós gyíkokat és hüllőtojásokat zsákmányoljon.

Az állat egyik példányát még 2006-ban találták meg Új-Guinea erdeiben, de csak később sikerült genetikai és fizikai különbségei alapján új fajként azonosítani.

A névválasztás mögött személyes történet is áll. Sara Ruane herpetológus gyerekkora óta Guns N’ Roses-rajongó, és már fiatalon látta Slasht egy magazin címlapján saját pitonjával. A gitáros hüllők iránti érdeklődése azonban ennél is régebbre nyúlik vissza. Slash gyerekkora óta rajong a hüllőkért, és hosszú ideje támogat állatkerteket, múzeumokat és természettudományos intézményeket.

A zenész azt mondta, nagy megtiszteltetés számára, hogy az új kígyófaj az ő nevét kapta, és korábban nem gondolta volna, hogy egyszer ilyen tudományos elismerésben részesül – írja a ScienceDaily.

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