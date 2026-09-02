Megtalálhatták a sötét anyagot? Szokatlan jelenséget észleltek a tudósok

A LUX-ZEPLIN (LZ) kísérlet kutatói a 2023 márciusa és 2024 áprilisa közötti adatokban egyetlen rendhagyó eseményre bukkantak. A jel épp ott jelentkezett, ahol a sötét anyag jelenlétére számítanak, és nagyon ritkák az ismert zavaró tényezők. Ez az LZ eddigi legígéretesebb eredménye, de önmagában még nem bizonyítja a sötét anyag észlelését.

A sötét anyag feltérképezése segíthet megérteni, hogyan alakultak ki és fejlődtek a galaxisok az univerzumban

Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

A sötét anyag nyomában: egyetlen esemény keltette fel a figyelmet

Az LZ egy hatalmas nemzetközi együttműködés, amely 39 intézmény 250 tudósát és mérnökét fogja össze. A detektor az Egyesült Államokban, egy dél-dakotai föld alatti kutatóközpontban működik, 1,6 kilométeres mélységben. A kísérlet során 10 tonna ultratiszta folyékony xenonnal keresik a WIMP-eket, amelyek gyengén kölcsönható, nagy tömegű részecskék. A tudósok úgy vélik, hogy ezekből állhat a sötét anyag.

„Egyetlen esemény alapján nem vonunk le elhamarkodott következtetéseket. Nem állítjuk, hogy észleltük a sötét anyagot. Találtunk azonban valami érdekeset, és erről szeretnénk kikérni a tudományos közösség véleményét”

– nyilatkozta Rick Gaitskell, az LZ szóvivője és a Brown Egyetem professzora.

A szakemberek 220 napnyi mérési adatot vizsgáltak. Korábban csak a WIMP-ek legegyszerűbb nyomait keresték az adatokban, az új elemzés viszont már a kölcsönhatások szélesebb körére is kiterjedt. Ide tartoznak azok az események, amelyek nagyobb energiát adnak le a detektorban.

Sam Eriksen, a tanulmány vezető szerzője szerint a hónapokig tartó precíz elemzéseknek köszönhetően már tökéletesen ismerik a berendezést és a háttérfolyamatokat, így egyetlen furcsa esemény is kiemelt figyelmet érdemel. A sötét anyag által kiváltott kölcsönhatások várhatóan nagyon ritkák, ezért már egy-két gyanús jel is hatalmas áttörést hozhat.

Mi a sötét anyag, és miért fontos?

Jelenlegi tudásunk szerint a sötét anyag nem nyel el, nem ver vissza és nem bocsát ki fényt, így távcsövekkel egyáltalán nem látható. A tömege és a gravitációs hatása azonban egyértelműen befolyásolja a csillagok és a galaxisok mozgását.

A becslések szerint a sötét anyag az univerzum teljes anyag- és energiatartalmának 27 százalékát adja. A csillagokat, bolygókat és élőlényeket felépítő közönséges anyag mindössze 5 százalékot tesz ki. Ha csak a megfogható tömeget nézzük, a sötét anyag a világmindenség anyagának 85 százalékát alkotja.