Spenótos kenyeret ettek reggelire, váratlan módon reagált a testük

A Future Foods című tudományos folyóiratban megjelent, a Monash Egyetem által finanszírozott vizsgálat során a kutatók 15 egészséges felnőttet vontak be a kísérletbe. A résztvevők az éjszakai koplalást követően, az egymást követő hetekben reggelire hagyományos fehér, illetve spenóttal dúsított kenyeret kaptak. A kiosztás véletlenszerű volt: aki az első héten az egyiket kapta, a következő héten a másikat fogyasztotta. Az önkéntesek nem tudták, éppen melyiket eszik, hiszen a kétféle kenyér illata és íze szinte teljesen megegyezett, bár a spenótos kenyér kétségtelenül zöldes árnyalatú volt.

A spenótos kenyér tápanyagokban gazdagabb alternatívája lehet a hagyományos fehér kenyérnek

Fotó: QUENTIN DE GROEVE / Hans Lucas

A spenótos kenyér tápanyag-összetétele minőségibb volt

A spenóttal dúsított pékáru sokkal táplálóbbnak bizonyult:

a fehér kenyérhez képest 28 százalékkal több rostot, 58 százalékkal több folátot, 78 százalékkal több kalciumot, 90 százalékkal több vasat és kétszer annyi káliumot tartalmazott.

A reggeli után a résztvevők vércukorszintje mindkét esetben hasonlóan alakult, függetlenül attól, hogy melyik kenyeret ették. Az inzulinszintjük azonban egészen másképp reagált. A spenótos változat elfogyasztása után az inzulin mintegy 30 perccel később tetőzött, mint a fehér kenyér esetében. Ráadásul az alanyok még három óra elteltével sem tapasztalták azt az éhségérzet-növekedést, mint amit a fehér kenyér elfogyasztását követően éreztek.

A spenótos kenyér befolyásolhatja az étvágy szabályozását

Bár a pontos mechanizmust közvetlenül nem vizsgálták, a tanulmány szerzői szerint a spenót módosíthatja a bél és az agy közötti, étvágyat szabályozó jeleket. Ez kedvezően hathat a későbbi táplálékfelvételre, az energiabevitelre és a szénhidrát-anyagcserére is.

A receptet a kutatók eredetileg 2024-ben dolgozták ki. Arra jutottak, hogy ha a tészta 20 százalékban spenótot tartalmaz, a kenyér tápértéke anélkül növelhető, hogy közben az íze, az állaga, és az aromája romlana. A feljavított cipókat most egy egyedülálló, kis létszámú kutatás keretében tették próbára.

Amikor a szervezet feldolgozza a glükózt, az inzulin részben elnyomja az éhséghormonokat, később pedig GLP-1 hormon szabadul fel. A kutatók feltételezik, hogy a spenót ezekre a bél-agy útvonalakra van hatással, de ezt az elméletet még nagyobb létszámú kutatásokkal is igazolni kell.